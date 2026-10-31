'टैलेंट खराब...', अभिषेक-वैभव पर युवराज सिंह कह गए बहुत बड़ी बात; जानें क्या कहा

अभिषेक शर्मा दुनिया के सबसे खूंखार ओपनिंग बल्लेबाजों में से एक के रूप में पहचान कायम कर चुके हैं. अभिषेक की मौजूदा फॉर्म दर्शाती है कि वह रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर-1 बनने के वाकई हकदार हैं. अब उनके गुरु और मेंटॉर युवराज सिंह ने बहुत बड़ा बयान दे डाला है. युवराज का कहना है कि अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी जैसे युवाओं को ODI टीम में जरूर मौका मिलना चाहिए.

युवराज सिंह अगली पीढ़ी के क्रिकेटरों की नींव रख रहे हैं. दरअसल अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और प्रभसिमरन सिंह जैसे क्रिकेटरों को युवराज ने ही तराशा है. उनका कहना है कि अभिषेक, वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को वनडे टीम में भी मौका नहीं मिलता है तो यह जैसे अपने टैलेंट को खराब करना होगा.

युवराज ने दिया बड़ा बयान

युवराज सिंह हाल ही में एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ब्रांड 'प्रोटोकॉल 32' के लॉन्च इवेंट के लिए मुंबई पहुंचे थे. यहां उन्होंने अभिषेक शर्मा को ODI टीम में लाए जाने को लेकर कहा, "मैं उसे (अभिषेक) को वनडे टीम में जरूर देखना चाहूंगा. मैंने पहले भी कहा है कि हम अगर अभिषेक, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों को 50-ओवर क्रिकेट में नहीं लाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर रहे होंगे."

ये तीनों बल्लेबाज टी20 क्रिकेट में टॉप ऑर्डर का जिम्मा संभालते हैं. वहीं 2027 वनडे वर्ल्ड कप के बाद संभवतः रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर हो जाएंगे, तभी टॉप ऑर्डर में 2 जगहें खाली हो पाएंगी. खासतौर पर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को लिस्ट-ए/वनडे क्रिकेट का अभी बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है. वैभव ने तो सिर्फ 13 लिस्ट-ए मैच खेले हैं. फिर भी युवराज मानते हैं कि मैनेजमेंट को इन युवा खिलाड़ियों को वनडे टीम के लिए भी पुश करना चाहिए.

अभी जगह मिलना मुश्किल

युवराज सिंह ने भी माना कि अभी 50-ओवर फॉर्मेट में अभिषेक, वैभव और ईशान के लिए परमानेंट जगह बनाना मुश्किल होगा, लेकिन उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उन्हें जल्द वनडे स्क्वाड में भी जगह मिलनी चाहिए. युवराज ने कहा, "मेरी नजर में जिस तरह से वह परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें जल्द वनडे स्क्वाड में आना चाहिए."

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