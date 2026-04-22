हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक शर्मा को युवराज सिंह ने कहा 'SIR', कभी कही थी चप्पल मारने की बात, जानिए क्यों

अभिषेक शर्मा को युवराज सिंह ने कहा 'SIR', कभी कही थी चप्पल मारने की बात, जानिए क्यों

Yuvraj Singh on Abhishek Sharma Century: मंगलवार को खेले गए मुकाबले में SRH ने DC को 47 रनों से हराया. अभिषेक शर्मा को POTM मिला, जिन्होंने 68 गेंदों में 135 रनों की शानदार पारी खेली.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 22 Apr 2026 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

अभिषेक शर्मा ने मंगलवार को खेले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 135 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके बाद उनके गुरु और मेंटॉर युवराज सिंह ने उन्हें 'Sir' कहकर उनकी तारीफ की. करीब 2 साल पहले युवराज सिंह ने मजाक में उन्हें चप्पल मारने की बात कही थी. दरअसल 28 मार्च, 2024 को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वह 63 रन बनाकर खेल रहे थे और हवाई शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए थे. अब उनके बल्ले से शतक देख युवराज ने उनकी तारीफ में एक पोस्ट किया.

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के बीच पहले विकेट के लिए 97 रनों की साझेदारी हुई, हेड 37 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद ईशान किशन (25) और हेनरिक क्लासेन (37 नाबाद) ने अभिषेक का साथ दिया. अभिषेक ने 68 गेंदों में 135 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के और 10 चौके लगाए.

युवराज सिंह ने क्या कहा

अभिषेक शर्मा के शतक पर युवराज सिंह ने तारीफ में एक पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, "बल्ले को अपना काम करने दो! हर दिन के साथ आप और बेहतर होते जा रहे हो. सर अभिषेक शर्मा आपने बहुत अच्छा खेला. इसी प्रोसेस से आगे बढ़ते रहो." 

युवराज को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने अभिषेक शर्मा के खेल को निखारा. अभिषेक युवराज को गुरु मानते हैं. पूर्व क्रिकेटर अभिषेक के आलावा शुभमन गिल और गुरकीरत मान को भी ट्रेन कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें- 'अगर हम रन-आउट और कैच का मौका भुनाते, तो...', दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने हार के बाद दे दिया बड़ा बयान

47 गेंदों में ठोका शतक

अभिषेक शर्मा ने 47 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था, जो उनका 9वां टी20 शतक है. वह इस फॉर्मेट में संयुक्त रूप से भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उनके आलावा विराट कोहली ने भी 9 टी20 शतक लगाए हैं.

यह भी पढ़ें- अभिषेक शर्मा ने 135 रन ठोककर की विराट कोहली के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, 1 या 2 नहीं इतनी रिकॉर्ड्स की उड़ाई धज्जियां

सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 242 रन बनाए थे, जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवरों में 195 रन ही बना पाई और हैदराबाद ने 47 रनों से मुकाबला जीत लिया. अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. अभिषेक ने 135 रन बनाए, जो उनकी आईपीएल में दूसरी शतकीय पारी है. 2018 से आईपीएल में खेल रहे अभिषेक ने पिछले साल अपना पहला आईपीएल शतक (141) लगाया था.

Published at : 22 Apr 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Yuvraj Singh SunRisers Hyderabad INDIAN PREMIER LEAGUE SRH Vs DC IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
अभिषेक शर्मा को युवराज सिंह ने कहा 'SIR', कभी कही थी चप्पल मारने की बात, जानिए क्यों
अभिषेक शर्मा को युवराज सिंह ने कहा 'SIR', कभी कही थी चप्पल मारने की बात, जानिए क्यों
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा ने 135 रन ठोककर की विराट कोहली के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, 1 या 2 नहीं इतनी रिकॉर्ड्स की उड़ाई धज्जियां
अभिषेक शर्मा ने 135 रन ठोककर की विराट कोहली के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, 1 या 2 नहीं इतनी रिकॉर्ड्स की उड़ाई धज्जियां
क्रिकेट
IPL 2026 SRH vs DC Highlights: पहले अभिषेक शर्मा का तूफान, फिर ईशान मलिंगा का कहर, हैदराबाद की धमाकेदार जीत; दिल्ली हारी
पहले अभिषेक शर्मा का तूफान, फिर ईशान मलिंगा का कहर, हैदराबाद की धमाकेदार जीत; दिल्ली हारी
क्रिकेट
चीखे चिल्लाए थे, गुस्साया था या डांट लगाई थी? तिलक वर्मा ने बताया क्या बोले थे हार्दिक पांड्या
चीखे चिल्लाए थे, गुस्साया था या डांट लगाई थी? तिलक वर्मा ने बताया क्या बोले थे हार्दिक पांड्या
Advertisement

वीडियोज

Iran US Peace Talk 2.0: 'कोई डेलीगेशन पाक नहीं भेजा' ईरानी मीडिया का बड़ा दावा! | Israel Iran War
Pratima Mishra: डेडलाइन शुरू! क्या रुक जाएगा ईरान-अमेरिका युद्ध? | Bharat Ki Baat | Trump
Sansani: ईरान वॉर के खुफिया चेहरों का खेल | Iran US-Israel Ceasefire | Trump
MP News: BJP विधायक की दबंगई!, पुलिस को दी धमकी ! | Pritam Lodhi BJP MLA Shivpuri | MLA | abp News
Iran US Peace Talk 2.0: 'वार्ता-2' पर मंडराया संकट! ईरान ने नहीं भरी हामी | Breaking News | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Pahalgam Attack Anniversary: 'भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा', पहलगाम हमले की बरसी पर PM मोदी ने पाकिस्तान को दिया अल्टीमेटम
Pahalgam Attack Anniversary: 'भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा', पहलगाम हमले की बरसी पर PM मोदी ने पाकिस्तान को दिया अल्टीमेटम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 35 जिलों भीषण लू का अलर्ट, प्रयागराज-वाराणसी रहे सबसे गर्म जिले, अभी और बढ़ेगी गर्मी
यूपी के 35 जिलों भीषण लू का अलर्ट, प्रयागराज-वाराणसी रहे सबसे गर्म जिले, अभी और बढ़ेगी गर्मी
विश्व
'जब तक धरती रहे और...', मसूद पेजेशकियान के इतना कहने के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने बढ़ा दिया सीजफायर
'जब तक धरती रहे और...', मसूद पेजेशकियान के इतना कहने के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने बढ़ा दिया सीजफायर
आईपीएल 2026
'अगर हम रन-आउट और कैच का मौका भुनाते, तो...', दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने हार के बाद दे दिया बड़ा बयान
'अगर हम रन-आउट और कैच का मौका भुनाते, तो...', दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने हार के बाद दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
मुंबई में स्पॉट हुए रणवीर सिंह, दीपिका की दूसरी प्रेगनेंसी पर फैंस ने दी बधाई हो, वायरल हुआ रिएक्शन
मुंबई में स्पॉट हुए रणवीर सिंह, दीपिका की दूसरी प्रेगनेंसी पर फैंस ने दी बधाई हो, वायरल हुआ रिएक्शन
इंडिया
गुजरात ATS ने तोड़ा ‘गजवा-ए-हिंद’ की साजिश रचने वालों का ख्वाब! पाटण और मुंबई से ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां
गुजरात ATS ने तोड़ा ‘गजवा-ए-हिंद’ की साजिश रचने वालों का ख्वाब! पाटण और मुंबई से ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां
टेक्नोलॉजी
Tech Tips: रेंट पर AC लेने से पहले जरूर कर लें ये काम, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
Tech Tips: रेंट पर AC लेने से पहले जरूर कर लें ये काम, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
जनरल नॉलेज
Oldest Animal: धरती पर सबसे ज्यादा उम्र का जानवर कौन-सा, जानें कितनी है उसकी असली उम्र?
धरती पर सबसे ज्यादा उम्र का जानवर कौन-सा, जानें कितनी है उसकी असली उम्र?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget