टी20 वर्ल्ड कप 2026 अगले महीने की 7 तारीख (7 फरवरी) से शुरू हो रहा है, इससे पहले भारत की आखिरी टी20 सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ है. 21 फरवरी से शुरू होने वाली टी20 सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक ही टीम है, जिसमें विकेटकीपर संजू सैमसन भी शामिल हैं. शुभमन गिल के न होने से संभावना बढ़ गई है कि वह टूर्नामेंट में पारी की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए वह कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवराज सिंह उन्हें बल्लेबाजी के टिप्स देते हुए नजर आ रहे हैं.

युवराज सिंह ने बतौर क्रिकेटर कई यादगार और शानदार पारियां खेली. टी20 वर्ल्ड कप के पहले संस्करण में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया था. अब उन्होंने युवा क्रिकेटर्स के मार्गदर्शक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है. शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा भी उनके शिष्य हैं, जो अब टीम इंडिया के लिए धूम मचा रहे हैं. अब संजू सैमसन उनके पास पहुंचे हैं.

युवराज सिंह ने दिए सैमसन को बैटिंग टिप्स

संजू सैमसन पिछले कई मैचों में ओपनर की भूमिका में दिखे, लेकिन शुभमन गिल के आने से उनके क्रम में फिर बदलाव हुआ. हालांकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में गिल नहीं है, इसलिए संभावना है कि पहले मैच से संजू सैमसन बतौर ओपनर की भूमिका में नजर आएंगे. इस बीच उनका और युवराज सिंह का वायरल वीडियो बहुत कुछ कह रहा है. संजू इस मौके को भुनाना चाहते हैं, इसे यादगार बनाना चाहते हैं. शायद इसलिए वह युवराज सिंह से बैटिंग टिप्स ले रहे हैं.

Sanju Samson training session with Yuvraj Singh ❤️‍🔥@YUVSTRONG12 @IamSanjuSamson pic.twitter.com/gBc04dbKXs — Sanju Samson Fans Page (@SanjuSamsonFP) January 10, 2026

संजू सैमसन का T20I करियर

संजू सैमसन ने टी20 इंटरनेशनल में खेली 44 पारियों में 1032 रन बनाए हैं. सबसे ज्यादा बार उन्होंने बतौर ओपनर खेला. ओपनर के रूप में उन्होंने 18 पारियों में 559 रन बनाए, इस पोजीशन पर उन्होंने 3 शतकीय पारियां भी खेली. हालांकि 3 बार वह 'डक' भी हुए.