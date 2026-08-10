क्रिकेटर रमनदीप के वेडिंग रिसेप्शन में युवराज-अभिषेक का जबरदस्त डांस, देखें वीडियो

क्रिकेटर रमनदीप सिंह ने टीवी एक्ट्रेस चार्ली चौहान के साथ शादी कर ली है. दोनों ने गुरुद्वारे में पंजाबी रीति-रिवाज के साथ शादी की, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर कीं. शादी में परिवार के खास लोग ही शामिल हुए, वहीं रिसेप्शन पार्टी में स्टार खिलाड़ियों का जमावड़ा लग गया. युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह समेत कई स्टार खिलाड़ी पहुंचे. शुभमन गिल के पिता भी आए थे. सभी ने जमकर डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

रमनदीप सिंह के वेडिंग रिसेप्शन में सिंगर रंजीत बावा ने परफॉर्म किया, उन्होंने अपने पॉपुलर गानें गए। इन गानों पर अर्शदीप सिंह और हरप्रीत बरार ने खूब डांस किया. वायरल वीडियो में स्टेज पर रंजीत और युवराज सिंह एक साथ नजर आए, फिर उन्होंने युवी से डांस करने को कहा. युवी और अभिषेक शर्मा ने साथ में डांस किया.

वायरल वीडियो में शुभमन गिल के पिता भी डांस करते हुए नजर आए. गिल अभी श्रीलंका में हैं, जहां 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगी.

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Look at Abhishek Sharma, Yuvraj Singh, Shubman Gill’s father, and Arshdeep Singh doing a crazy dance at Ramandeep Singh and Charlie Chauhan’s reception party. pic.twitter.com/7LBJWI1HiF — Sonu (@Cricket_live247) August 9, 2026

कौन है रमनदीप सिंह की पत्नी

रमनदीप सिंह ने टीवी कलाकार चार्ली चौहान के साथ शादी रचाई है. दोनों करीब 8 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. चार्ली ने 'नच बलिए' शो में कुंवर अमर के साथ पार्टिसिपेट किया था. वह 'बेस्ट फ्रेंड्स फोरेवर' और 'कैसी ये यारियां' जैसे हिट शो में काम कर चुकी हैं. वह क्रिकेटर रमनदीप से 7 साल बड़ी हैं. रमनदीप 29 और वह 36 साल की हैं.

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रमनदीप सिंह का क्रिकेट करियर

पंजाब से आने वाले क्रिकेटर रमनदीप सिंह पिछले 3 सालों से IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं. 2022 में उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए अपना आईपीएल डेब्यू किया था. आईपीएल में उन्होंने 39 मैच खेले हैं, जिसमें खेली 26 पारियों में 299 रन बनाए हैं. आईपीएल में उनके नाम 6 विकेट भी हैं.

रमनदीप भारत के लिए 2 इंटरनेशनल टी20 मैच भी खेल चुके हैं. उन्होंने 13 नवंबर, 2024 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. इसके बाद 15 नवंबर को हुए अगले मैच में भी वह खेले, लेकिन उसके बाद से उन्हें मौका नहीं मिला.