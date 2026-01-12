वडोदरा के बीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया. भारत की इस जीत के हीरो रहे विराट कोहली. इस मैच में इंटरनेशनल क्रिकेट में 28000 रन पूरे करने वाले विराट कोहली ने 93 रनों का मैच विनिंग पारी खेली. भले ही वह शतक से चूक गए, लेकिन वनडे में 45वां प्लेयर ऑफ द मैच जीतने में सफल रहे. मैच के बाद न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने इस भारतीय दिग्गज की जमकर तारीफ की. हालांकि, इस मैच में जैमिसन ने ही विराट को आउट किया और उन्हें 54वां वनडे शतक बनाने से रोक दिया.

विराट जैसे दिग्गज बल्लेबाज को रोका नहीं जा सकता- काइल जैमीसन

आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में विराट कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके काइल जैमीसन ने कहा कि यह निर्धारित करना मुश्किल है कि विराट कोहली इस समय अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं या नहीं. जैमीसन ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, "यह कहना मुश्किल है कि यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है या नहीं. वह लंबे समय से काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. जब भी उनसे आमना सामना होता है, तो आपको लगता है कि उनसे मुकाबला करने के लिए आपको भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा. वह एक अलग ही स्तर के खिलाड़ी हैं और अधिकतर समय अच्छी लय में नजर आते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "कोहली जैसे खिलाड़ियों को रोकने के लिए आपको कुछ खास रणनीति बनानी होती है, लेकिन उन जैसे दिग्गज बल्लेबाजों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है. वह थोड़ा बहुत अपना दबदबा बनाए रखते हैं, इसलिए मुझे उन्हें खेलते हुए देखना बहुत अच्छा लगा."

मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे आईपीएल में खेलने का मौका मिला- जैमीसन

अपने करियर के उतार-चढ़ाव के बारे में जैमीसन ने कहा, किसी भी खिलाड़ी के करियर में उतार-चढ़ाव आते हैं. सभी के अपने-अपने अनुभव होते हैं. मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे अपनी करियर की शुरुआती दौर में ही आईपीएल में खेलने का मौका मिला. मेरा नजरिया अब काफी हद तक बदल गया है. मैं आजकल दौरे पर जाने, क्रिकेट खेलने और मैदान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहले की तुलना में अधिक कृतज्ञ महसूस करता हूं.