हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटYear Ender: चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप से लेकर भारत ने जीता वर्ल्ड कप; देखें साल 2025 में क्रिकेट के 10 यादगार मोमेंट

Year Ender: चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप से लेकर भारत ने जीता वर्ल्ड कप; देखें साल 2025 में क्रिकेट के 10 यादगार मोमेंट

Year Ender 2025: साल 2025 क्रिकेट जगत में हमेशा याद रखा जाएगा, इस वर्ष भारतीय महिला टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता. आरसीबी भी 18 सालों बाद चैंपियन बनी. जानें इस वर्ष के 10 सबसे यादगार मोमेंट.

By : शिवम | Updated at : 27 Dec 2025 06:27 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट टीम के लिए साल 2025 यादगार और शानदार रहा. पुरुष टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप का खिताब जीता तो महिला टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी. विराट कोहली और आरसीबी ने भी इस वर्ष अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती. पढ़ें साल 2025 में क्रिकेट जगत के 10 सबसे यादगार लम्हें कौन से हैं.

भारत ने जीता चैंपियंस ट्रॉफी

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2013 के बाद पहला चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता. भारत ने ग्रुप स्टेज में भी अपने सभी मैच जीते थे, 9 मार्च, 2025 को खेले गए फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब जीता था. रोहित शर्मा ने फाइनल में 76 रन बनाए थे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था.

दक्षिण अफ्रीका बनी WTC चैंपियन

14 जून को दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हराया था. ये दक्षिण अफ्रीका का पहला डब्ल्यूटीसी खिताब था. फाइनल में एडन मार्क्रम को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था, जिन्होंने दूसरी पारी में 136 रन बनाए थे.

IPL में भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज शतक

वैभव सूर्यवंशी के लिए साल 2025 शानदार और यादगार रहा, इसी साल उन्होंने आईपीएल डेब्यू किया और 28 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के लिए ऐतिहासिक पारी खेली. गुजरात के खिलाफ उन्होंने 35 गेंदों में शतक ठोका, जो किसी भारतीय द्वारा आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक बन गया. वह टी20 में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर भी बने.

RCB ने जीता पहला IPL खिताब

साल 2025 में विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का 18 सालों का इन्तजार भी खत्म हुआ. 3 जून को आरसीबी ने आईपीएल 2025 फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराया था. ये आरसीबी का पहला आईपीएल खिताब है.

नो-हैंडशेक कंट्रोवर्सी

इस साल भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का विरोध कुछ अलग तरीके से किया, टीम ने उनके खिलाफ मैच खेला लेकिन उनके खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. एशिया कप में इसकी शुरुआत सूर्यकुमार यादव ने की, उन्होंने सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया. टूर्नामेंट में कुल 3 मैच हुए, सभी में ऐसा ही हुआ.

भारत ने जीता एशिया कप

28 सितंबर को भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब जीता. तिलक वर्मा ने इस मुकाबले में नाबाद 69 रन बनाए थे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला.

भारतीय महिला टीम ने जीता पहला वर्ल्ड कप

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए भी साल 2025 यादगार रहा, इस वर्ष टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता. इससे पहले टीम 2 बार फाइनल में पहुंची थी, लेकिन आज तक खिताब नहीं जीत पाई थी. 2 नवंबर को हुए खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराया था.

घर पर दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हारी टीम इंडिया

टेस्ट में भारतीय टीम के लिए साल 2025 ज्यादा अच्छा नहीं रहा, अंत भी ऐसा ही हुआ. 25 साल बाद हुआ जब दक्षिण अफ्रीका ने भारत को भारत में वाइटवाश किया. 2 मैचों की सीरीज भारत ने 2-0 से गंवाई थी, जबकि पहले टेस्ट में भारत को जीत के लिए सिर्फ 124 रन बनाने थे.

विजय हजारे ट्रॉफी में सालों बाद खेले विराट कोहली और रोहित शर्मा

24 दिसंबर भी यादगार तारीख रही, इस दिन विराट कोहली और रोहित शर्मा सालों बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने उतरे. कोहली 2010 के बाद और रोहित 2017 के बाद पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में खेले. दोनों ने अच्छा प्रदर्शन भी किया.

15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में जीती इंग्लैंड

इंग्लैंड ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट में 4 विकेट से हराया. 15 साल बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हराया, ये एक ऐतिहासिक पल था. ये टेस्ट मात्र 2 दिनों में खत्म हो गया.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 27 Dec 2025 06:27 PM (IST)
RCB IPL VIRAT KOHLI Rohit SHarma INDIAN CRICKET TEAM Year Ender Year Ender 2025
