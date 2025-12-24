साल 2025 क्रिकेट के लिहाज से यादगार रहा, इस साल RCB ने पहला आईपीएल खिताब जीता. रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने एशिया कप जीता. फरवरी में अभिषेक शर्मा ने 135 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जो टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है. वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल की उम्र में आईपीएल शतक लगाकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया, वहीं मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 15 गेंदों में 5 विकेट लेकर इतिहास रचा. जानिए 2025 में बने 10 बड़े क्रिकेट रिकार्ड्स के बारे में.

भारत के लिए सबसे बड़ी T20I पारी

टी20 के नंबर-1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 2 फरवरी, 2025 को ऐतिहासिक पारी खेली थी. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े में 135 रन बनाए थे. ये भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है, उन्होंने शुभमन गिल का रिकॉर्ड तोड़ा था. गिल ने 1 फरवरी, 2023 को न्यूजीलैंड के खिलाफ 126 रन बनाए थे.

IPL में सबसे कम स्कोर का बचाव

15 अप्रैल, 2025 को पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 111 रन बनाए थे, तब लगा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स इस मैच को आसानी से जीत जाएगी. किसे पता था कि ये मैच ऐतिहासिक बन जाएगा, क्योंकि पंजाब ने 111 रनों को सफलतापूर्वक डिफेंड कर लिया. ये आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे छोटे स्कोर का बचाव है.

T20s में सबसे कम उम्र में शतक का रिकॉर्ड

IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने 28 अप्रैल, 2025 को इतिहास रचा. वह टी20 में शतक लगाने वाले सबसे छोटी उम्र के बल्लेबाज बने, उस समय उनकी उम्र 14 साल 32 दिन थी. गुजरात के खिलाफ जयपुर में खेले गए इस मुकाबले में वैभव ने 35 गेंदों में शतक पूरा किया था, जो किसी भारतीय द्वारा लीग के इतिहास का सबसे तेज शतक भी बन गया.

148 साल में पहली बार हुआ ऐसा

जून में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने जीता. इस मैच में पहली पारी में उस्मान ख्वाजा खाता नहीं खोल पाए, दक्षिण अफ्रीका के ओपनर एडन मार्क्रम भी पहली पारी में खाता नहीं खोल पाए थे. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 148 साल में पहली बार ऐसा हुआ, जब पहली पारी में दोनों टीम के ओपनर शून्य पर आउट हुए. मार्क्रम ने दूसरी पारी में 136 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी.

सबसे कम गेंदों में 5 विकेट हॉल (टेस्ट क्रिकेट में)

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टेस्ट में अपनी 15वीं गेंद पर विरोधी टीम का पांचवां विकेट लिया. स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 5 विकेट हॉल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. वेस्टइंडीज की पूरी टीम दूसरी पारी में 27 रनों पर सिमट गई थी.

विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 29 नवंबर को खेले गए पहले वनडे में 135 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जिससे उन्होंने सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा. सचिन एक फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज थे, लेकिन अपना 52वां ओडीआई शतक लगाने के बाद कोहली ने उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया. इसके बाद दूसरे वनडे में भी कोहली ने शतक जड़ा. कोहली के वनडे में 53 शतक हो चुके हैं, सचिन ने टेस्ट में 51 शतक लगाए हैं.

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20I जीत का रिकॉर्ड

पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेशक भारत से टी20 में जीत नहीं पाई, एशिया कप में 3 बार दोनों का आमना सामना हुआ और हर बार टीम इंडिया ने बाजी मारी लेकिन 2025 पाकिस्तान के लिए यादगार रहा. पाकिस्तान ने इस साल कुल 34 टी20 मैचों में से 21 में जीत दर्ज की, उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा टी20 जीत का रिकॉर्ड अपने नाम किया.

जैकब डफी ने तोड़ा 40 साल पुराना रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के लिए एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड 40 सालों से रिचर्ड हैडली के नाम था, जिसे जैकब डफी ने इस साल तोड़ दिया. 31 वर्षीय तेज गेंदबाज ने इस साल न्यूजीलैंड के लिए तीनो फॉर्मेट में 81 विकेट लिए हैं. वह इस साल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं.

गेडे परियांदाना (एक ओवर में 5 विकेट)

इंडोनेशिया के गेंदबाज गेडे परियांदाना ने वो किया, जो दुनिया का कोई गेंदबाज नहीं कर सका. उन्होंने कंबोडिया के खिलाफ एक ही ओवर डाला, जिसमें उन्होंने 5 विकेट लिए. वह एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं.

लिस्ट 'ए' में सबसे बड़ा स्कोर

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में 24 दिसंबर को बिहार टीम ने 574 रनों का पहाड़ स्कोर बनाकर इतिहास रचा. ये लिस्ट 'ए' क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर है, इसमें बिहार के 3 बल्लेबाजों ने शतक जड़ा. वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंदों में 190 रन बनाए. सकीबुल गनी ने 40 गेंदों में 128 रन बनाए, इस दौरान उन्होंने लिस्ट ए में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी बनाया. आयुष आनंद ने 56 गेंदों में 116 रन बनाए.