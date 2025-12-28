साल 2025 में कई बड़े क्रिकेटर्स ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लिया, इसमें भारत के 5 बड़े खिलाड़ी भी शामिल हैं. निकोलस पूरन ने महज 29 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर सभी को चौंकाया. देखें ऐसे ही 11 स्टार खिलाड़ियों की लिस्ट, जिन्होंने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया.

तमीम इकबाल

बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल ने जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था. बता दें कि ये दूसरी बार था जब उन्होंने संन्यास लिया, इससे पहले उन्होंने 2023 में भी संन्यास लिया था. तब तत्कालीन प्रधानमंत्री के अनुरोध पर उन्होंने अपना संन्यास वापस ले लिया था. तमीम ने 70 टेस्ट, 243 वनडे और 78 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं.

मार्टिन गुप्टिल

न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने 2025 की शुरुआत में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा. गुप्टिल ने 38 साल की उम्र में संन्यास लिया. 14 साल के अपने करियर में गुप्टिल ने 47 टेस्ट, 198 वनडे और 122 टी20 मैच खेले.

दिमुथ करुणारत्ने

श्रीलंका के दिमुथ करुणारत्ने ने इस साल फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया. करुणारत्ने ने अपने करियर में 100 टेस्ट और 50 वनडे मैच खेले. इसमें उन्होंने क्रमश 7222 और 1316 रन बनाए.

पियूष चावला

भारतीय लेग स्पिनर पियूष चावला ने इस साल जून में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया. उन्होंने भारत के लिए 3 टेस्ट, 25 वनडे और 7 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले.

चेतेश्वर पुजारा

भारतीय टेस्ट टीम के महान बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने भी इसी साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा. करीब 15 सालों के अपने करियर में पुजारा ने भारत के लिए 103 टेस्ट और 5 वनडे मैच खेले. पुजारा ने टेस्ट में 7.195 रन बनाए.

ऋद्धिमान साहा

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा ने भी साल 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया. साहा ने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. उन्होंने 2021 में अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, जो टेस्ट था. साहा ने भारत के लिए 40 टेस्ट और 9 वनडे मैच खेले. साहा के नाम टेस्ट में 1353 रन हैं.

हेनरिक क्लासेन

टी20 लीग को प्राथमिकता देने के लिए दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का एलान किया. उन्होंने अपने करियर में 4 टेस्ट, 60 वनडे और 58 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले.

क्रिस वोक्स

इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी क्रिस वोक्स ने इस साल सितंबर में संन्यास ले लिया था. उनका इंटरनेशनल करियर 15 साल का रहा. वोक्स ने अपने करियर में 62 टेस्ट, 122 वनडे और 33 टी20 मैच खेले.

निकोलस पूरन

वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन ने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को चौंकाया. पूरन ने लीग क्रिकेट को प्राथमिकता देने के लिए ये फैसला लिया. पूरन ने अपने करियर में 61 वनडे और 106 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले.

अमित मिश्रा

लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने भी साल 2025 में इन्तेर्नतिनल क्रिकेट से संन्यास का एलान किया. उन्होंने सितंबर, 2025 में संन्यास लिया. अपने करियर में अमित मिश्रा ने 76 टेस्ट, 64 वनडे और 16 टी20 मैच खेले. उन्होंने तीनों फॉर्मेट में मिलाकर कुल 156 विकेट लिए.

मोहित शर्मा

मोहित शर्मा ने कुछ दिनों पहले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की. मोहित ने अपने करियर में भारत के लिए 26 वनडे और 8 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें क्रमश 31 और 6 विकेट लिए.