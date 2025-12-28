हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटYear Ender 2025: इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट के 11 स्टार क्रिकेटरों ने लिया संन्यास, लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम शामिल

Year Ender 2025: इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट के 11 स्टार क्रिकेटरों ने लिया संन्यास, लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम शामिल

Year Ender 2025: साल 2025 में कई बड़े खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, इसमें भारत के पियूष चावला, चेतेश्वर पुजारा, ऋद्धिमान साहा भी शामिल हैं. देखें ऐसे 11 खिलाड़ियों की लिस्ट.

By : शिवम | Updated at : 28 Dec 2025 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 में कई बड़े क्रिकेटर्स ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लिया, इसमें भारत के 5 बड़े खिलाड़ी भी शामिल हैं. निकोलस पूरन ने महज 29 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर सभी को चौंकाया. देखें ऐसे ही 11 स्टार खिलाड़ियों की लिस्ट, जिन्होंने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया.

तमीम इकबाल

बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल ने जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था. बता दें कि ये दूसरी बार था जब उन्होंने संन्यास लिया, इससे पहले उन्होंने 2023 में भी संन्यास लिया था. तब तत्कालीन प्रधानमंत्री के अनुरोध पर उन्होंने अपना संन्यास वापस ले लिया था. तमीम ने 70 टेस्ट, 243 वनडे और 78 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं.

मार्टिन गुप्टिल

न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने 2025 की शुरुआत में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा. गुप्टिल ने 38 साल की उम्र में संन्यास लिया. 14 साल के अपने करियर में गुप्टिल ने 47 टेस्ट, 198 वनडे और 122 टी20 मैच खेले.

दिमुथ करुणारत्ने

श्रीलंका के दिमुथ करुणारत्ने ने इस साल फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया. करुणारत्ने ने अपने करियर में 100 टेस्ट और 50 वनडे मैच खेले. इसमें उन्होंने क्रमश 7222 और 1316 रन बनाए.

पियूष चावला

भारतीय लेग स्पिनर पियूष चावला ने इस साल जून में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया. उन्होंने भारत के लिए 3 टेस्ट, 25 वनडे और 7 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले.

चेतेश्वर पुजारा

भारतीय टेस्ट टीम के महान बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने भी इसी साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा. करीब 15 सालों के अपने करियर में पुजारा ने भारत के लिए 103 टेस्ट और 5 वनडे मैच खेले. पुजारा ने टेस्ट में 7.195 रन बनाए.

ऋद्धिमान साहा

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा ने भी साल 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया. साहा ने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. उन्होंने 2021 में अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, जो टेस्ट था. साहा ने भारत के लिए 40 टेस्ट और 9 वनडे मैच खेले. साहा के नाम टेस्ट में 1353 रन हैं.

हेनरिक क्लासेन

टी20 लीग को प्राथमिकता देने के लिए दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का एलान किया. उन्होंने अपने करियर में 4 टेस्ट, 60 वनडे और 58 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले.

क्रिस वोक्स

इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी क्रिस वोक्स ने इस साल सितंबर में संन्यास ले लिया था. उनका इंटरनेशनल करियर 15 साल का रहा. वोक्स ने अपने करियर में 62 टेस्ट, 122 वनडे और 33 टी20 मैच खेले.

निकोलस पूरन

वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन ने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को चौंकाया. पूरन ने लीग क्रिकेट को प्राथमिकता देने के लिए ये फैसला लिया. पूरन ने अपने करियर में 61 वनडे और 106 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले.

अमित मिश्रा

लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने भी साल 2025 में इन्तेर्नतिनल क्रिकेट से संन्यास का एलान किया. उन्होंने सितंबर, 2025 में संन्यास लिया. अपने करियर में अमित मिश्रा ने 76 टेस्ट, 64 वनडे और 16 टी20 मैच खेले. उन्होंने तीनों फॉर्मेट में मिलाकर कुल 156 विकेट लिए.

मोहित शर्मा

मोहित शर्मा ने कुछ दिनों पहले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की. मोहित ने अपने करियर में भारत के लिए 26 वनडे और 8 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें क्रमश 31 और 6 विकेट लिए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 28 Dec 2025 06:48 PM (IST)
Tags :
Cheteshwar Pujara Nicholas Pooran Year Ender CRICKET Cricketer Retirement Year Ender 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोन दागे', पाकिस्तान के डिप्टी PM का बड़ा कबूलनामा- ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ नूर खान एयरबेस
'36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोन', इशाक डार का कबूलनामा- ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान एयरबेस को नुकसान पहुंचा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: धर्मांतरण रोकने के लिए करें AI का करें इस्तेमाल, पुलिस को CM योगी के निर्देश
यूपी: धर्मांतरण रोकने के लिए करें AI का करें इस्तेमाल, पुलिस को CM योगी के निर्देश
साउथ सिनेमा
थलापति विजय ने नम आंखों से दी एक्टिंग करियर को विदाई, बोले- 'मेरी आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
थलापति विजय ने एक्टिंग करियर को कहा अलविदा, बोले- 'आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Digvijaya Singh के पक्ष में JDU की एंट्री, Congress को दी सीख! | JDU | CWC Meeting | Bihar
Digvijay Singh Post: Congress-SP के बीच टेंशन की वजह बन सकती है ये... Anurag Bhadouria ने बता दिया!
'Digvijaya Singh के कारण...Anti हिंदू...' राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने खोला काला चिठ्ठा!
Digvijay Singh Post: दिग्विजय का बयान, कांग्रेस में गरमाया BJP-RSS मुद्दा? | Breaking | Rahul Gandhi
Digvijay Singh Post: दिग्विजय ने पुकारा, राहुल समझेंगे इशारा? | Breaking | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोन दागे', पाकिस्तान के डिप्टी PM का बड़ा कबूलनामा- ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ नूर खान एयरबेस
'36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोन', इशाक डार का कबूलनामा- ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान एयरबेस को नुकसान पहुंचा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: धर्मांतरण रोकने के लिए करें AI का करें इस्तेमाल, पुलिस को CM योगी के निर्देश
यूपी: धर्मांतरण रोकने के लिए करें AI का करें इस्तेमाल, पुलिस को CM योगी के निर्देश
साउथ सिनेमा
थलापति विजय ने नम आंखों से दी एक्टिंग करियर को विदाई, बोले- 'मेरी आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
थलापति विजय ने एक्टिंग करियर को कहा अलविदा, बोले- 'आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
बॉलीवुड
2026 होगा हॉलीवुड फिल्मों के फैंस के लिए बेहद खास, स्पाइडर-मैन भी आ रहा है और 'जुमांजी' भी
2026 होगा हॉलीवुड फिल्मों के फैंस के लिए बेहद खास, स्पाइडर-मैन भी आ रहा है और 'जुमांजी' भी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
इंडिया
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
ट्रेंडिंग
ताऊ तेरी छोरी की उम्र की हूं... बदतमीजी कर रहे काका को प्रांजल दहिया ने लताड़ा, वायरल हो गया वीडियो
ताऊ तेरी छोरी की उम्र की हूं... बदतमीजी कर रहे काका को प्रांजल दहिया ने लताड़ा, वायरल हो गया वीडियो
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget