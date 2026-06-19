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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटलॉकडाउन में पिता ने खेला 65 हजार का दांव, अब बेटा बना भारत की U19 टीम का कप्तान; इमोशनल कर देगी कहानी

लॉकडाउन में पिता ने खेला 65 हजार का दांव, अब बेटा बना भारत की U19 टीम का कप्तान; इमोशनल कर देगी कहानी

Yashvardhan Singh Chauhan U19 Captain: यशवर्धन सिंह चौहान को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय अंडर19 टीम का कप्तान चुना गया है. उनके यहां तक पहुंचने की कहानी इंस्पायरिंग है.

Written By : शिवम |  Updated at : 19 Jun 2026 03:24 PM (IST)
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BCCI ने कुछ दिन पहले श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय अंडर-19 टीम का ऐलान किया, जिसके कप्तान यशवर्धन सिंह चौहान को चुना गया. वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं. श्रीलंका में भारतीय अंडर19 टीम वनडे और मल्टी डे फॉर्मेट में खेलेगी, यशवर्धन को दोनों में कप्तानी सौंपी गई है. लक्ष्य रायचंदानी को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है. यशवर्धन की बात करें तो उनके यहां तक पहुंचने की कहानी इंस्पायरिंग है.

यशवर्धन सिंह चौहान की सफलता के पीछे उनके परिवार का त्याग, संघर्ष भी है और इसके साथ वो दांव, जो पिता ने लगाया था. उनका कहना है कि वो दांव उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव था. दरअसल 2020 में कोरोना ऑउटब्रेक होने के बाद उनके परिवार का बिजनेस ठप हो गया था. परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. इस दौरान उनके बेटे यशवर्धन ने एक महंगे क्रिकेट बैट की डिमांड कर दी.

पिता ने कर्ज लेकर दिलाया बैट

यशवर्धन के पिता ने पैसों की किल्लत के होने के बावजूद बेटे को 65 हजार रूपये का बैट दिलाया. ये केएल राहुल सीरीज का इंग्लिश विलो बैट था. रिपोर्ट में उनके पिता के हवाले से कहा गया, वह मेरे बेटे के सपने पर लगाया गया मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव था.'

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पिता का दांव भी सही था, यशवर्धन सिंह चौहान ने कानमडीकर ट्रॉफी 2021 (अंडर-13) में इसी महंगे बैट से 1300 रन बनाए, जिससे खेल के दिग्गजों और चयनकर्तओं का ध्यान उनकी ओर गया. आने वाली नवंबर को यशवर्धन 18 साल के हो जाएंगे.

घरेलू क्रिकेट में यशवर्धन का शांत स्वाभाव देखने को मिला है, उनके नेतृत्व करने की क्षमता की भी काफी समय से तारीफ हो रही थी. जूनियर स्तर पर उन्होंने प्रभावित किया, जिसके बाद उन्हें अंडर-19 टीम की कमान सौंपी गई.

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23 जून से लगेगा कैंप

श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय अंडर-19 टीम 30 जून को रवाना होगी, लेकिन इससे पहले 23 जून से एक स्पेशल कैंप लगेगा. इस दौरे की शुरुआत 3 वनडे मैचों की सीरीज के साथ होगी, इसके बाद 2 मल्टी-डे मैच खेले जाएंगे. पहला मैच 4 जुलाई को हंबनटोटा में होगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 19 Jun 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
India U19 India Tour Of Sri Lanka India U19 Team IND Vs SL U19 Yashvardhan Singh Chauhan
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