शतक लगाकर भारत को दिलाई जीत, फिर भी टीम इंडिया से कटा इस खिलाड़ी का पत्ता; पूरी दुनिया हैरान

BCCI ने आज यानी शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान किया. भारतीय टीम को 14 जुलाई, 16 जुलाई और 19 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ उसके घर में तीन वनडे मैच खेलने हैं. 15 सदस्यीय टीम इंडिया में शनिवार को शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं मिली है. हर कोई इस फैसले से हैरान है.

यशस्वी जायसवाल ने टीम के एलान से एक दिन पहले अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में मैच विनिंग शतक लगाया. चेपॉक में खेले गए तीसरे वनडे मैच में यशस्वी जायसवाल ने 86 गेंद में 14 चौकों और तीन छक्कों के साथ 110 रनों की शानदार पारी खेली. इसके ठीक अगले दिन, रविवार को उन्हें भारत की वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया.

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में चोटिल होने की वजह से विराट कोहली नहीं खेले थे. उनकी जगह पर यशस्वी जायसवाल को मौका मिला था. लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने खुद नंबर-3 पर खेलने का फैसला किया, और यशस्वी और रोहित शर्मा ने पारी का आगाज किया. अब इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली की टीम में वापसी हुई है, तो यशस्वी जायसवाल को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है.

अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में कुछ ही बदलाव हुए हैं. हर्ष दुबे की जगह अक्षर पटेल को मौका मिला है. प्रिंस यादव की जगह जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है. वहीं यशस्वी जायसवाल की जगह विराट कोहली को चुना गया है. हालांकि, जायसवाल का ड्रॉप होना हर किसी के लिए हैरान करने वाला है.

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली (फिटनेस मंजूरी मिलने पर निर्भर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बराड़.

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