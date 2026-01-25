हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: यशस्वी जायसवाल पर छाया बॉर्डर-2 का खुमार, बाथरूम में गाना गाकर किया शेयर; वीडियो वायरल

Watch: यशस्वी जायसवाल पर छाया बॉर्डर-2 का खुमार, बाथरूम में गाना गाकर किया शेयर; वीडियो वायरल

यशस्वी जायसवाल पर बॉर्डर-2 का खुमार छाया हुआ है. देशभक्ति गाने को वह अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं. 26 जनवरी से पहले उन्होंने बाथरूम में गाते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है.

By : शिवम  | Updated at : 25 Jan 2026 07:19 PM (IST)

LIVE

yashasvi jaiswal singing sandese aate hai border 2 song instagram video viral before 26 january Watch: यशस्वी जायसवाल पर छाया बॉर्डर-2 का खुमार, बाथरूम में गाना गाकर किया शेयर; वीडियो वायरल
Yashasvi Jaiswal Singing Song
Source : यशस्वी जायसवाल इंस्टाग्राम

Background

यशस्वी जायसवाल अभी टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं हैं, टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी वह नहीं चुने गए हैं. 26 जनवरी से पहले उन्होंने बॉर्डर-2 का एक गाना गाते हुए अपना वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसे वह अपने दिलों दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं.

यशस्वी जायसवाल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह बाथरूम में अपने चेहरे को साफ कर रहे हैं. उनके हाथ में उनका फोन है, जिससे वह वीडियो बना रहे हैं. वह बॉर्डर फिल्म का गाना "संदेशे आते हैं" गा रहे हैं. वह तेज आवाज में गाना गा रहे हैं.

इस वीडियो के साथ जायसवाल ने बताया कि वह इस गाने को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, वह बार बार इस गाने को गुनगुना रहे हैं. यानी उन्हें ये गाना बहुत पसंद आया है. इस वीडियो के साथ यशस्वी ने कैप्शन में लिखा, "क्या गाना है, अपने दिमाग से इसे निकाल नहीं पा रहा हूं. ये गाना मुझे बहुत पसंद आ गया है."

टी20 टीम से बाहर चल रहे यशस्वी जायसवाल मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में खेल सकते थे, लेकिन खबर है कि पेट की समस्या दोबारा होने से वह छठे राउंड के मैच में नहीं खेल पाए. बता दें कि दिसंबर, 2025 में राजस्थान के खिलाफ मैच के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था. उनकी गेस्ट्रोएंटराइटिस की दिक्कत सामने आई थी.

इसके बाद यशस्वी जायसवाल विजय हजारे ट्रॉफी के 3 मैचों में खेले थे, जिसमें वह बड़ा स्कोर नहीं बना पाए. बता दें कि यशस्वी शुक्रवार रात मुंबई में बॉर्डर-2 फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग पर गए थे. स्क्रीनिंग पर
सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, केएल राहुल और उनकी पत्नी आथिया शेट्टी, सोनम बाजवा, अन्या सिंह, मेधा राणा, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत कई सितारें पहुंचे थे.

Load More
Tags :
Indian Cricketer YASHASVI JAISWAL Border 2 VIRAL VIDEO Border 2 Song
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तमिलनाडु में 13 और बंगाल में 11... जिन राज्यों में इस साल होने हैं चुनाव, वहां कितने लोगों को मिले पद्म पुरस्कार
तमिलनाडु में 13 और बंगाल में 11... जिन राज्यों में इस साल होने हैं चुनाव, वहां कितने लोगों को मिले पद्म पुरस्कार
बिहार
तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर BJP की प्रतिक्रिया, 'तेज प्रताप और रोहिणी…'
तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर BJP की प्रतिक्रिया, 'तेज प्रताप और रोहिणी…'
इंडिया
Indian Army Dangerous Regiment: मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
क्रिकेट
IND vs NZ: तीसरे टी20 में भारत की पहले बॉलिंग, टीम इंडिया ने 2 खूंखार खिलाड़ियों को किया बाहर; प्लेइंग XI में चौंकाने वाले बदलाव
तीसरे टी20 में भारत की पहले बॉलिंग, टीम इंडिया ने 2 खूंखार खिलाड़ियों को किया बाहर; प्लेइंग XI में चौंकाने वाले बदलाव
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal: BJP प्रवक्ता ने AIMIM को सुनाया..सबकी बोलती बंद कर दी | Nitish Rane Vs Owaisi | Sahar
Mahadangal: हरा-भगवा पर Studio में घमासान..रंग की राजनीति पर बहस | Nitish Rane Vs Owaisi | Sahar
Mahadangal: हिंदू राष्ट्र Vs हरा प्लान, महाराष्ट्र में छिड़ा महायुद्ध! |Nitish Rane Vs Owaisi | Sahar
Mahadangal: ओवैसी का 'हरा प्लान', भगवा से घमासान? | Nitish Rane Vs Asaduddin Owaisi | Sahar
Mahadangal: Owaisi का हरा प्लान क्या? AJay Alok का चौंकाने वाला खुलासा! | Nitish Rane | Sahar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में 13 और बंगाल में 11... जिन राज्यों में इस साल होने हैं चुनाव, वहां कितने लोगों को मिले पद्म पुरस्कार
तमिलनाडु में 13 और बंगाल में 11... जिन राज्यों में इस साल होने हैं चुनाव, वहां कितने लोगों को मिले पद्म पुरस्कार
बिहार
तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर BJP की प्रतिक्रिया, 'तेज प्रताप और रोहिणी…'
तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर BJP की प्रतिक्रिया, 'तेज प्रताप और रोहिणी…'
इंडिया
Indian Army Dangerous Regiment: मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
क्रिकेट
IND vs NZ: तीसरे टी20 में भारत की पहले बॉलिंग, टीम इंडिया ने 2 खूंखार खिलाड़ियों को किया बाहर; प्लेइंग XI में चौंकाने वाले बदलाव
तीसरे टी20 में भारत की पहले बॉलिंग, टीम इंडिया ने 2 खूंखार खिलाड़ियों को किया बाहर; प्लेइंग XI में चौंकाने वाले बदलाव
बॉलीवुड
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
इंडिया
बीबीसी के पूर्व पत्रकार मार्क टली का निधन, 90 साल की उम्र में दिल्ली में ली आखिरी सांस 
बीबीसी के पूर्व पत्रकार मार्क टली का निधन, 90 साल की उम्र में दिल्ली में ली आखिरी सांस 
नौकरी
केवीएस में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी, 987 टीजीटी-पीआरटी पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी
केवीएस में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी, 987 टीजीटी-पीआरटी पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी
हेल्थ
PM Modi Mann ki Baat: 'मन की बात' में पीएम मोदी ने किया मिलेट्स का जिक्र, जानें यह सेहत के लिए कितना फायदेमंद?
'मन की बात' में पीएम मोदी ने किया मिलेट्स का जिक्र, जानें यह सेहत के लिए कितना फायदेमंद?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget