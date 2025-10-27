हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया में जगह नहीं मिलने पर यशस्वी जायसवाल ने उठाया बड़ा कदम, 42 बार की चैंपियन टीम को किया जॉइन

टीम इंडिया में जगह नहीं मिलने पर यशस्वी जायसवाल ने उठाया बड़ा कदम, 42 बार की चैंपियन टीम को किया जॉइन

Yashasvi Jaiswal Not Selected In T20 Squad: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर यशस्वी जायसवाल को वनडे सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला. अब ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच जायसवाल ने दूसरी टीम से खेलने का फैसला किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 27 Oct 2025 06:19 PM (IST)
Preferred Sources

Yashasvi Jaiswal Return From Australia: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली गई. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों वनडे में जायसवाल को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. जायसवाल भारतीय टीम में ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारत की वनडे टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी गई. गिल के साथ ओपनिंग पर रोहित शर्मा आए. वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने विराट कोहली उतरे. जायसवाल की भारत की वनडे टीम में जगह नहीं बन पाई. इस पूरी सीरीज के दौरान यशस्वी जायसवाल बेंच पर बैठे नजर आए. जायसवाल को टी20 सीरीज के लिए भी नहीं चुना गया है. ऐसे में जायसवाल अब भारत की जगह किसी और टीम के लिए खेलने वाले हैं.

किस टीम से खेलेंगे यशस्वी जायसवाल?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत 29 अक्टूबर से होने जा रही है. इस सीरीज के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव समेत अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह समेत तमाम खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं. वहीं भारत के धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया से वापस लौट आए हैं और अब वे रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलते नजर आएंगे. भारत की टी20 टीम में जगह न मिलने की वजह से जायसवाल वापस लौटकर रणजी खेलने वाले हैं. मुंबई की टीम अब तक 42 बार रणजी ट्रॉफी जीत चुकी है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यशस्वी जायसवाल ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को जानकारी दी है कि वे रणजी ट्रॉफी में खेलने के लिए तैयार हैं. जायसवाल रणजी ट्रॉफी 2025-26 के लिए तीसरे राउंड से खेलने वाले हैं. जायसवाल मुंबई के लिए राजस्थान के खिलाफ मैच में खेल सकते हैं.

कब भारत के लिए खेलेंगे यशस्वी?

यशस्वी जायसवाल भारत की टेस्ट टीम के साथ लगातार जुड़े हैं और टीम के लिए टेस्ट मैचों में बेहतर प्रदर्शन भी कर रहे हैं. भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ टी20 सीरीज के बाद साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज खेलनी है. जायसवाल इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं.

Published at : 27 Oct 2025 06:19 PM (IST)
Tags :
MUMBAI YASHASVI JAISWAL IND VS AUS IND Vs AUS T20 RANJI TROPHY
