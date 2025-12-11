यशस्वी जायसवाल से पूछा गया कि बॉलीवुड फिल्मों के टाइटल के किस नाम पर कौन से क्रिकेटर फिट बैठते हैं, तो उन्होंने खुलकर इस पर जवाब दिया. उन्होंने टाइटल पर जिस क्रिकेटर्स का नाम लिया, वो सुनकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी. अगर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले क्रिकेटर के बारे में पूछा जाए तो अधिकतर लोग विराट कोहली का नाम लेंगे, लेकिन यशस्वी ने कुछ अलग कहा. उन्होंने कोहली को सैयारा बताया, तो युजवेंद्र चहल को बाहुबली.

टीम इंडिया के धुरंधर रोहित शर्मा

यशस्वी जायसवाल से आजतक चैनल पर इंटरव्यू के दौरान ये सवाल किए गए. उनसे फिल्मों के नाम को किसी क्रिकेटर से कंपेयर करने के लिए कहा गया, उन्होंने रोहित शर्मा को टीम इंडिया का धुरंधर बताया. टीम इंडिया के बाहुबली के बारे में पूछा गया तो उन्होंने लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल का नाम लिया.

विराट कोहली को बताया सैयारा

सैयारा बॉलीवुड फिल्म है, इसमें सैयारा का मतलब एक प्रेमी शख्स है. यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया के सैयारा के रूप में विराट कोहली का नाम लिया. हार्दिक पांड्या को दबंग बताया, जिसका मतलब निडर होता है. सबसे दिलदार के बारे में यशस्वी से पूछा गया तो उन्होंने यहां भी विराट कोहली का नाम लिया, दिलदार में उन्होंने कोहली के साथ केएल राहुल को भी शामिल किया और कहा कि दोनों साथ हों तो आपको कुछ भी सोचने की जरुरत नहीं है.

'ये जवानी है दीवानी' पर उन्होंने किसी और का नहीं बल्कि खुद का ही नाम लिया. काफी देर सोचने के बाद उन्होंने अपने नाम लिया और कहा कि जवानी तो फिलहाल मेरी ही चल रही है. इसे सुनकर सभी की हंसी छूट पड़ी. भारतीय टीम का सबसे आलसी उन्होंने कुलदीप यादव को बताया.

कौन है टीम इंडिया में सबसे ज्यादा मेहनती

विराट कोहली भारत के सबसे फिट क्रिकेटर माने जाते हैं, जो अपने करियर में शायद ही चोट के कारण कभी टीम से बाहर हुए. हालांकि यशस्वी से जब टीम इंडिया के सबसे मेहनती खिलाड़ी का नाम पूछा गया तो उन्होंने शुभमन गिल का नाम लिया. उन्होंने कहा कि गिल को बेहद करीब से देखा है. यशस्वी ने कहा, "वे कड़ी मेहनत करते हैं और रूटीन को लेकर बहुत रेगुलर रहते हैं. वह अपनी डाइट, फिटनेस, ट्रेनिंग और स्किल्स पर बहुत काम करते हैं. ये अविश्वसनीय है. उन्हें देखना और उनके साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है. वह इंसान भी कमाल के हैं."