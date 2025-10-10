यशस्वी जायसवाल ने दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में शानदार शतक जड़ा. उन्होंने पहले दिन के दूसरे सेशन में अपना शतक पूरा किया. इस पारी में उन्होंने अपने 3000 इंटरनेशनल रन भी पूरे किए और सबसे कम पारियों में इस आंकड़े को छूने के मामले में विराट कोहली, सौरव गांगुली जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने अच्छी शुरुआत दिलाई, दोनों ने पहले संभलकर बल्लेबाजी की. केएल राहुल एक अच्छी गेंद पर स्टंप आउट हुए, उन्होंने 38 रन बनाए. केएल राहुल के साथ अर्धशतकीय साझेदारी करने के बाद जायसवाल ने साई सुदर्शन के साथ 150 रनों की साझेदारी (55 ओवरों के खेल तक) की.

51वें ओवर की पहली गेंद पर 2 रन लेने के साथ ही उन्होने अपना शतक पूरा किया. शतक को सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने अपने हाथों से दिल बनाते हुए दिखाया. ये सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो गया.

यशस्वी ने जड़ा 7वां टेस्ट शतक, छोड़ा कोहली-गांगुली को पीछे

यशस्वी जायसवाल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने अपनी 71वीं पारी में ये आंकड़ा छुआ. जायसवाल ने 1 वनडे मैच में 15 रन बनाए हैं, 23 टी20 मैचों की 22 पारियों में 723 रन बनाए हैं. ये जायसवाल की 48वीं टेस्ट पारी है, जिसमें उन्होंने अपनी 7वीं टेस्ट सेंचुरी लगाई. इसके आलावा उनके नाम एक शतक टी20 इंटरनेशनल में भी है.

सबसे कम पारियों में 3000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय

69 - सुनील गावस्कर

71 - यशस्वी जायसवाल

74 - सौरव गांगुली

77 - शुभमन गिल

79 - पोली उमरीगर

80 - विराट कोहली

2025 में यशस्वी का तीसरा टेस्ट शतक

इस साल ये यशस्वी जायसवाल का टेस्ट में तीसरा शतक है. उन्होंने जून-जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर 2 शतक जड़े थे. ये जायसवाल का भारत में तीसरा टेस्ट शतक है, उन्होंने फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ एसीए-वीडीसीए स्टेडियम (209) और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (214) में शतकीय पारी खेली थी, जिसे वह दोहरे शतक तक ले गए थे.