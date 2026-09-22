रेप के आरोपी यश दयाल की टीम में वापसी! 16 महीने बाद मिली हरी झंडी

आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश के लिए खेलने वाले भारतीय तेज गेंदबाज यश दयाल ने पिछला प्रतिस्पर्धी मुकाबला 2025 आईपीएल फाइनल के रूप में खेला था. इसके बाद से वह लगातार क्रिकेट से दूर रहे. उन पर रेप के दो आरोप हैं, जिसकी जांच चल रही है. इसी बीच दयाल की टीम में वापसी को लेकर खबर सामने आई है.

पहले सामने आई खबरों में बताया गया था कि दयाल ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोशिएसन से अनापत्ति प्रमात्र पत्र ले लिया है और वह अगले घरेलू सीजन में छत्तीसगढ़ के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश बोर्ड ने उन्हें मौका मिलने का भरोसा दिया है.

यश दयाल की वापसी पर क्या बोले अंकित चटर्जी?

उत्तर प्रदेश क्रिकेट बोर्ड के CEO अंकित चटर्जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, "यश इस साल चयन के लिए उपलब्ध हैं. उन्होंने ट्रायल दिए और अभ्यास मैचों में अच्छा परफॉर्म किया. उन्हें रणजी ट्रॉफी के कैंप में शामिल किया जाएगा."

बता दें कि राज्य का रणजी ट्रॉफी कैंप शुक्रवार (25 सितंबर) से लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शुरू होगा. 2026-27 यानी रणजी ट्रॉफी के अगले सीजन की शुरुआत 11 अक्टूबर से होगी. उत्तर प्रदेश को पहला मुकाबला बिहार के खिलाफ राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलना है.

आरसीबी की विनिंग टीम का हिस्सा रहे

2024 में दयाल आरसीबी से जुड़े थे. इसके अगले साल यानी 2025 में बेंगलुरु ने खिताब जीता था. सीजन में यश ने टीम के लिए 15 मैचों में 13 विकेट चटकाए थे. वहीं उनके ओवरऑल आईपीएल करियर पर नजर डाली जाए, तो दयाल ने 43 मैचों की 43 पारियों में 33.90 की औसत से 41 विकेट चटका लिए हैं, जिसमें बेस्ट फिगर 3/20 का रहा.

यश दयाल का फर्स्ट क्लास करियर

तेज गेंदबाज ने अब तक अपने फर्स्ट क्लास करियर में 27 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 50 पारियों में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 84 विकेट अपनी झोली में डाले हैं, जिसमें मैच बेस्ट फिगर 9/121 का है.

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