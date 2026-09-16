WPL 2027 के शेड्यूल का एलान, इस दिन खेला जाएगा महिला प्रीमियर लीग का पहला मैच

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने बुधवार (16 सितंबर) को विमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2027) के आगामी सीजन के लिए तारीखों का एलान कर दिया है. सीजन के लिए 28 अक्टूबर को कोच्चि में ऑक्शन होगा. वहीं टूर्नामेंट 14 जनवरी से 07 फरवरी के बीच खेला जाएगा. अभी फिक्चर यानी मुकाबले तय नहीं हुए है कि कौन सी टीम किसके खिलाफ खेलेगी.

इस दफा टूर्नामेंट का 5वां सीजन खेला जाएगा. भारतीय बोर्ड की रिलीज में सभी 5 टीमों को रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने को लेकर कहा गया कि नए सीजन से पहले प्रथम पड़ाव 28 सितंबर 2026 को 'प्लेयर रिटेंशन' की डेडलाइन होगी. यानी ऑक्शन से ठीक एक महीने पहले टीमों को लिस्ट सौंपनी होगी.

🚨 News 🚨 #TATAWPL 2027 to be played from 14 January to 7 February 2027 🗓️



Player Auction to be held on 28 October 2026 in Kochi 📍



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टीमों के स्क्वॉड में ज्यादा से ज्यादा 18 खिलाड़ी हो सकते हैं. इसमें विदेशी खिलाड़ियों की अधिकतम सीमा 6 की होगी. टीम में शामिल किसी भी खिलाड़ी की कीमत 15 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी.

वेन्यू पर क्या है अपडेट?

फिलहाल बीसीसीआई ने वेन्यू को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट तो नहीं दिया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, वडोदरा और मुंबई के वेन्यू का इस्तेमाल होगा. इसके साथ वाराणसी में तैयार हो रहे नए स्टेडियम में मैच कराए जाने की भी खबर है, लेकिन इसकी उम्मीद कम है. नए स्टेडियम में मैच कराना उसकी तैयारी पर निर्भर करेगा.

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पिछले सीजन RCB ने जीता था खिताब

पिछले सीजन यानी 2026 के विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था. स्टार भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना की कप्तानी में आरसीबी ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर टाइटल अपने नाम किया था. मंधाना 41 गेंदों में 87 रन बनाकर 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनी थीं. यह बेंगलुरु की महिला टीम के लिए दूसरा खिताब था. इससे पहले टीम ने 2024 में बाजी मारी थी. देखना दिलचस्प होगा कि टीम आने वाले सीजन में कैसा परफॉर्म करती है.

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