WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में यूपी वॉरियर्स (UP Warriorz) को प्लेऑफ की रेस के अहम मोड़ पर बड़ा झटका लगा है. टीम की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल ऑस्ट्रेलिया की फोएबे लिचफील्ड चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. इसकी पुष्टि यूपी वॉरियर्स ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर की.

फोएबे लिचफील्ड का बाहर होना टीम के लिए नुकसान

फोएबे लिचफील्ड इस सीजन यूपी वॉरियर्स की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज थीं. उन्होंने अब तक खेले गए 6 मैचों में 243 रन बनाए थे और टूर्नामेंट की टॉप रन-स्कोरर्स में भी शामिल थीं. ऐसे समय में उनका बाहर होना टीम के बल्लेबाजी क्रम को कमजोर कर सकता है, खासकर तब जब हर मैच अब “करो या मरो” जैसा हो गया है.

एमी जोन्स को मिली जिम्मेदारी

लिचफील्ड की जगह यूपी वॉरियर्स ने इंग्लैंड की अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज एमी जोन्स को टीम में शामिल किया है. एमी जोन्स को 50 लाख रुपये में साइन किया गया है. वह इंग्लैंड के लिए 125 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं और उनके नाम 1666 रन दर्ज हैं. उनकी अनुभव भरी मौजूदगी से टीम को मध्यक्रम में स्थिरता और विकेटकीपिंग में मजबूती मिलने की उम्मीद है.

प्लेऑफ की रेस में फंसी यूपी वॉरियर्स

यूपी वॉरियर्स की स्थिति इस समय काफी नाजुक है. टीम ने अब तक 6 मैचों में सिर्फ 2 जीत हासिल की है और उसका नेट रन रेट -0.769 है. पॉइंट्स टेबल में आखिरी दो प्लेऑफ स्थानों के लिए चार टीमें मजबूती से दावेदारी कर रही हैं, ऐसे में यूपी को अब बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी.

आगे की राह आसान नहीं

मेग लैनिंग की कप्तानी वाली टीम को आगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स जैसी मजबूत टीमों से मुकाबला करना है. इन दोनों मैचों में जीत के साथ-साथ बेहतर नेट रन रेट हासिल करना भी यूपी वॉरियर्स के लिए जरूरी होगा. फोएबे लिचफील्ड की गैरमौजूदगी में अब सभी की नजरें एमी जोन्स पर होंगी कि क्या वह इस मुश्किल वक्त में यूपी वॉरियर्स की नैया पार लगा पाती हैं या नहीं.