महिला प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण आज से शुरू हो रहा है. पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (MI-W vs RCB-W) के बीच टक्कर है. यहां हम उन 5 अनकैप्ड प्लेयर्स के बारे में बता रहे हैं, जिनसे काफी उम्मीदें हैं. इनके प्रदर्शन पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी.

दीया यादव (दिल्ली कैपिटल्स)

दीया यादव 16 साल की हैं. वह महिला प्रीमियर लीग नीलामी में साइन की जाने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं. उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 10 लाख रुपये में खरीदा था. वह दाएं हाथ की ओपनर हैं. उन्होंने U-15 घरेलू क्रिकेट में शानदार दोहरा शतक (213) लगाने के बाद सुर्खियां बटौरी थी. 2025 सीनियर महिला T20 ट्रॉफी में वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में 5वें नंबर पर थी. उन्होंने लगभग 60 की औसत से 298 रन बनाए थे.

गोंगाडी त्रिशा (यूपी वॉरियर्स)

U19 वर्ल्ड कप टीम की बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैदराबाद की गोंगाडी त्रिशा थीं. एक अच्छी ओपनर के साथ वह अच्छी लेग-स्पिन गेंदबाजी भी कर सकती हैं. त्रिशा अंडर-19 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट (309 रन) थीं. उन्हें यूपी वॉरियर्स ने 10 लाख रुपये में खरीदा था.

अनुष्का शर्मा (गुजरात जायंट्स)

अनुष्का शर्मा ने WPL 2026 ऑक्शन में इतिहास रचा था. वह ऑक्शन में बिकने वाली सबसे महंगी अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बनी, उन्हें गुजरात जायंट्स ने 45 लाख रुपये में खरीदा था. अनुष्का मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज हैं. उन्होंने पिछले घरेलू T20 में शानदार प्रदर्शन किया था, उन्होंने 207 रन बनाए और 9 विकेट लिए थे. उनमे पारी को संभालने और मैच को फिनिश करने की काबिलियत है.

मिली इलिंगवर्थ (मुंबई इंडियंस)

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिली इलिंगवर्थ अभी दुनिया की सबसे तेज युवा गेंदबाजों में से एक हैं. वह लगातार 120 kmph की स्पीड से गेंद कर सकती हैं. मुंबई इंडियंस ने उन्हें 10 लाख रुपये में खरीदा था. बिग बैश लीग में आक्रामक बाउंसर से उन्होंने सभी को प्रभावित किया था.

प्रेमा रावत (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)

ऑस्ट्रेलिया के शानदार इंडिया ए टूर के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में वापसी कर रही 24 साल की लेग-स्पिनर प्रेमा रावत शानदार फॉर्म में हैं. ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ उन्होंने तीन T20 मैचों में 7 विकेट लिए. बीच के ओवरों में कंट्रोल और निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी उन्हें महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है.