महिला प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण (WPL 2026) 9 जनवरी से 5 फरवरी के बीच खेला जाएगा. 5 टीमों के बीच कुल 22 मुकाबले नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम और वडोदरा के बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जाएंगे. मुकाबलों के टिकट्स ऑनलाइन हो चुके हैं, जिसकी शुरुआत सिर्फ 100 रुपये से है. जानिए टिकट्स कहां से और कैसे बुक करें?

महिला प्रीमियर लीग 2026 का शेड्यूल 29 नवंबर को रिलीज हो गया था. पहला मैच 9 जनवरी को डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में खेला जाएगा. इसके बाद 10 जनवरी को डबल हेडर है. पहला मैच यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच और दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच है. सभी मैचों के टिकट्स 100 रुपये से शुरू हैं.

कहां बुक करें WPL 2026 मैचों के टिकट?

महिला प्रीमियर लीग की आधिकारिक वेबसाइट या डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो की वेबसाइट और ऐप पर जानकार टिकट बुक कर सकते हैं.

कैसे बुक करें WPL 2026 मैचों के टिकट?

खबर लिखे जाने तक अभी सिर्फ 100 रुपये के प्राइस वाले टिकट ही ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध हुई हैं. सबसे पहले आप महिला प्रीमियर लीग की वेबसाइट पर या डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो की वेबसाइट पर जाएं. आपको टिकट्स का एक सेक्शन नजर आएगा, जिसमें क्लिक करते ही आपके सामने सभी मैचों की लिस्ट आ जाएगी.

1 फरवरी तक डबल राउंड रॉबिन के मुकाबले चलेंगे, सभी मैचों की 100 रुपये वाली टिकट्स ऑनलाइन सेल के लिए उपलब्ध हैं. 9 जनवरी को होने वाले ओपनिंग मैच की जितनी टिकट्स ऑनलाइन हुई थी, वो बिक चुकी हैं. अभी इस मैच की टिकटें फिर से उपलब्ध होंगी.जैसे आपको 10 जनवरी को होने वाले डबल हेडर के पहले मैच की टिकट बुक करनी है, तो आपको उस मैच के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

बुक टिकट के ऑप्शन पर क्लिक करें.

आपके सामने स्टैंड्स की फोटो आ जाएगी.

वो स्टैंड्स आपको कलरफुल दिखेंगे, जिनके टिकट्स अभी उपलब्ध हैं.

अपनी इच्छा के स्टैंड पर क्लिक करें.

फिर आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा.

आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे आपको वेरीफाई करना होगा.

फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और टिकट बुक हो जाएगी.

WPL 2026 टीमें

दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यूपी वॉरियर्स.

महिला प्रीमियर लीग विजेताओं की लिस्ट