हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWPL 2026 Playoff Scenarios: आरसीबी कंफर्म, 2 स्पॉट के लिए 4 टीमों में टक्कर; जानिए प्लेऑफ में पहुंचने का समीकरण

WPL 2026 Playoff Scenarios: आरसीबी कंफर्म, 2 स्पॉट के लिए 4 टीमों में टक्कर; जानिए प्लेऑफ में पहुंचने का समीकरण

WPL 2026 Playoff Scenarios: महिला प्रीमियर लीग 2026 में 15 मैच खेले जा चुके हैं. अभी तक सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने प्लेऑफ में क्वालीफाई किया है. 4 टीमों के बीच 2 स्पॉट के लिए लड़ाई जारी है.

By : शिवम | Updated at : 26 Jan 2026 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

महिला प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण (WPL 2026) जारी है, जिसके 15 मैच हो चुके हैं. आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मैच है. अभी तक स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर पाई है, जबकि अन्य 2 स्पॉट के लिए सभी 4 टीमों की उम्मीदें जिंदा है. जानिए अब किस टीम को क्वालीफाई करने के लिए क्या करना है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (क्वालीफाई)

स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी ने अभी तक खेले 6 मैचों में से 5 मैच जीते हैं. टीम ने शुरुआती 5 मैच जीते थे, लेकिन छठे में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों उन्हें हार मिली. आरसीबी के 10 अंक हैं, नेट रन रेट (+1.236) भी काफी बेहतर है. आरसीबी के अब दो मैच बचे हैं. आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के बाद टीम का आखिरी मैच 29 जनवरी को यूपी के साथ है. आरसीबी प्लेऑफ में अपनी जगह कंफर्म कर चुकी है.

पूरी संभावना है कि आरसीबी अंक तालिका में टॉप पर रहकर सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी, क्योंकि सिर्फ दिल्ली और गुजरात के पास उनके बराबर 10 अंक हासिल करने का मौका है. जबकि तब भी आरसीबी का नेट रन रेट काफी बेहतर है.

दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. टीम ने 6 में से 3 मैच जीते हैं और इतने ही हारे हैं. 6 अंक के साथ टीम का नेट रन रेट (-0.169) ज्यादा अच्छा नहीं है. हालांकि अगर दिल्ली अपने अगले दोनों मैच जीत जाती है तो बिना किसी और टीम पर निर्भर वह सीधा प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लेगी.

अगर दिल्ली अपने दोनों मैच हारती है तो उसके क्वालीफाई करने की संभावना न के बराबर रह जाएगी. तब उन्हें चाहिए कि यूपी और मुंबई अपने एक-एक मैच कम से कम हार जाए, तब भी नेट रन रेट दिक्कतें देंगी.

अगर दिल्ली दो में से एक मैच जीत जाती है तो उसका रास्ता आसान हो जाएगा. अगर टीम गुजरात के खिलाफ जीत जाती है तो उसे बस ये चाहिए कि यूपी से बहुत बड़े अंतर् से न हारे. अगर टीम गुजरात से हारती है और यूपी से जीतती है तो फिर नेट रन रेट टीम की किस्मत तय करेगी.

गुजरात जायंट्स

गुजरात जायंट्स अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है. टीम ने दिल्ली की तरह 3 मैच जीते और 3 हारे हैं, लेकिन नेट रन रेट के मामले में उनसे थोड़ी पीछे (-0.341) है. गुजरात अगर अपने दोनों मैच हार गई तो वह प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाएगी. गुजरात के अगले दो मैच दिल्ली और मुंबई के साथ है. टीम दिल्ली के खिलाफ जीतकर अंक तालिका में दूसरे नंबर पर आ जाएगी, उसके पास 10 अंकों तक पहुंचने का भी मौका बन जाएगा. गुजरात को कम से कम एक मैच जीतना है, लेकिन फिर भी नेट रन रेट के आधार पर टीम मुश्किल में आ सकती है.

अगर गुजरात, दिल्ली को हराने के बाद मुंबई से हार जाती है, तो उन्हें उम्मीद करनी होगी कि दिल्ली के खिलाफ जीत का अंतर इतना बड़ा हो कि उन्हें नेट रन-रेट में फायदा मिले. नहीं तो, गुजरात को उम्मीद करनी होगी कि मुंबई, आरसीबी से हार जाए या दिल्ली, यूपी से हार जाए.

मुंबई इंडियंस

मुंबई इंडियंस अभी अंक तालिका में चौथे स्थान पर है. टीम के 4 अंक हैं, और 0.046 का नेट रन रेट है. टीम का आज आरसीबी के खिलाफ मैच महत्वपूर्ण है, इसके बाद आखिरी मैच 30 जनवरी को गुजरात के खिलाफ है. बेशक 2 बार की चैंपियन मुंबई अभी अंक तालिका में चौथे नंबर पर है, लेकिन उनका नेट रन रेट 3 टीमों से अधिक है. 

मुंबई अपने दोनों मैच जीतकर प्लेऑफ में पहुंच जाएगी. हालांकि 6 पॉइंट भी मुंबई इंडियंस के लिए काफी होंगे, लेकिन तब उन्हें अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा. 

अगर कल (27 जनवरी) गुजरात, दिल्ली से हार जाती है, तो आरसीबी को हराने के बाद भी मुंबई को गुजरात से जीतने का प्रयास करना होगा. मान लीजिए मुंबई, आरसीबी को हरा देती है लेकिन गुजरात से हार जाती है, तो उन्हें उम्मीद करनी होगी कि दिल्ली अपने बचे हुए दोनों मैच हार जाए और यूपी, आरसीबी से हार जाए.

यूपी वॉरियर्स

यूपी वॉरियर्स ने 6 में से 2 मैच जीते हैं और 4 हारे हैं. टीम के 4 अंक हैं, और टीम तालिका में सबसे निचे है. इसके साथ खराब बात ये हैं कि टीम का नेट रन रेट बहुत खराब (-0.769) है. सबसे ज्यादा मुश्किल यूपी वॉरियर्स के लिए हैं, क्योंकि अपने दोनों मैच जीतकर भी टीम को अन्य मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा.

उन्हें चाहिए कि या तो गुजरात जायंट्स अपने दोनों मैच जीते या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस को हराए और साथ ही गुजरात अपने दोनों मैच हार जाए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 26 Jan 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Gujarat Giants RCB MUMBAI INDIANS WOMENS PREMIER LEAGUE UP WARRIORZ WPL Playoffs WPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
विश्व
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
Advertisement

वीडियोज

Republic Day 2026: पारंपरिक बग्घी में सवार होकर कर्तव्य पथ की ओर रवाना हुईं Draupadi Murmu | Parade
Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर पहुंचे PM Modi, रक्षामंत्री Rajnath Singh ने किया स्वागत | Parade
Republic Day 2026: राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर PM Modi ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि | Parade 2026
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पहुंचे PM मोदी, लोगों में दिखा खास उत्साह
Republic Day 2026: 'विकसित भारत के सपने को साकार..', गणतंत्र दिवस पर बोले रक्षा मंत्री Rajnath Singh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
विश्व
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल
एग्रीकल्चर
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, इनको नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, इनको नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा
यूटिलिटी
दुख की घड़ी में दिल्ली सरकार देती है 20000 की मदद, जानें कब और कौन ले सकता है फायदा?
दुख की घड़ी में दिल्ली सरकार देती है 20000 की मदद, जानें कब और कौन ले सकता है फायदा?
हेल्थ
Neeraj Chopra Injury: नीरज चोपड़ा की 'गोल्डन' वापसी की राह में बैक इंजरी का रोड़ा, जानें कितना खतरनाक होता है यह?
नीरज चोपड़ा की 'गोल्डन' वापसी की राह में बैक इंजरी का रोड़ा, जानें कितना खतरनाक होता है यह?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget