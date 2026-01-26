महिला प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण (WPL 2026) जारी है, जिसके 15 मैच हो चुके हैं. आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मैच है. अभी तक स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर पाई है, जबकि अन्य 2 स्पॉट के लिए सभी 4 टीमों की उम्मीदें जिंदा है. जानिए अब किस टीम को क्वालीफाई करने के लिए क्या करना है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (क्वालीफाई)

स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी ने अभी तक खेले 6 मैचों में से 5 मैच जीते हैं. टीम ने शुरुआती 5 मैच जीते थे, लेकिन छठे में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों उन्हें हार मिली. आरसीबी के 10 अंक हैं, नेट रन रेट (+1.236) भी काफी बेहतर है. आरसीबी के अब दो मैच बचे हैं. आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के बाद टीम का आखिरी मैच 29 जनवरी को यूपी के साथ है. आरसीबी प्लेऑफ में अपनी जगह कंफर्म कर चुकी है.

पूरी संभावना है कि आरसीबी अंक तालिका में टॉप पर रहकर सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी, क्योंकि सिर्फ दिल्ली और गुजरात के पास उनके बराबर 10 अंक हासिल करने का मौका है. जबकि तब भी आरसीबी का नेट रन रेट काफी बेहतर है.

दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. टीम ने 6 में से 3 मैच जीते हैं और इतने ही हारे हैं. 6 अंक के साथ टीम का नेट रन रेट (-0.169) ज्यादा अच्छा नहीं है. हालांकि अगर दिल्ली अपने अगले दोनों मैच जीत जाती है तो बिना किसी और टीम पर निर्भर वह सीधा प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लेगी.

अगर दिल्ली अपने दोनों मैच हारती है तो उसके क्वालीफाई करने की संभावना न के बराबर रह जाएगी. तब उन्हें चाहिए कि यूपी और मुंबई अपने एक-एक मैच कम से कम हार जाए, तब भी नेट रन रेट दिक्कतें देंगी.

अगर दिल्ली दो में से एक मैच जीत जाती है तो उसका रास्ता आसान हो जाएगा. अगर टीम गुजरात के खिलाफ जीत जाती है तो उसे बस ये चाहिए कि यूपी से बहुत बड़े अंतर् से न हारे. अगर टीम गुजरात से हारती है और यूपी से जीतती है तो फिर नेट रन रेट टीम की किस्मत तय करेगी.

गुजरात जायंट्स

गुजरात जायंट्स अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है. टीम ने दिल्ली की तरह 3 मैच जीते और 3 हारे हैं, लेकिन नेट रन रेट के मामले में उनसे थोड़ी पीछे (-0.341) है. गुजरात अगर अपने दोनों मैच हार गई तो वह प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाएगी. गुजरात के अगले दो मैच दिल्ली और मुंबई के साथ है. टीम दिल्ली के खिलाफ जीतकर अंक तालिका में दूसरे नंबर पर आ जाएगी, उसके पास 10 अंकों तक पहुंचने का भी मौका बन जाएगा. गुजरात को कम से कम एक मैच जीतना है, लेकिन फिर भी नेट रन रेट के आधार पर टीम मुश्किल में आ सकती है.

अगर गुजरात, दिल्ली को हराने के बाद मुंबई से हार जाती है, तो उन्हें उम्मीद करनी होगी कि दिल्ली के खिलाफ जीत का अंतर इतना बड़ा हो कि उन्हें नेट रन-रेट में फायदा मिले. नहीं तो, गुजरात को उम्मीद करनी होगी कि मुंबई, आरसीबी से हार जाए या दिल्ली, यूपी से हार जाए.

मुंबई इंडियंस

मुंबई इंडियंस अभी अंक तालिका में चौथे स्थान पर है. टीम के 4 अंक हैं, और 0.046 का नेट रन रेट है. टीम का आज आरसीबी के खिलाफ मैच महत्वपूर्ण है, इसके बाद आखिरी मैच 30 जनवरी को गुजरात के खिलाफ है. बेशक 2 बार की चैंपियन मुंबई अभी अंक तालिका में चौथे नंबर पर है, लेकिन उनका नेट रन रेट 3 टीमों से अधिक है.

मुंबई अपने दोनों मैच जीतकर प्लेऑफ में पहुंच जाएगी. हालांकि 6 पॉइंट भी मुंबई इंडियंस के लिए काफी होंगे, लेकिन तब उन्हें अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा.

अगर कल (27 जनवरी) गुजरात, दिल्ली से हार जाती है, तो आरसीबी को हराने के बाद भी मुंबई को गुजरात से जीतने का प्रयास करना होगा. मान लीजिए मुंबई, आरसीबी को हरा देती है लेकिन गुजरात से हार जाती है, तो उन्हें उम्मीद करनी होगी कि दिल्ली अपने बचे हुए दोनों मैच हार जाए और यूपी, आरसीबी से हार जाए.

यूपी वॉरियर्स

यूपी वॉरियर्स ने 6 में से 2 मैच जीते हैं और 4 हारे हैं. टीम के 4 अंक हैं, और टीम तालिका में सबसे निचे है. इसके साथ खराब बात ये हैं कि टीम का नेट रन रेट बहुत खराब (-0.769) है. सबसे ज्यादा मुश्किल यूपी वॉरियर्स के लिए हैं, क्योंकि अपने दोनों मैच जीतकर भी टीम को अन्य मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा.

उन्हें चाहिए कि या तो गुजरात जायंट्स अपने दोनों मैच जीते या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस को हराए और साथ ही गुजरात अपने दोनों मैच हार जाए.