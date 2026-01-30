महिला प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण (WPL 2026) जारी है, जिसके प्लेऑफ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहुंच गई है. टीम ने पॉइंट्स टेबल में टॉप का स्थान सुनिश्चित कर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है, जो 5 फरवरी को वडोदरा में खेला जाएगा. प्लेऑफ के 2 स्पॉट के लिए अभी चारों टीमों (DC, GG, UPZ और MI) की उम्मीदें जिंदा हैं. समझिए पूरा समीकरण कि कौन सी टीम कैसे प्लेऑफ में अपना स्थान कंफर्म कर सकती है.

महिला प्रीमियर लीग 2026 में 18 मैच खेले जा चुके हैं. लीग स्टेज के अभी 2 मैच बाकी हैं. आज (30 जनवरी) गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच है. रविवार को लीग का आखिरी मैच दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा.

महिला प्रीमियर लीग 2026 का फॉर्मेट

समीकरण से पहले आपको समझना होगा डब्ल्यूपीएल का समीकरण. इसमें कुल 5 टीमें खेल रही हैं. पहले डबल राउंड रॉबिन होता है, प्रत्येक टीम 8-8 मैच खेलती हैं. सभी टीमें अन्य टीमों से 2-2 मैच खेलती है. इसके बाद अंक तालिका की टॉप टीम को सीधे फाइनल का टिकट मिल जाता है, जैसे इस संस्करण आरसीबी फाइनल में पहुंच गई है. दूसरे और तीसरे स्थान की टीम एलिमिनेटर मैच खेलती है और चौथे पांचवें नंबर की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है.

मुंबई इंडियंस का समीकरण

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस अगर आज गुजरात जायंट्स को हरा देती है तो टीम के गुजरात के बराबर 8 अंक हो जाएंगे, लेकिन गुजरात का नेट रन रेट माइनस (-0.271) है. ऐसे में मुंबई जीतकर प्लेऑफ में क्वालीफाई कर जाएगी.

लेकिन अगर आज एमआई हार गई तो फिर उसे चाहिए कि 1 फरवरी को यूपी वॉरियर्स दिल्ली कैपिटल्स को हरा दे. इस स्थिति में गुजरात क्वालीफाई कर जाएगी जबकि अन्य टीमों के 6-6 अंक हो जाएंगे. एमआई का नेट रन रेट (+0.146) अन्य टीमों से बेहतर है, इसलिए वह क्वालीफाई कर जाएगी.

गुजरात जायंट्स का समीकरण

गुजरात जायंट्स के 8 अंक और -0.271 का नेट रन रेट है, जो तीसरे और चौथे नंबर की टीम से कम है लेकिन अगर टीम आज जीत जाती है तो वह प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. इस स्थिति में गुजरात के 10 अंक हो जाएंगे, जो अन्य दावेदार टीमें हासिल नहीं कर सकेंगी.

लेकिन अगर आज गुजरात जायंट्स हार गई तो उसे चाहिए होगा कि रविवार को यूपी वॉरियर्स दिल्ली कैपिटल्स को हरा दे. क्योंकि अगर दिल्ली जीत गई तो उनके भी गुजरात के बराबर 8 अंक हो जाएंगे और वह नेट रन रेट के आधार पर गुजरात से बेहतर स्थिति में है.

दिल्ली कैपिटल्स का समीकरण

दिल्ली कैपिटल्स अभी अंक तालिका में चौथे नंबर पर है, टीम के 6 अंक हैं और -0.164 का नेट रन रेट है. दिल्ली बेशक अभी चौथे नंबर पर है लेकिन उसके लिए स्थिति बेहतर है. दिल्ली को आज होने वाले मैच (MI vs GG) के नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें सिर्फ अपना मैच जीतना है. अगर दिल्ली यूपी को हरा देगी तो एलिमिनेटर में प्रवेश कर जाएगी नहीं तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.

यूपी वॉरियर्स का समीकरण

महिला प्रीमियर लीग 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद यूपी वॉरियर्स के लिए भी जिंदा है, लेकिन बहुत कम चांस है. अगर आज मुंबई इंडियंस जीत गई तो यूपी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. यूपी को चाहिए कि मुंबई न सिर्फ हारे बल्कि बड़े अंतर से हारे. इसके बाद उन्हें दिल्ली कैपिटल्स को बड़े अंतर से हराना होगा. हालांकि यूपी का प्लेऑफ में पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा.