हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWPL 2026: गुजरात ने मुंबई को हराकर प्लेऑफ में बनाई जगह, हरमनप्रीत के 82* रन गए बेकार; MI की बढ़ी मुश्किलें

WPL 2026: गुजरात ने मुंबई को हराकर प्लेऑफ में बनाई जगह, हरमनप्रीत के 82* रन गए बेकार; MI की बढ़ी मुश्किलें

WPL 2026 Mumbai Indians vs Gujarat Giants Highlights: गुजरात जायंट्स ने मुंबई को हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है. इस हार के साथ मुंबई की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 30 Jan 2026 11:11 PM (IST)
WPL 2026 Mumbai Indians vs Gujarat Giants19th Match Highlights: महिला प्रीमियर लीग 2026 (WPL 2026) के 19वें मुकाबले में गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीमें वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में आमने-सामने थीं. मुकाबले में गुजरात ने 11 रन से जीत दर्ज करते हुए प्लेऑफ में जगह बना ली है. इसके साथ गुजरात प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी. इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था. मुंबई के लिए रन चेज में हरमनप्रीत कौर ने 48 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से 82* रन बनाए, लेकिन उनकी पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी.

हालांकि हार के बावजूद मुंबई के पास प्लेऑफ में जगह हासिल करने का मौका है. मुंबई ने अपने सभी लीग मैच खेल लिए हैं. अब टीम को टूर्नामेंट के आखिरी लीग मैच पर निर्भर होना पड़ेगा, जो 01 फरवरी, रविवार को दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच खएला जाएगा. मुंबई अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए चाहेगी कि यूपी वॉरियर्स की टीम दिल्ली कैपिटल्स को हरा दे.

मुकाबले का हाल 

बात करें मैच की, तो मुकाबले में गुजरात ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 20 ओवर में 4 विकेट पर 167 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए कप्तान एश्ले गार्डनर ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 28 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 46 रन बनाए. इस दौरान मुंबई के लिए अमेलिया केर ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए.

रन चेज में मुंबई इंडियंस फ्लॉप 

फिर रन चेज के लिए मैदान पर उतरी मुंबई की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 156 रन ही बना सकी. टीम के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सबसे बड़ी पारी खेली. हरमनप्रीत के अलावा टीम की दूसरी कोई भी बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी. सिर्फ कप्तान को छोड़कर बाकी सभी बल्लेबाजों का फ्लॉप होना टीम के लिए हार का बड़ा कारण बना. इस दौरान गुजरात के लिए सोफी डिवाइन और जॉर्जिया वेयरहैम ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट चटकाए. 

Published at : 30 Jan 2026 10:54 PM (IST)
Mumbai Indians Vs Gujarat Giants WPL 2026
