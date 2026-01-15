हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहार की हैट्रिक के बाद यूपी वॉरियर्स ने जीता WPL 2026 का पहला मैच, मुंबई इंडियंस को हराया; हरलीन ने खेली मैच जिताऊ पारी

हार की हैट्रिक के बाद यूपी वॉरियर्स ने जीता WPL 2026 का पहला मैच, मुंबई इंडियंस को हराया; हरलीन ने खेली मैच जिताऊ पारी

UP Warriorz Beat Mumbai Indians: लगातार 3 मैचों में मिली हार के बाद यूपी वॉरियर्स ने WPL 2026 में अपनी पहली जीत दर्ज की. टीम ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया. हरलीन देओल ने अर्धशतक लगाया.

By : शिवम | Updated at : 15 Jan 2026 11:12 PM (IST)
Preferred Sources

हरलीन देओल की शानदार अर्धशतकीय पारी से यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस द्वारा दिए गए 162 के लक्ष्य को 11 गेंद रहते हासिल किया. हरलीन ने 39 गेंदों में 12 चौकों की मदद से नाबाद 64 रन बनाए. मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रन बनाए थे, नताली सिवर ने सर्वाधिक 65 रन बनाए थे. ये यूपी वॉरियर्स की इस सीजन पहली जीत है.

डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में यूपी वॉरियर्स को जीतने के लिए 162 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान मैग लैनिंग और किरण नवगिरे ने अच्छी शुरुआत की, दोनों ने पहले विकेट के लिए 42 रनों की साझेदारी की. लैनिंग 26 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुई. इसके बाद किरण नवगिरे 10 रन बनाकर पवेलियन लौटी, दोनों को नताली सिवर ने 7वें ओवर में आउट किया था. इसके बाद हरलीन देओल ने फोएबे लिचफील्ड के साथ मिलकर पारी को संभाला और 73 रनों की साझेदारी कर लक्ष्य को और आसान बना लिया.

हरलीन देओल ने जड़ा अर्धशतक

फोएबे लिचफील्ड ने 22 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 25 रन बनाए, ये पारी भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि लगातार 2 विकेट के बाद उन्होंने हरलीन देओल का अच्छा साथ निभाया. हरलीन अंत तक टिकी रही, उन्होंने 39 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 64 रन बनाए. इस शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

क्लो ट्राईऑन की पारी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उन्होंने 11 गेंदों में महत्वपूर्ण 27 रन बनाए. इस पारी में क्लो ने 1 छक्का और 4 चौके लगाए. 

इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 161 रन बनाए थे. पिच को देखते हुए ये स्कोर कम था. मुंबई के लिए अमनजोत कौर ने 38, नताली सिवर ने 65 रन बनाए. कप्तान हरमनप्रीत कौर का बल्ला नहीं चला, वह सिर्फ 16 रन बना पाई. निकोला कैरी ने 20 गेंदों में 32 रन बनाए थे.

यूपी वॉरियर्स के लिए शिखर पांडे ने 4 ओवरों में 25 रन देकर 1 विकेट लिया. दीप्ति शर्मा ने 4 ओवरों में 31 रन देकर 1 विकेट चटकाया. सोफी एक्लेस्टोन और सोभाना आशा ने भी 1-1 विकेट लिया.

यूपी वॉरियर्स की पहली जीत

यूपी वॉरियर्स की ये महिला प्रीमियर लीग 2026 में पहली जीत है. इससे पहले खेले तीनों मैचों में यूपी हारी थी. हालांकि टीम अभी भी अंक तालिका में सबसे नीचे पायदान (5) पर बनी हुई है. टीम के 2 अंक और नेट रन रेट -0.906 का है. दिल्ली के भी 2 अंक हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट (-0.833) यूपी से थोड़ा बेहतर है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 15 Jan 2026 10:57 PM (IST)
Tags :
Harleen Deol Women's Premier League HARMANPREET KAUR MUMBAI INDIANS UP WARRIORZ WPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BMC Exit Poll 2026: मराठी और मुस्लिम वोटर्स की पसंद कौन? एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
BMC Exit Poll 2026: मराठी और मुस्लिम वोटर्स की पसंद कौन? एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
बॉलीवुड
इस हीरोइन को पीरियड्स में करना पड़ा धनुष संग रोमांस, बोलीं- मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे
इस हीरोइन को पीरियड्स में करना पड़ा धनुष संग रोमांस, बोलीं- मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा वीजा, पाकिस्तान कनेक्शन बनी वजह
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा वीजा, पाकिस्तान कनेक्शन बनी वजह
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: घरों का Gold बनेगा Growth Engine?|Digital Gold, SGB & Economy Impact | Paisa Live
Bank Crash से Road Protests तक – Iran में क्या हुआ ?| Paisa Live
US-Iran Conflict: Trump का एक आदेश और धुआं-धुआं हो जाएगा Iran, अटैक करने के लिए US के पास ये ऑप्शन?
Anupamaa: 😱Parag के गुस्से ने किया सब बर्बाद, Anupama कैसे बचाएगी Ansh को? #sbs (15.01.2026)
Bollywood News: आमिर खान की हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस की स्पेशल स्क्रीनिंग, इमरान खान की धमाकेदार वापसी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BMC Exit Poll 2026: मराठी और मुस्लिम वोटर्स की पसंद कौन? एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
BMC Exit Poll 2026: मराठी और मुस्लिम वोटर्स की पसंद कौन? एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
बॉलीवुड
इस हीरोइन को पीरियड्स में करना पड़ा धनुष संग रोमांस, बोलीं- मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे
इस हीरोइन को पीरियड्स में करना पड़ा धनुष संग रोमांस, बोलीं- मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा वीजा, पाकिस्तान कनेक्शन बनी वजह
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा वीजा, पाकिस्तान कनेक्शन बनी वजह
विश्व
Iran protests LIVE: मिडिल ईस्ट की ओर से बढ़ रहा US नौसेना बेड़ा, ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने खोला अपना हवाई क्षेत्र
Iran protests LIVE: मिडिल ईस्ट की ओर से बढ़ रहा US नौसेना बेड़ा, ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने खोला अपना हवाई क्षेत्र
इंडिया
अरब सागर से घुसपैठ की ताक में थे पाकिस्तानी! भारतीय तटरक्षक बल ने 9 लोगों को दबोचा
अरब सागर से घुसपैठ की ताक में थे पाकिस्तानी! भारतीय तटरक्षक बल ने 9 लोगों को दबोचा
शिक्षा
स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे करें करियर की शुरुआत?
स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे करें करियर की शुरुआत?
हेल्थ
How to do Fasting: क्या व्रत रखने से आप चुराते हैं दिल? पाचन तंत्र से लेकर नई कोशिकाएं बनाने की दवा होता है उपवास
क्या व्रत रखने से आप चुराते हैं दिल? पाचन तंत्र से लेकर नई कोशिकाएं बनाने की दवा होता है उपवास
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Embed widget