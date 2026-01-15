हरलीन देओल की शानदार अर्धशतकीय पारी से यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस द्वारा दिए गए 162 के लक्ष्य को 11 गेंद रहते हासिल किया. हरलीन ने 39 गेंदों में 12 चौकों की मदद से नाबाद 64 रन बनाए. मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रन बनाए थे, नताली सिवर ने सर्वाधिक 65 रन बनाए थे. ये यूपी वॉरियर्स की इस सीजन पहली जीत है.

डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में यूपी वॉरियर्स को जीतने के लिए 162 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान मैग लैनिंग और किरण नवगिरे ने अच्छी शुरुआत की, दोनों ने पहले विकेट के लिए 42 रनों की साझेदारी की. लैनिंग 26 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुई. इसके बाद किरण नवगिरे 10 रन बनाकर पवेलियन लौटी, दोनों को नताली सिवर ने 7वें ओवर में आउट किया था. इसके बाद हरलीन देओल ने फोएबे लिचफील्ड के साथ मिलकर पारी को संभाला और 73 रनों की साझेदारी कर लक्ष्य को और आसान बना लिया.

हरलीन देओल ने जड़ा अर्धशतक

फोएबे लिचफील्ड ने 22 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 25 रन बनाए, ये पारी भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि लगातार 2 विकेट के बाद उन्होंने हरलीन देओल का अच्छा साथ निभाया. हरलीन अंत तक टिकी रही, उन्होंने 39 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 64 रन बनाए. इस शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

क्लो ट्राईऑन की पारी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उन्होंने 11 गेंदों में महत्वपूर्ण 27 रन बनाए. इस पारी में क्लो ने 1 छक्का और 4 चौके लगाए.

इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 161 रन बनाए थे. पिच को देखते हुए ये स्कोर कम था. मुंबई के लिए अमनजोत कौर ने 38, नताली सिवर ने 65 रन बनाए. कप्तान हरमनप्रीत कौर का बल्ला नहीं चला, वह सिर्फ 16 रन बना पाई. निकोला कैरी ने 20 गेंदों में 32 रन बनाए थे.

यूपी वॉरियर्स के लिए शिखर पांडे ने 4 ओवरों में 25 रन देकर 1 विकेट लिया. दीप्ति शर्मा ने 4 ओवरों में 31 रन देकर 1 विकेट चटकाया. सोफी एक्लेस्टोन और सोभाना आशा ने भी 1-1 विकेट लिया.

यूपी वॉरियर्स की पहली जीत

यूपी वॉरियर्स की ये महिला प्रीमियर लीग 2026 में पहली जीत है. इससे पहले खेले तीनों मैचों में यूपी हारी थी. हालांकि टीम अभी भी अंक तालिका में सबसे नीचे पायदान (5) पर बनी हुई है. टीम के 2 अंक और नेट रन रेट -0.906 का है. दिल्ली के भी 2 अंक हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट (-0.833) यूपी से थोड़ा बेहतर है.