RCB ने लगाई जीत की हैट्रिक, भारत की स्टार गेंदबाज ने मारा पंजा; गुजरात को 32 रनों से धो डाला

महिला प्रीमियर लीग के जारी संस्करण (WPL 2026) के नौवें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को 32 रनों से हराया. स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी टीम ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की. आरसीबी के लिए खेल रही स्पिनर श्रेयंका पाटिल ने 5 विकेट लिए. 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की टीम 150 रनों पर ढेर हो गई.

आरसीबी द्वारा दिए गए 183 के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात जायंट्स का पहला विकेट 34 के स्कोर पर गिरा था. अरुंधति रेड्डी ने सोफी डिवाइन (8) को अपनी ही गेंद पर कैच कर पवेलियन भेजा था. अगले ही ओवर में बेथ मूनी भी आउट हो गई, उन्होंने 14 गेंदों में 27 रन बनाए. ये श्रेयंका पाटिल का मैच में पहला विकेट था. तीसरा विकेट कप्तान एश गार्डनर के रूप में गिरा, वह सिर्फ 3 रन बना पाई.

श्रेयंका पाटिल ने लिए 5 विकेट

श्रेयंका ने अपना दूसरा विकेट कनिका आहूजा के रूप में लिया, कनिका एलबीडबल्यू आउट हुई. जॉर्जिया वेयरहैम (13) के रूप में गुजरात का पांचवां विकेट 70 के स्कोर पर गिरा था. इसके बाद उन्होंने काशवी गौतम (18), तनूजा कंवर (21) और रेणुका सिंह (2) को अपना शिकार बनाया. उन्होंने 3.5 ओवरों में 23 रन देकर 5 विकेट चटकाए.

पाटिल के आलावा लॉरेन बेल ने 3 विकेट लिए, उन्होंने एश गार्डनर, भारती फुलमाली और शिवानी सिंह को आउट किया. 4 ओवरों में लॉरेन ने 29 रन दिए. गुजरात जायंट्स के लिए भारती ने ही सर्वाधिक रन बनाए, उन्होंने 20 गेंदों में 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 39 रन बनाए.

राधा यादव ने जड़ा अर्धशतक

इससे पहले गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. आरसीबी का टॉप आर्डर फ्लॉप रहा, ग्रेस हैरिस (17), स्मृति मंधाना (5) के बाद दयालन हेमलता (4) और गौतम नाइक (9) भी सस्ते में आउट हो गईं. 43 पर 4 विकेट गिरने के बाद राधा यादव और ऋचा घोष ने पारी को न सिर्फ संभाला, बल्कि गेंदबाजों की जमकर धुनाई भी की. राधा ने 47 गेंदों में 3 छक्के और 6 चौकों की मदद से 66 रन बनाए. ऋचा ने 28 गेंदों में 44 रन जड़े, इसमें 2 छक्के और इतने ही चौके लगाए. पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 7 विकेट पर 182 रन बनाए थे.

ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की इस संस्करण में लगातार तीसरी जीत है. टीम ने टूर्नामेंट के पहले मैच में मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराया था. इसके बाद टीम ने यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से हराया. गुजरात को 32 रनों से हराकर आरसीबी अंक तालिका में पहले स्थान पर बरकार है.