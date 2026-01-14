WPL 2026: हरमनप्रीत कौर की तूफानी पारी, नाबाद 71 रन ठोक गुजरात जाइंट्स को हराया

भारत की विश्व कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाबाद 71 रन की मदद से मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग के मैच में मंगलवार को गुजरात जाइंट्स को सात विकेट से हराया. यह गुजरात जाइंट्स की टूर्नामेंट में पहली हार थी . इससे पहले निचले क्रम पर भारती फुलमाली और जॉर्जिया वेयरहैम की आक्रामक पारियों के दम पर गुजरात जाइंट्स ने पांच विकेट पर 192 रन बनाये थे.

जीत के लिये कठिन लक्ष्य का पीछा करते हुए हरमनप्रीत ने 33 गेंद में अर्धशतक पूरा किया जो टूर्नामेंट में उनका दसवां अर्धशतक था . इसके साथ ही उन्होंने डब्ल्यूपीएल में एक हजार रन भी पूरे कर लिये.

वह 43 गेंद में सात चौकों और दो छक्कों की मदद से 71 रन बनाकर नाबाद रही और मुंबई ने चार गेंद बाकी रहते जीत दर्ज की. मुंबई के दो विकेट पावरप्ले के भीतर ही 37 रन पर गिर गए थे. इसके बाद हरमनप्रीत ने अमनजोत कौर (26 गेंद में 40 रन ) के साथ 44 गेंद में 72 रन की साझेदारी की.

अमनजोत के आउट होने के बाद निकोला कैरी ने कप्तान का साथ निभाते हुए 22 गेंद में नाबाद 37 रन बनाये जिसमें छह चौके शामिल थे. दोनों ने 43 गेंद में 84 रन की अटूट साझेदारी करके टीम को जीत दिलाई.

इससे पहले गुजरात की पारी में वेयरहैम 33 गेंद में चार चौकों और एक छक्के की मदद से 43 रन बनाकर नाबाद रही. वहीं फुलमाली ने 15 गेंद में नाबाद 36 रन बनाये जिसमें तीन छक्के और तीन चौके शामिल थे. आयुषी सोनी के रिटायर्ड आउट होने के बाद वह बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आई थीं.

फुलमाली ने अमनजोत कौर को आखिरी ओवर में दो छक्के और एक चौका लगाकर 23 रन निकाले . गुजरात ने आखिरी तीन ओवरों में 49 रन बनाये. पहले ओवर में गुजरात की सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी को जीवनदान मिला जब मुंबई की 17 वर्ष की विकेटकीपर गुनालन कमलिनी ने उनका कैच टपकाया.

मूनी ने इसका पूरा इस्तेमाल करके हीली मैथ्यूज को दो चौके लगाकर दूसरे ओवर में 18 रन निकाले . सोफी डेवाइन (आठ ) के सस्ते में आउट होने के बाद मूनी और कनिका आहूजा ने पावरप्ले में कमान संभाली .

आहूजा ने 18 गेंद में चार चौकों और दो छक्कों की मदद से 35 रन बनाये . वहीं मूनी ने 26 गेंद में 33 रन का योगदान दिया . वह सातवें ओवर में एमेलिया केर को रिटर्न कैच देकर लौटी . इसके बाद आहूजा ने कप्तान एशले गार्डनर के साथ गुजरात को नौ ओवर में दो विकेट पर 96 रन तक पहुंचाया .

मुंबई की गेंदबाज निकोला कैरी ने हालांकि गार्डनर (20) को और मैथ्यूज ने आहूजा (35) को आउट करके दबाव बनाया . आयुषी भी 14 गेंद में 11 रन ही बना सकी जिससे रनगति प्रभावित हुई. इसके बाद हालांकि फुलमाली और वेयरहैम ने टीम को मजबूत स्कोर दिया.

