हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWPL के दूसरे मैच में लगा रनों का अंबार, गुजरात ने बना दिए 207 रन, कप्तान गार्डनर का अर्धशतक

WPL के दूसरे मैच में लगा रनों का अंबार, गुजरात ने बना दिए 207 रन, कप्तान गार्डनर का अर्धशतक

Gujarat Giants vs UP Warriorz: वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे मैच में गुजरात जायंट्स ने पहले खेलते हुए 207 रन बना लिए हैं. कप्तान एश्ले गार्डनर ने 65 रनों की पारी खेली.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 10 Jan 2026 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

GGW vs UPW WPL 2026: वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे मैच में गुजरात जायंट्स ने पहले खेलते हुए 207 रन बना लिए हैं. कप्तान एश्ले गार्डनर ने 65 रनों की पारी खेली. गुजरात 2026 सीजन में 200 रनों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम बन गई है. गुजरात ने पहले 8 ओवरों में 104 रन बना लिए थे, लेकिन अगले 12 ओवरों में उसका नेट रन रेट धीमा पड़ गया था. अनुष्का शर्मा ने भी 44 रनों का योगदान दिया.

ये वीमेंस प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स का सबसे बड़ा स्कोर है. ये केवल तीसरी बार है जब गुजरात ने WPL में 200 या उससे बड़ा स्कोर बनाया है. इससे पहले गुजरात जायंट्स का सबसे बड़ा स्कोर 201 रन था, जो उसने साल 2023 में RCB के खिलाफ बनाया था.

एश्ले गार्डनर का अर्धशतक

गुजरात जायंट्स की कप्तान एश्ले गार्डनर ने 41 गेंदों में 65 रन बनाए. अपनी पारी की पहली 20 गेंदों में उन्होंने 22 रन बनाए थे. मगर कप्तान ने उसके बाद तेज रफ्तार पकड़ी और अगली 21 गेंदों में 43 रन जड़ दिए. बता दें कि गार्डनर WPL में गुजरात जायंट्स के लिए सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने वाली बल्लेबाज भी बन गई हैं. ये उनकी छठी फिफ्टी रही. बेथ मूनी ने गुजरात के लिए 5 बार 50 या उससे ज्यादा स्कोर बनाया था.

अनुष्का शर्मा ने 30 गेंद खेलकर 44 रन बनाए. उनके और गार्डनर के बीच 103 रनों की पार्टनरशिप हुई. अंतिम ओवरों में जॉर्जिया वेयरहैम ने 10 गेंद में 27 रनों की तेजतर्रार पारी खेल गुजरात का स्कोर 200 के पार ले जाने में मदद की. वहीं भारती फुलमाली ने 7 गेंदों में 14 रनों की कैमियो पारी खेली. यूपी के लिए सोफी एक्लेस्टोन ने 2 विकेट लिए. वहीं शिखा पांडे और डिएंड्रा डॉटिन ने एक-एक विकेट लिया.

यह भी पढ़ें:

'अगर मुश्किल स्थिति हो, तो रोहित और कोहली...', शुभमन गिल ने बताई इन दो दिग्गजों की अहमियत

स्पॉन्सरशिप खत्म..., भारत से पंगा लेना पड़ा भारी, बांग्लादेश के खिलाड़ियों से करार खत्म करेगी क्रिकेट इक्वेपमेंट कंपनी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 10 Jan 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
Gujarat Giants WPL Live WOMENS PREMIER LEAGUE UP WARRIORZ WPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत रत्न नीतीश कुमार', केसी त्यागी की मांग पर आया जीतन राम मांझी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'भारत रत्न नीतीश कुमार', केसी त्यागी की मांग पर आया जीतन राम मांझी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ रहा कश्मीरी शख्स डिटेन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
अयोध्या: राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ रहा कश्मीरी शख्स डिटेन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
बॉलीवुड
क्या आ रही है 'कृष 4’, ऋतिक रोशन ने अपने बर्थडे पर जिम से वीडियो शेयर कर सीक्वल का दिया बड़ा हिंट
क्या आ रही है 'कृष 4’, ऋतिक रोशन ने जिम से वीडियो शेयर कर दिया बड़ा हिंट
क्रिकेट
'अगर मुश्किल स्थिति हो, तो रोहित और कोहली...', शुभमन गिल ने बताई इन दो दिग्गजों की अहमियत
'अगर मुश्किल स्थिति हो, तो रोहित और कोहली...', शुभमन गिल ने बताई इन दो दिग्गजों की अहमियत
Advertisement

वीडियोज

Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: सिनेमा को समझने का एक खूबसूरत सफर
प्रेमानंद जी महाराज, Iconic विलेन | वन टू चा चा चा और और भी धमाकेदार फिल्मे | Ashutosh Rana & Nyrraa M Banerji के साथ
Budget 2026: Insurance for All या Insurance for Few? | Paisa Live
Fadnavis और Shinde को झूठे केस में फंसाने की रची गई साजिश, पूर्व DGP समेत 3 पर केस की सिफारिश
NPS Vatsalya पर नई Guidelines जारी | 18 साल से पहले Pension Planning | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत रत्न नीतीश कुमार', केसी त्यागी की मांग पर आया जीतन राम मांझी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'भारत रत्न नीतीश कुमार', केसी त्यागी की मांग पर आया जीतन राम मांझी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ रहा कश्मीरी शख्स डिटेन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
अयोध्या: राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ रहा कश्मीरी शख्स डिटेन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
बॉलीवुड
क्या आ रही है 'कृष 4’, ऋतिक रोशन ने अपने बर्थडे पर जिम से वीडियो शेयर कर सीक्वल का दिया बड़ा हिंट
क्या आ रही है 'कृष 4’, ऋतिक रोशन ने जिम से वीडियो शेयर कर दिया बड़ा हिंट
क्रिकेट
'अगर मुश्किल स्थिति हो, तो रोहित और कोहली...', शुभमन गिल ने बताई इन दो दिग्गजों की अहमियत
'अगर मुश्किल स्थिति हो, तो रोहित और कोहली...', शुभमन गिल ने बताई इन दो दिग्गजों की अहमियत
इंडिया
ओडिशा में 9 सीटर चार्टर्ड प्लेन क्रैश, पायलट समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल, कैसे हुआ भीषण हादसा?
ओडिशा में 9 सीटर चार्टर्ड प्लेन क्रैश, पायलट समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल, कैसे हुआ भीषण हादसा?
हेल्थ
बच्चों के जन्म के समय शरीर पर क्यों होता है जन्मदाग, इसको लेकर डॉक्टर्स क्या बताते हैं?
बच्चों के जन्म के समय शरीर पर क्यों होता है जन्मदाग, इसको लेकर डॉक्टर्स क्या बताते हैं?
ट्रेंडिंग
Video: पैसा ही सबकुछ नहीं होता, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को रोज फ्री में खाना खिलाते हैं सरदार जी, हर जगह हो रही तारीफ
पैसा ही सबकुछ नहीं होता, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को रोज फ्री में खाना खिलाते हैं सरदार जी, हर जगह हो रही तारीफ
यूटिलिटी
रोजा 400 बचाकर बना सकते हैं 20 लाख का मोटा फंड, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में जानते हैं आप?
रोजा 400 बचाकर बना सकते हैं 20 लाख का मोटा फंड, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में जानते हैं आप?
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Embed widget