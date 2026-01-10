WPL के दूसरे मैच में लगा रनों का अंबार, गुजरात ने बना दिए 207 रन, कप्तान गार्डनर का अर्धशतक

GGW vs UPW WPL 2026: वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे मैच में गुजरात जायंट्स ने पहले खेलते हुए 207 रन बना लिए हैं. कप्तान एश्ले गार्डनर ने 65 रनों की पारी खेली. गुजरात 2026 सीजन में 200 रनों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम बन गई है. गुजरात ने पहले 8 ओवरों में 104 रन बना लिए थे, लेकिन अगले 12 ओवरों में उसका नेट रन रेट धीमा पड़ गया था. अनुष्का शर्मा ने भी 44 रनों का योगदान दिया.

ये वीमेंस प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स का सबसे बड़ा स्कोर है. ये केवल तीसरी बार है जब गुजरात ने WPL में 200 या उससे बड़ा स्कोर बनाया है. इससे पहले गुजरात जायंट्स का सबसे बड़ा स्कोर 201 रन था, जो उसने साल 2023 में RCB के खिलाफ बनाया था.

एश्ले गार्डनर का अर्धशतक

गुजरात जायंट्स की कप्तान एश्ले गार्डनर ने 41 गेंदों में 65 रन बनाए. अपनी पारी की पहली 20 गेंदों में उन्होंने 22 रन बनाए थे. मगर कप्तान ने उसके बाद तेज रफ्तार पकड़ी और अगली 21 गेंदों में 43 रन जड़ दिए. बता दें कि गार्डनर WPL में गुजरात जायंट्स के लिए सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने वाली बल्लेबाज भी बन गई हैं. ये उनकी छठी फिफ्टी रही. बेथ मूनी ने गुजरात के लिए 5 बार 50 या उससे ज्यादा स्कोर बनाया था.

अनुष्का शर्मा ने 30 गेंद खेलकर 44 रन बनाए. उनके और गार्डनर के बीच 103 रनों की पार्टनरशिप हुई. अंतिम ओवरों में जॉर्जिया वेयरहैम ने 10 गेंद में 27 रनों की तेजतर्रार पारी खेल गुजरात का स्कोर 200 के पार ले जाने में मदद की. वहीं भारती फुलमाली ने 7 गेंदों में 14 रनों की कैमियो पारी खेली. यूपी के लिए सोफी एक्लेस्टोन ने 2 विकेट लिए. वहीं शिखा पांडे और डिएंड्रा डॉटिन ने एक-एक विकेट लिया.

