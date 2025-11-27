हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWPL 2026 ऑक्शन में मालामाल हुई ये खिलाड़ी, 11 गुना बढ़ी कीमत; करोड़ पार गया प्राइस

WPL 2026 ऑक्शन में मालामाल हुई ये खिलाड़ी, 11 गुना बढ़ी कीमत; करोड़ पार गया प्राइस

WPL 2026 Auction: कौन हैं आशा शोभना (Asha Sobhana), जिन्हे अपनी टीम में शामिल करने के लिए यूपी वॉरियर्स ने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए. आशा का प्राइस पिछले साल 10 लाख रुपये था.

By : शिवम | Updated at : 27 Nov 2025 06:31 PM (IST)
Preferred Sources

आशा शोभना को महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए ऑक्शन में यूपी वॉरियर्स ने खरीदा. शोभना के लिए अन्य टीमों ने भी इंटरेस्ट दिखाया, तभी उनका प्राइस 30 लाख से एक करोड़ के पार पहुंचा. आशा का बेस प्राइस 30 लाख रुपये था, जिन्हें पिछले संस्करण के मुकाबले 11 गुना ज्यादा पैसा इस ऑक्शन में मिला.

कौन हैं आशा शोभना

आशा शोभना एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जिनका जन्म 16 मार्च, 1991 को केरल के त्रिवेन्द्रम में हुआ था. 34 वर्षीय शोभना ने भारत के लिए अभी तक 2 वनडे और 6 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं. वह 2022/23 और 2023/24 संस्करण में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलीं थी.

आशा शोभना ने महिला प्रीमियर लीग में अभी तक आरसीबी के लिए कुल 15 मैच खेलें, जिनमें उन्होंने 17 विकेट लिए हैं. हालांकि बल्ले से वह कुछ खास नहीं कर पाई हैं, लेकिन उनके अंदर वो क्षमता है.

WPL 2026 ऑक्शन में हुईं मालामाल

महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए हुए ऑक्शन में आशा शोभना की लौटरी निकल गई, उन्हें पिछले साल की तुलना में 11 गुना ज्यादा पैसा मिला. वह आरसीबी में 10 लाख रुपये के प्राइस के साथ थीं. आगामी संस्करण के लिए उन्होंने ऑक्शन में अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा था. उनका प्राइस 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गया.

आशा शोभना को यूपी वॉरियर्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपये के प्राइस के साथ खरीदा. आशा पर दिल्ली कैपिटल्स और उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी आरसीबी भी इंटरेस्टेड थी, वह भी उन्हें खरीदने के लिए बोलियां लगा रही थीं. तभी शोभना का प्राइस 1 करोड़ के पार पहुंचा. आखिरकार यूपी ने बाजी मारी, देखकर लग रहा था कि वह हर हाल में अनुभवी स्पिनर को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है.

UP Warriorz में लौटीं दीप्ति शर्मा

यूपी वॉरियर्स ने मार्की प्लेयर्स राउंड में दीप्ति शर्मा को 3 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा, वह पहले भी इसी टीम का हिस्सा थीं. मार्की प्लेयर्स राउंड में कुल 8 प्लेयर्स थे, जिनमें से 7 पर सफल बोली लगी लेकिन एलिसा हीली इस राउंड में नहीं बिकी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 27 Nov 2025 06:24 PM (IST)
Tags :
Indian Women Cricketer WOMEN PREMIER LEAGUE UP WARRIORZ Asha Sobhana Wpl 2026 WPL 2026 Auction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन है देश का सबसे अमीर विधायक, टॉप 5 की लिस्ट में भाजपा-कांग्रेस के कितने? एक के पास तो 3400 करोड़ की संपत्ति
कौन है देश का सबसे अमीर विधायक, टॉप 5 की लिस्ट में भाजपा-कांग्रेस के कितने? एक के पास तो 3400 करोड़ की संपत्ति
जम्मू और कश्मीर
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
ओटीटी
'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' देख चुके नेटिजंस के क्या हैं रिव्यूज, सोशल मीडिया पर हो रही क्या बातें
'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' देख चुके नेटिजंस के क्या हैं रिव्यूज, सोशल मीडिया पर हो रही क्या बातें
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
Advertisement

वीडियोज

SIR Controversy: SIR पर एंकर ने ऐसा क्या पूछा भड़क गए Congress प्रवक्ता! । EC | UP | Bihar Election
SIR Controversy: SIR का चक्कर...शहर शहर टक्कर! | Congress | Bhopal | MP | UP | Bihar Election | EC
Sambit Patra ने Congress पर किया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा ! | Rahul Gandhi | BJP PC
Mumbai News: मुंबई के वर्ली सी लिंक पर चलती कार में लगी भीषण आग | Car Fire | Mumbai
Breaking News: दिल्ली में मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गैंग का शूटर गिरफ्तार | Delhi Encounter
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन है देश का सबसे अमीर विधायक, टॉप 5 की लिस्ट में भाजपा-कांग्रेस के कितने? एक के पास तो 3400 करोड़ की संपत्ति
कौन है देश का सबसे अमीर विधायक, टॉप 5 की लिस्ट में भाजपा-कांग्रेस के कितने? एक के पास तो 3400 करोड़ की संपत्ति
जम्मू और कश्मीर
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
ओटीटी
'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' देख चुके नेटिजंस के क्या हैं रिव्यूज, सोशल मीडिया पर हो रही क्या बातें
'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' देख चुके नेटिजंस के क्या हैं रिव्यूज, सोशल मीडिया पर हो रही क्या बातें
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
विश्व
Imran Khan Death Rumours: पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
जनरल नॉलेज
New Labour Laws: नए लेबर कोड से कितनी कम हो जाएगी इन हैंड सैलरी, ये वाली कैलकुलेशन समझते हैं आप?
नए लेबर कोड से कितनी कम हो जाएगी इन हैंड सैलरी, ये वाली कैलकुलेशन समझते हैं आप?
यूटिलिटी
नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद तक पुरानी कंपनी का मेडिक्लेम कर सकते हैं यूज, क्या है नियम
नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद तक पुरानी कंपनी का मेडिक्लेम कर सकते हैं यूज, क्या है नियम
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Embed widget