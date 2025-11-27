WPL 2026 ऑक्शन में मालामाल हुई ये खिलाड़ी, 11 गुना बढ़ी कीमत; करोड़ पार गया प्राइस

आशा शोभना को महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए ऑक्शन में यूपी वॉरियर्स ने खरीदा. शोभना के लिए अन्य टीमों ने भी इंटरेस्ट दिखाया, तभी उनका प्राइस 30 लाख से एक करोड़ के पार पहुंचा. आशा का बेस प्राइस 30 लाख रुपये था, जिन्हें पिछले संस्करण के मुकाबले 11 गुना ज्यादा पैसा इस ऑक्शन में मिला.

कौन हैं आशा शोभना

आशा शोभना एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जिनका जन्म 16 मार्च, 1991 को केरल के त्रिवेन्द्रम में हुआ था. 34 वर्षीय शोभना ने भारत के लिए अभी तक 2 वनडे और 6 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं. वह 2022/23 और 2023/24 संस्करण में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलीं थी.

आशा शोभना ने महिला प्रीमियर लीग में अभी तक आरसीबी के लिए कुल 15 मैच खेलें, जिनमें उन्होंने 17 विकेट लिए हैं. हालांकि बल्ले से वह कुछ खास नहीं कर पाई हैं, लेकिन उनके अंदर वो क्षमता है.

WPL 2026 ऑक्शन में हुईं मालामाल

महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए हुए ऑक्शन में आशा शोभना की लौटरी निकल गई, उन्हें पिछले साल की तुलना में 11 गुना ज्यादा पैसा मिला. वह आरसीबी में 10 लाख रुपये के प्राइस के साथ थीं. आगामी संस्करण के लिए उन्होंने ऑक्शन में अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा था. उनका प्राइस 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गया.

आशा शोभना को यूपी वॉरियर्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपये के प्राइस के साथ खरीदा. आशा पर दिल्ली कैपिटल्स और उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी आरसीबी भी इंटरेस्टेड थी, वह भी उन्हें खरीदने के लिए बोलियां लगा रही थीं. तभी शोभना का प्राइस 1 करोड़ के पार पहुंचा. आखिरकार यूपी ने बाजी मारी, देखकर लग रहा था कि वह हर हाल में अनुभवी स्पिनर को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है.

UP Warriorz में लौटीं दीप्ति शर्मा

यूपी वॉरियर्स ने मार्की प्लेयर्स राउंड में दीप्ति शर्मा को 3 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा, वह पहले भी इसी टीम का हिस्सा थीं. मार्की प्लेयर्स राउंड में कुल 8 प्लेयर्स थे, जिनमें से 7 पर सफल बोली लगी लेकिन एलिसा हीली इस राउंड में नहीं बिकी.