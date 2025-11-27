हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWPL 2026 Auction में बिके 67 खिलाड़ी, 11 बनीं करोड़पति, देखें सोल्ड प्लेयर्स की फुल लिस्ट

WPL 2026 Auction में बिके 67 खिलाड़ी, 11 बनीं करोड़पति, देखें सोल्ड प्लेयर्स की फुल लिस्ट

WPL 2026 Auction Sold Players List With Price: डब्ल्यूपीएल 2026 के लिए हुए ऑक्शन में कुल 67 प्लेयर्स बिके, जिनमें से 23 विदेशी खिलाड़ी हैं. देखें किस टीम ने किस प्लेयर को कितने में खरीदा, पूरी लिस्ट.

By : शिवम | Updated at : 27 Nov 2025 10:26 PM (IST)
Preferred Sources

महिला प्रीमियर लीग 2026 संस्करण के लिए हुए ऑक्शन में कुल 67 प्लेयर्स बिकें, जिनमें 23 विदेशी प्लेयर्स शामिल हैं. सबसे महंगी दीप्ति शर्मा बनीं, जिन्हें यूपी वॉरियर्स ने 3.2 करोड़ रुपये में RTM के इस्तेमाल से खरीदा. अमेलिया केर सबसे महंगी विदेशी प्लेयर हैं, जिनकी मुंबई इंडियंस में घर वापसी हुई. ऑक्शन में 67 प्लेयर्स पर कुल 40.8 करोड़ रुपये खर्च हुए. सबसे ज्यादा पैसा यूपी वॉरियर्स के पास था, तो उन्होंने ही सबसे ज्यादा महंगे प्लेयर्स खरीदें. ऑक्शन में किस टीम ने किस प्लेयर को किस प्राइस पर खरीदा है.

महिला प्रीमियर लीग ऑक्शन में कुल 11 खिलाड़ी करोड़पति बनीं. सबसे ज्यादा करोड़पति यूपी वॉरियर्स ने बनाया, उन्होंने 5 प्लेयर्स को 1 करोड़ से अधिक रुपये में खरीदा. दिल्ली कैपिटल्स ने 3 प्लेयर्स को 1 करोड़ से ऊपर में खरीदा.

दिल्ली कैपिटल्स

  1. चिनले हेनरी- 1.3 करोड़
  2. चरणी - 1.3 करोड़
  3. लौरा वोल्वार्ड्ट- 1.1 करोड़
  4. स्नेह राणा- 50 लाख
  5. मिन्नू मणि- 40 लाख
  6. लिज़ेल ली- 30 लाख
  7. तानिया भाटिया- 30 लाख
  8. नंदनी शर्मा- 20 लाख
  9. दिया यादव- 10 लाख
  10. ममता माडीवाला- 10 लाख
  11. लूसी हेमिल्टन- 10 लाख

गुजरात जायंट्स

  1. सोफी डिवाइन- 2 करोड़
  2. जॉर्जिया वेयरहेम- 1 करोड़
  3. भारती फूलमाली- 75 लाख
  4. काशवी गौतम- 65 लाख
  5. रेणुका सिंह- 60 लाख
  6. किम गर्थ- 50 लाख
  7. यास्तिका भाटिया- 50 लाख
  8. डेनियल व्याट- 50 लाख
  9. तनूजा कंवर- 45 लाख
  10. अनुष्का शर्मा- 45 लाख
  11. राजेश्वरी गायकवाड़- 40 लाख 
  12. तितास साधु- 30 लाख
  13. कनिका आहूजा- 30 लाख
  14. आयुषी सोनी- 30 लाख
  15. हैप्पी कुमारी- 10 लाख
  16. शिवानी सिंह- 10 लाख

मुंबई इंडियंस

  1. अमेलिया केर- 3 करोड़
  2. सजीवन सजाना- 75 लाख
  3. शबनम इस्माइल- 60 लाख
  4. निकोला कैरी- 30 लाख
  5. साइका इशाक- 30 लाख
  6. संस्कृति गुप्ता- 20 लाख
  7. त्रिवेणी वशिष्ट- 20 लाख
  8. राहिला फिरदौस- 10 लाख
  9. पूनम खेमनार- 10 लाख
  10. नल्ला रेड्डी- 10 लाख
  11. मिल्ली लीलिंग्वर्थ- 10 लाख

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

  1. लॉरेन बेल- 90 लाख 
  2. पूजा वस्त्राकर- 85 लाख 
  3. अरुंधति रेड्डी- 75 लाख 
  4. ग्रेस हैरिस- 75 लाख 
  5. नदीन डी क्लर्क- 65 लाख 
  6. राधा यादव- 65 लाख 
  7. जॉर्जिया वॉल- 60 लाख 
  8. लिंसी स्मिथ- 30 लाख 
  9. दयालन हेमलता- 30 लाख 
  10. प्रेमा रावत- 20 लाख 
  11. गौतमी नाईक- 10 लाख 
  12. प्रत्युषा कुमार- 10 लाख 

यूपी वॉरियर्स

  1. दीप्ति शर्मा- 3.2 करोड़
  2. शिखा पांडेय- 2.4 करोड़
  3. मैग लैनिंग- 1.9 करोड़
  4. फोएबे लिचफील्ड- 1.2 करोड़
  5. आशा सोभना- 1.1 करोड़
  6. सोफी एक्लेस्टोन- 85 लाख
  7. डिएंड्रा डॉटिन- 80 लाख
  8. किरण नवगिरे- 60 लाख
  9. हरलीन देओल- 50 लाख
  10. क्रांति गौड़- 50 लाख
  11. प्रतिका रावल- 50 लाख
  12. क्लो ट्राईऑन- 30 लाख
  13. शिप्रा गिरी- 10 लाख
  14. सिमरन शैख़- 10 लाख
  15. तारा नोरिस- 10 लाख
  16. सुमन मीणा- 10 लाख 
  17. जी तृषा- 10 लाख

WPL 2026 ऑक्शन में सबसे महंगे 5 प्लेयर्स

  • दीप्ति शर्मा (UPW)- 3.5 करोड़ (50 लाख बेस प्राइस)
  • अमेलिया केर (MI)- 3 करोड़ (50 लाख बेस प्राइस)
  • शिखा पांडेय (UPW)- 2.4 करोड़ (40 लाख बेस प्राइस)
  • सोफी डिवाइन (GG)- 2 करोड़ (50 लाख बेस प्राइस)
  • मैग लैनिंग (UPW)- 1.9 करोड़ (50 लाख बेस प्राइस)

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 27 Nov 2025 09:40 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Gujarat Giants RCB Squad DC Squad RCB MI Squad MUMBAI INDIANS UP WARRIORZ Wpl 2026 WPL 2026 Auction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ग्राहकों को अब नहीं होना पड़ेगा परेशान, आसानी से होगा काम, दिल्ली हाई कोर्ट ने RBI और बैंकों को दिए कड़े आदेश
ग्राहकों को अब नहीं होना पड़ेगा परेशान, आसानी से होगा काम, दिल्ली हाई कोर्ट ने RBI और बैंकों को दिए कड़े आदेश
बिहार
बिहार में बुलडोजर एक्शन, सम्राट चौधरी पर भड़के तेज प्रताप यादव, 'नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री…'
बिहार में बुलडोजर एक्शन, सम्राट चौधरी पर भड़के तेज प्रताप यादव, 'नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री…'
बॉलीवुड
Mastiii 4 Box Office Day 7: 'तेरे इश्क में' की रिलीज से पहले ही खराब हो गई 'मस्ती 4' की हाेलत, जानें कमाई
'तेरे इश्क में' की रिलीज से पहले ही खराब हो गई 'मस्ती 4' की हाेलत, जानें कमाई
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
Advertisement

वीडियोज

Hardik Rathi Case: सरकारी सिस्टम की हालत पर 'हार्दिक' दुख! |Haryana | Rohtak | Aman | ABP News
Sandeep Chaudhary: SIR में खोट... PDA पर चोट? विषलेश्कों का सटीक विश्लेषण | Congress | Bihar
Delhi Blast Case: PoK से आया था दिल्ली धमाके का ऑर्डर ! | Red Fort Blast | Breaking | ABP News
Bigg Boss की आवाज़ के पीछे का सच: Vijay Vikram Singh ने क्यों मांगी माफी? | IFFI GOA 2025
SIR Controversy: नई वोटर लिस्ट...अब जाति वाला ट्विस्ट?। EC | Bihar Election | Congress |Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ग्राहकों को अब नहीं होना पड़ेगा परेशान, आसानी से होगा काम, दिल्ली हाई कोर्ट ने RBI और बैंकों को दिए कड़े आदेश
ग्राहकों को अब नहीं होना पड़ेगा परेशान, आसानी से होगा काम, दिल्ली हाई कोर्ट ने RBI और बैंकों को दिए कड़े आदेश
बिहार
बिहार में बुलडोजर एक्शन, सम्राट चौधरी पर भड़के तेज प्रताप यादव, 'नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री…'
बिहार में बुलडोजर एक्शन, सम्राट चौधरी पर भड़के तेज प्रताप यादव, 'नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री…'
बॉलीवुड
Mastiii 4 Box Office Day 7: 'तेरे इश्क में' की रिलीज से पहले ही खराब हो गई 'मस्ती 4' की हाेलत, जानें कमाई
'तेरे इश्क में' की रिलीज से पहले ही खराब हो गई 'मस्ती 4' की हाेलत, जानें कमाई
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
विश्व
Imran Khan Death Rumours: पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
शिक्षा
हिमाचल बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं का एग्जाम शेड्यूल, 3 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं, 30 अप्रैल तक आएंगे नतीजे
हिमाचल बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं का एग्जाम शेड्यूल, 3 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं, 30 अप्रैल तक आएंगे नतीजे
जनरल नॉलेज
दिल्ली में हट गया ग्रैप-3, लेकिन अब भी नहीं कर सकते ये काम! एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली में हट गया ग्रैप-3, लेकिन अब भी नहीं कर सकते ये काम! एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Embed widget