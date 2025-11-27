WPL 2026 Auction में बिके 67 खिलाड़ी, 11 बनीं करोड़पति, देखें सोल्ड प्लेयर्स की फुल लिस्ट

महिला प्रीमियर लीग 2026 संस्करण के लिए हुए ऑक्शन में कुल 67 प्लेयर्स बिकें, जिनमें 23 विदेशी प्लेयर्स शामिल हैं. सबसे महंगी दीप्ति शर्मा बनीं, जिन्हें यूपी वॉरियर्स ने 3.2 करोड़ रुपये में RTM के इस्तेमाल से खरीदा. अमेलिया केर सबसे महंगी विदेशी प्लेयर हैं, जिनकी मुंबई इंडियंस में घर वापसी हुई. ऑक्शन में 67 प्लेयर्स पर कुल 40.8 करोड़ रुपये खर्च हुए. सबसे ज्यादा पैसा यूपी वॉरियर्स के पास था, तो उन्होंने ही सबसे ज्यादा महंगे प्लेयर्स खरीदें. ऑक्शन में किस टीम ने किस प्लेयर को किस प्राइस पर खरीदा है.

महिला प्रीमियर लीग ऑक्शन में कुल 11 खिलाड़ी करोड़पति बनीं. सबसे ज्यादा करोड़पति यूपी वॉरियर्स ने बनाया, उन्होंने 5 प्लेयर्स को 1 करोड़ से अधिक रुपये में खरीदा. दिल्ली कैपिटल्स ने 3 प्लेयर्स को 1 करोड़ से ऊपर में खरीदा.

दिल्ली कैपिटल्स

चिनले हेनरी- 1.3 करोड़ चरणी - 1.3 करोड़ लौरा वोल्वार्ड्ट- 1.1 करोड़ स्नेह राणा- 50 लाख मिन्नू मणि- 40 लाख लिज़ेल ली- 30 लाख तानिया भाटिया- 30 लाख नंदनी शर्मा- 20 लाख दिया यादव- 10 लाख ममता माडीवाला- 10 लाख लूसी हेमिल्टन- 10 लाख

गुजरात जायंट्स

सोफी डिवाइन- 2 करोड़ जॉर्जिया वेयरहेम- 1 करोड़ भारती फूलमाली- 75 लाख काशवी गौतम- 65 लाख रेणुका सिंह- 60 लाख किम गर्थ- 50 लाख यास्तिका भाटिया- 50 लाख डेनियल व्याट- 50 लाख तनूजा कंवर- 45 लाख अनुष्का शर्मा- 45 लाख राजेश्वरी गायकवाड़- 40 लाख तितास साधु- 30 लाख कनिका आहूजा- 30 लाख आयुषी सोनी- 30 लाख हैप्पी कुमारी- 10 लाख शिवानी सिंह- 10 लाख

मुंबई इंडियंस

अमेलिया केर- 3 करोड़ सजीवन सजाना- 75 लाख शबनम इस्माइल- 60 लाख निकोला कैरी- 30 लाख साइका इशाक- 30 लाख संस्कृति गुप्ता- 20 लाख त्रिवेणी वशिष्ट- 20 लाख राहिला फिरदौस- 10 लाख पूनम खेमनार- 10 लाख नल्ला रेड्डी- 10 लाख मिल्ली लीलिंग्वर्थ- 10 लाख

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

लॉरेन बेल- 90 लाख पूजा वस्त्राकर- 85 लाख अरुंधति रेड्डी- 75 लाख ग्रेस हैरिस- 75 लाख नदीन डी क्लर्क- 65 लाख राधा यादव- 65 लाख जॉर्जिया वॉल- 60 लाख लिंसी स्मिथ- 30 लाख दयालन हेमलता- 30 लाख प्रेमा रावत- 20 लाख गौतमी नाईक- 10 लाख प्रत्युषा कुमार- 10 लाख

यूपी वॉरियर्स

दीप्ति शर्मा- 3.2 करोड़ शिखा पांडेय- 2.4 करोड़ मैग लैनिंग- 1.9 करोड़ फोएबे लिचफील्ड- 1.2 करोड़ आशा सोभना- 1.1 करोड़ सोफी एक्लेस्टोन- 85 लाख डिएंड्रा डॉटिन- 80 लाख किरण नवगिरे- 60 लाख हरलीन देओल- 50 लाख क्रांति गौड़- 50 लाख प्रतिका रावल- 50 लाख क्लो ट्राईऑन- 30 लाख शिप्रा गिरी- 10 लाख सिमरन शैख़- 10 लाख तारा नोरिस- 10 लाख सुमन मीणा- 10 लाख जी तृषा- 10 लाख

WPL 2026 ऑक्शन में सबसे महंगे 5 प्लेयर्स