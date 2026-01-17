मुंबई इंडियंस की इस गेंदबाज ने रचा इतिहास, WPL में ऐसा करने वाली पहली गेंदबाज बनीं

महिला प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण (WPL 2026) के 10वें मैच में यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को 22 रनों से हराया. हालांकि एमआई की अमेलिया केर ने इस मैच में एक ऐसा कारनामा किया, जो टूर्नामेंट के इतिहास में पहले कभी कोई नहीं कर पाया. उन्होंने गेंदबाजी में 3 विकेट लिए और 49 रनों की नाबाद पारी खेली.

पहले बल्लेबाजी करते हुए यूपी वॉरियर्स ने धमाकेदार शुरुआत की थी. मैग लैनिंग (70) और फोएबे लिचफील्ड (61) की शतकीय साझेदारी के बाद लगा था कि यूपी 220-230 तक आराम से पहुंच जाएगी, लेकिन मुंबई ने अंतिम ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की. अमेलिया केर ने 4 ओवरों में 28 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्होंने तीनों विकेट पारी के अंतिम ओवर में लिए.

ऐसा करने वाली पहली गेंदबाज बनी

दीप्ति शर्मा के विकेट के साथ उन्होंने महिला प्रीमियर लीग में अपने 50 विकेट पूरे किए, वह ऐसा करने वाली टूर्नामेंट के इतिहास में पहली गेंदबाज हैं. उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए भी शानदार पारी खेली, हालांकि वह टीम को जीत नहीं दिला सकी.

मुंबई इंडियंस की शुरुआत ही खराब हुई थी, इसके बाद मिडिल आर्डर के बल्लेबाज भी सस्ते में आउट हो गए. 69 पर 5 विकेट गिरने के बाद अमेलिया केर और अमनजोत कौर ने पारी को संभाला और टीम के लिए जीत की उम्मीद जगाई. हालांकि 19वें ओवर में शिखा पांडेय ने मात्र 3 रन देकर मैच अपने पक्ष में कर लिया. अमेलिया ने 28 गेंदों में 1 छक्का और 8 चौकों की मदद से नाबाद 49 रन बनाए.

मुंबई इंडियंस की लगातार दूसरी हार

पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हारने के बाद मुंबई इंडियंस ने लगातार 2 मैचों में जीत दर्ज की थी. लेकिन इसके बाद टीम लगातार 2 मैच हार भी चुकी है, हालांकि टीम अंक तालिका में नंबर-2 पर बनी हुई है. टीम ने 5 में से 2 मैच जीते और 3 हारे हैं. एमआई की तरह गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के भी 4-4 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर मुंबई दोनों से ऊपर है. यूपी अंक तालिका में चौथे स्थान पर है, टीम ने 5 में से 2 मैच जीते हैं और 3 हारे हैं. अंक तालिका में सबसे नीचे दिल्ली कैपिटल्स है.