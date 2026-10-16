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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के दोनों सेमीफाइनल आज, भारत में कब और कहां देखें LIVE, जानिए

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के दोनों सेमीफाइनल आज, भारत में कब और कहां देखें LIVE, जानिए

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 की दोनों फाइनलिस्ट आज मिल जाएंगी. पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड आमने सामने होगी. दूसरा सेमीफाइनल भी आज ही होगा. जानें कब-कहां देखें लाइव.

Written By : शिवम |  Updated at : 16 Oct 2026 11:18 AM (IST)
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वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 के दोनों सेमीफाइनल आज हैं. 6 टीमों के इस टूर्नामेंट में इंडिया चैंपियंस टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. युवराज सिंह की कप्तानी वाले इंडिया टीम टॉप-4 में जगह नहीं बना पाई. सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका है. जानिए भारतीय समयनुसार दोनों मैच कितने बजे से शुरू होंगे, लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी.

इंडिया चैंपियंस टीम की बात करें तो टीम ने 5 में से सिर्फ 1 मैच जीता था. टूर्नामेंट के पहले मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 46 रनों से हराया था. तब लगा था कि भारत टॉप-4 में आसानी से पहुंच जाएगा, हालांकि इसके बाद तो युवराज सिंह एंड टीम जीत को तरस गई. टीम लगातर 4 मैच हार गई। इंग्लैंड ने 21 रनों से, साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से हराया. इसके बाद बांग्लादेश ने भी करीबी मुकाबले में इंडिया को हरा दिया. आखिरी मैच में वेस्टइंडीज ने इंडिया को 6 विकेट से हराया. अंक तालिका में इंडिया का पांचवां स्थान रहा.

अंक तालिका में साउथ अफ्रीका टॉप पर रहा, जिन्होंने अपने सभी 5 मैचों में जीत दर्ज की. दूसरे नंबर पर डेविड वार्नर की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया रही, जिन्होंने 5 में से 3 मैच जीते और 2 हारे. वेस्टइंडीज तीसरे नंबर पर रही, जिन्होंने 5 में से 3 मैच जीते और 2 में हार मिली. इंग्लैंड ने 5 में से 2 मैच जीते, 3 गंवाए. हालांकि चौथे स्थान पर रही, उन्हें सेमीफाइनल टिकट मिल गया.

पहले सेमीफाइनल की डिटेल

पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच है। ये मैच भारतीय समयनुसार आज शाम 5 बजे से शुरू होगा। मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में है।

दूसरे सेमीफाइनल की डिटेल

दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच है. ये मैच भी शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जो भारतीय समयनुसार रात 9 बजे से शुरू होगा.

कहां देखें लाइव

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के दोनों सेमीफाइनल मैचों का लाइव प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर होगी.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 16 Oct 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
WCL World Championship Of Legends
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