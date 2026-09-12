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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के शेड्यूल का एलान, इस दिन होगी भारत-पाकिस्तान भिड़ंत

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के शेड्यूल का एलान, इस दिन होगी भारत-पाकिस्तान भिड़ंत

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 के शेड्यूल का एलान हो गया है. भारत-पाकिस्तान समेत 7 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी, इंडिया चैंपियंस के कप्तान युवराज सिंह और पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 12 Sep 2026 02:48 PM (IST)
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वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 की शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी, जिसके पूरे शेड्यूल का एलान शनिवार को हो गया है. पहले दिन भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ और पाकिस्तान का मैच बांग्लादेश के साथ होगा. इंडिया की कप्तानी युवराज सिंह करेंगे, जिनके सामने बतौर कप्तान पहले मैच में डेविड वार्नर होंगे. पाकिस्तान की कमान शाहिद अफरीदी संभालेंगे.

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 में कुल 7 टीमें खेलेंगी. इसका आयोजन 3 अक्टूबर से शुरू होगा, फ इनल 18 अक्टूबर को होगा. सभी मैच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होंगे. कप्तानों की बात करें तो इंग्लैंड के कप्तान मोईन अली, वेस्टइंडीज के क्रिस गेल, दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स, भारत के युवराज सिंह, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और बांग्लादेश के कप्तान महमूदुल्लाह रियाद हैं.

कब है भारत बनाम पाकिस्तान मैच?

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 में भारत और पकिस्तान के बीच मैच 10 अक्टूबर को है. ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा.

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वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 का पूरा शेड्यूल

  • 3 अक्टूबर - इंडिया C बनाम ऑस्ट्रेलिया C 
  • 3 अक्टूबर - पाकिस्तान C बनाम बांग्लादेश C 
  • 4 अक्टूबर - दक्षिण अफ्रीका C बनाम वेस्टइंडीज C 
  • 4 अक्टूबर - इंडिया C बनाम इंग्लैंड C 
  • 5 अक्टूबर - ऑस्ट्रेलिया C बनाम पकिस्तान C 
  • 5 अक्टूबर - बांग्लादेश C बनाम इंग्लैंड C 
  • 6 अक्टूबर - इंडिया C बनाम दक्षिण अफ्रीका C 
  • 6 अक्टूबर - पाकिस्तान C बनाम वेस्टइंडीज C 
  • 7 अक्टूबर - ऑस्ट्रेलिया C बनाम बांग्लादेश C 
  • 7 अक्टूबर - इंग्लैंड C बनाम वेस्टइंडीज C 
  • 9 अक्टूबर - ऑस्ट्रेलिया C बनाम बांग्लादेश C 
  • 9 अक्टूबर - बांग्लादेश C बनाम वेस्टइंडीज C 
  • 10 अक्टूबर - इंग्लैंड C बनाम दक्षिण अफ्रीका C 
  • 10 अक्टूबर - इंडिया C बनाम पाकिस्तान C 
  • 11 अक्टूबर - ऑस्ट्रेलिया C बनाम वेस्टइंडीज C 
  • 11 अक्टूबर - इंडिया C बनाम बांग्लादेश C 
  • 12 अक्टूबर - पाकिस्तान C बनाम दक्षिण अफ्रीका C 
  • 13 अक्टूबर - ऑस्ट्रेलिया C बनाम इंग्लैंड C 
  • 13 अक्टूबर - इंडिया C बनाम वेस्टइंडीज C 
  • 14 अक्टूबर - इंग्लैंड C बनाम पाकिस्तान C 
  • 14 अक्टूबर - बांग्लादेश C बनाम दक्षिण अफ्रीका C

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 12 Sep 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan WCL World Championship Of Legends
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