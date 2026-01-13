वनडे क्रिकेट में दुनिया की 5 सबसे तेज गेंद, कोई भी भारतीय नहीं कर पाया है ऐसा कारनामा

Five Fastest Balls In The World In ODIs: क्रिकेट के इतिहास में तेज गेंदबाजों ने हमेशा बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा किया है. तेज गेंदबाजी देखना एक रोमांचक अनुभव होता है. गेंदबाज पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ आता है, एकदम सटीक छलांग लगाता है और गेंद को बिजली की गति से बल्लेबाज की ओर फेंकता है. बल्लेबाज के पास एक सेकंड से भी कम का समय होता है. कुछ गेंदबाजों में क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंका है और आज हम उन्हीं की बात करेंगे.

वनडे क्रिकेट में दुनिया की 5 सबसे तेज गेंद

1. शोएब अख्तर - 161.3 किमी/घंटा

‘रावलपिंडी एक्सप्रेस’ के नाम से मशहूर पाकिस्तान के शोएब अख्तर के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भी मान्यता प्राप्त है. अख्तर ने इंग्लैंड के खिलाफ 2003 के वर्ल्ड कप मैच के दौरान 161.3 किमी/घंटा की रफ्तार से ये ऐतिहासिक गेंद फेंकी थी. ये एकमात्र आधिकारिक रूप से दर्ज की गई गेंद है जिसने 100 मील प्रति घंटे के आंकड़े को पार किया है.

2. शॉन टेट - 161.1 किमी/घंटा

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टेट अपनी एक्शन और तेज गति के लिए जाने जाते थे. साल 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में एक वनडे मैच में, उन्होंने 161.1 किमी/घंटा की रफ्तार से एक गेंद फेंकी, जो इतिहास की दूसरी सबसे तेज गेंद थी. टेट का करियर चोटों से प्रभावित रहा, लेकिन उन्होंने अपनी गति से बल्लेबाजों को हमेशा परेशान किया था.

3. ब्रेट ली - 161.1 किमी/घंटा

ऑस्ट्रेलिया के एक और महान तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने भी 160 किमी/घंटा की लकीर को पार करने वाले एलिट क्लब में शामिल हैं. साल 2005 में नेपियर में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ एक वनडे मैच में, ली ने 161.1 किमी/घंटा की गति से गेंद फेंकी थी. अख्तर और टेट के साथ, वो सबसे तेज गति दर्ज करने वाले टॉप तीन गेंदबाजों में से एक हैं.

4. शेन बॉन्ड - 156.4 किमी/घंटा

न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड ने वनडे क्रिकेट में दुनिया की चौथी सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2003 के वर्ल्ड कप के एक मैच के दौरान 156.4 किमी/घंटा की गति से गेंद फेंकी थी.

5. लसिथ मलिंगा - 155.7 किमी/घंटा

श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा वनडे क्रिकेट में दुनिया की पांचवीं सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2011 के वर्ल्ड कप के एक मैच के दौरान 155.7 किमी/घंटा की गति से गेंद फेंकी थी. इसके अलावा, मलिंगा अपने एक्शन और सटीक यॉकर गेंदों के लिए भी जाने जाते थे.