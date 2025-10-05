हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ICC टूर्नामेंट में 25 में से 24 मैच जीते, दो खिताब जिताए; फिर क्यों रोहित शर्मा से छीन ली गई कप्तानी?

Rohit Sharma: BCCI ने अचानक रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटा दिया है. रोहित का वनडे में बतौर कप्तान शानदार रिकॉर्ड रहा. इसके बावजूद उन्हें कप्तानी से हटाया गया.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 05 Oct 2025 04:07 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल वनडे कप्तानों में से एक रोहित शर्मा शनिवार को अचानक कप्तानी से हटा दिए गए. इसी साल मार्च में रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी. इसके बाद भारत ने कोई वनडे मैच नहीं खेला. फिर भी रोहित को कप्तानी से हटाने का फैसला लिया गया. कहा जा रहा है कि भविष्य को देखते हुए बीसीसीआई ने रोहित की जगह 26 साल के शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया है. 

वैसे तो रोहित शर्मा को हटाने की साफ वजह बीसीसीआई या चयन समिति के अध्यक्ष ने नहीं बताई है, लेकिन शनिवार को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया के एलान के बाद मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा कि हमने उन्हें इस फैसले के बारे में बता दिया था. 

रोहित शर्मा से क्यों छीनी गई कप्तानी 

टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने साफ तौर पर कहा कि अब कुछ ही वनडे खेलने हैं. लिहाजा तीन अलग-अलग कप्तान रखना असंभव है, क्योंकि इससे रणनीति बनाने में दिक्कत होती है. उन्होंने कहा, "यह व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है कि तीन प्रारूपों में तीन कप्तान हों. इससे रणनीति बनाना मुश्किल हो जाता है." उन्होंने आगे कहा, "एक समय पर जाकर आप अगले विश्व कप पर विचार करेंगे और यह फॉर्मेट अब बहुत कम खेला जाता है. इसलिए अगले कप्तान को देने के लिये ज्यादा मैच भी नहीं हैं. उसे खुद को तैयार करने और रणनीति बनाने के लिये समय दिया जाना जरूरी है."

आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित ने 25 मैचों में से 24 मुकाबले जीते, धोनी और कोहली से बेहतर रिकॉर्ड

रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने पर सब हैरान इसलिए हैं, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित ने 25 मैचों में से 24 मुकाबले जीते हैं. 2017 से 2025 तक रोहित ने वनडे में 56 मैचों में कप्तानी की. इस दौरान उन्होंने 42 मैचों में भारत को जीत दिलाई है. रोहित ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जिताया. इससे पहले 2024 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को चैंपियन बनाया. रोहित की कप्तानी में जीत प्रतिशत 75 का रहा. रोहित का यह रिकॉर्ड विराट कोहली (68.4%) और एमएस धोनी (55%) से काफी बेहतर है.

रोहित शर्मा विश्व के दूसरे ऐसे खिलाड़ी, सिर्फ डिविलियर्स उनसे आगे

क्रिकेट के इतिहास के रोहित शर्मा ऐसे दूसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने वनडे में बतौर कप्तान 50 से ज्यादा की औसत और 100 के ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. इस मामले में सिर्फ एबी डिविलियर्स ही उनसे आगे हैं. भारत में खेले गए 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 597 रन बनाए थे. यह किसी वनडे टूर्नामेंट में कप्तान द्वारा बनाए गए दूसरे सबसे ज्यादा रन रहे.

क्या रोहित की उम्र को देखते हुए लिया गया फैसला?

साफ समझा जाता है कि रोहित शर्मा की उम्र को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. दरअसल, 2027 में वनडे वर्ल्ड कप होना है, तब तक रोहित की उम्र 40 हो जाएगी. अभी वह 38 साल के हैं. ऐसे में रोहित शर्मा को हटाने की सबसे बड़ी वजह यही मानी जा सकती है. इसके अलावा और कोई कारण समझ नहीं आता है.

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 05 Oct 2025 04:07 PM (IST)
Team India BCCI Rohit SHarma INDIA VS AUSTRALIA
Embed widget