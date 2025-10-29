हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गरजा दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का बल्ला, 169 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल तोड़े कई रिकॉर्ड

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गरजा दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का बल्ला, 169 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल तोड़े कई रिकॉर्ड

ICC Women's World Cup 2025 Semi Final: महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 169 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. इसमें उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए.

By : शिवम | Updated at : 29 Oct 2025 07:43 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 169 रनों की यादगार पारी खेली. एसीए स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. वोल्वार्ड्ट ने ताज़मिन ब्रित्स के साथ पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी (116) की, ब्रित्स के आउट होने के बाद भी कप्तान रुकी नहीं. वह 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुई.

लौरा वोल्वार्ड्ट ने अपने वनडे करियर का 10वां शतक लगाया, ये वर्ल्ड कप में उनकी पहली शतकीय पारी थी. वोल्वार्ड्ट ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 143 गेंदों में 169 रन बनाए. 118 से अधिक की स्ट्राइक से खेली इस पारी में उन्होंने 4 छक्के और 20 चौके लगाए. यानी 104 रन (80 रन चौके और 24 रन छक्कों से) तो उन्होंने बॉउंड्री से बना दिए.

लौरा वोल्वार्ड्ट ने की मिताली राज की बराबरी

वोल्वार्ड्ट ने जब 50 रन पूरे किए थे, तब ही उन्होंने एक बड़े रिकॉर्ड में मिताली राज की बराबरी की थी. 13वीं बार वोल्वार्ड्ट ने वनडे वर्ल्ड कप में 50 से अधिक रनों की पारी खेली. इससे पहले वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 से अधिक रनों की पारी खेलने वाली मिताली राज थीं, उन्होंने भी 13 बार ऐसा किया.

ऐसा करने वाली पहली साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज

169 रनों की इस यादगार पारी में लौरा वोल्वार्ड्ट ने अपने वनडे करियर के 5000 रन भी पूरे किए. वह साउथ अफ्रीका की पहली महिला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने वनडे में 5000 रन बनाए हैं.

महिला विश्व कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 319 रन का लक्ष्य रखा. क्लो ट्राईऑन (33) और मरिज़नने कप्प (42) ने भी अच्छी पारी खेली. कप्प ने तो गेंदबाजी में भी कमाल किया, उन्होंने सेमीफाइनल के पहले ही ओवर में 2 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका को शानदार शुरुआत दिलाई. 

इंग्लैंड की विकेट कीपर बल्लेबाज एमी जोन्स पहले ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हुई. इसके बाद तीसरे नंबर पर आई हीथर नाइट भी मरिज़नने कप्प का शिकार हुई, दोनों बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए. दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर इंग्लैंड ने अपना तीसरा विकेट गंवा दिया. इंग्लैंड के टॉप 3 बल्लेबाज सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 29 Oct 2025 07:15 PM (IST)
Tags :
World Cup Semi Final England Vs South Africa England Women Cricket Team Laura Wolvaardt Marizanne Kapp South Africa Women Cricket Team Women's ODI World Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
विश्व
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
क्रिकेट
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गरजा दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का बल्ला, 169 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल तोड़े कई रिकॉर्ड
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गरजा दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का बल्ला, 169 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल तोड़े कई रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

UP Viral Stunt Video: रील का बुखार...ट्रैफिक नियम तार-तार | ABP News
8th Pay Commission: Salary में कितना इज़ाफ़ा होगा? जानिए Fitment Factor का पूरा game| Paisa Live
IPO Alert: Studds Accessories Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Bollywood News: DE-DE Pyaar में जल्द होगी Honey Singh की धामकेदार एंट्री | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
विश्व
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
क्रिकेट
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गरजा दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का बल्ला, 169 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल तोड़े कई रिकॉर्ड
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गरजा दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का बल्ला, 169 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल तोड़े कई रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'रामायण' के लिए फूटी-कौड़ी नहीं ले रहा ये एक्टर, रणबीर-यश से साई पल्लवी तक ने वसूले करोड़ों
'रामायण' के लिए फूटी-कौड़ी नहीं ले रहा ये एक्टर, रणबीर से यश तक ने वसूले करोड़ों
जनरल नॉलेज
बाइक की पीछे की सीट क्यों रखी जाती है ऊंची, क्या है इसके पीछे की वजह?
बाइक की पीछे की सीट क्यों रखी जाती है ऊंची, क्या है इसके पीछे की वजह?
जनरल नॉलेज
एक ट्रेन में क्यों लगाए जाते हैं दो-दो इंजन, कैसे किया जाता है इन्हें कंट्रोल?
एक ट्रेन में क्यों लगाए जाते हैं दो-दो इंजन, कैसे किया जाता है इन्हें कंट्रोल?
यूटिलिटी
फ्री एलपीजी सिलेंडर का बड़ा मौका, जानें कौन ले सकता है इस योजना का फायदा
फ्री एलपीजी सिलेंडर का बड़ा मौका, जानें कौन ले सकता है इस योजना का फायदा
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget