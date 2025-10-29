साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 169 रनों की यादगार पारी खेली. एसीए स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. वोल्वार्ड्ट ने ताज़मिन ब्रित्स के साथ पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी (116) की, ब्रित्स के आउट होने के बाद भी कप्तान रुकी नहीं. वह 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुई.

लौरा वोल्वार्ड्ट ने अपने वनडे करियर का 10वां शतक लगाया, ये वर्ल्ड कप में उनकी पहली शतकीय पारी थी. वोल्वार्ड्ट ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 143 गेंदों में 169 रन बनाए. 118 से अधिक की स्ट्राइक से खेली इस पारी में उन्होंने 4 छक्के और 20 चौके लगाए. यानी 104 रन (80 रन चौके और 24 रन छक्कों से) तो उन्होंने बॉउंड्री से बना दिए.

लौरा वोल्वार्ड्ट ने की मिताली राज की बराबरी

वोल्वार्ड्ट ने जब 50 रन पूरे किए थे, तब ही उन्होंने एक बड़े रिकॉर्ड में मिताली राज की बराबरी की थी. 13वीं बार वोल्वार्ड्ट ने वनडे वर्ल्ड कप में 50 से अधिक रनों की पारी खेली. इससे पहले वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 से अधिक रनों की पारी खेलने वाली मिताली राज थीं, उन्होंने भी 13 बार ऐसा किया.

ऐसा करने वाली पहली साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज

169 रनों की इस यादगार पारी में लौरा वोल्वार्ड्ट ने अपने वनडे करियर के 5000 रन भी पूरे किए. वह साउथ अफ्रीका की पहली महिला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने वनडे में 5000 रन बनाए हैं.

महिला विश्व कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 319 रन का लक्ष्य रखा. क्लो ट्राईऑन (33) और मरिज़नने कप्प (42) ने भी अच्छी पारी खेली. कप्प ने तो गेंदबाजी में भी कमाल किया, उन्होंने सेमीफाइनल के पहले ही ओवर में 2 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका को शानदार शुरुआत दिलाई.

इंग्लैंड की विकेट कीपर बल्लेबाज एमी जोन्स पहले ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हुई. इसके बाद तीसरे नंबर पर आई हीथर नाइट भी मरिज़नने कप्प का शिकार हुई, दोनों बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए. दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर इंग्लैंड ने अपना तीसरा विकेट गंवा दिया. इंग्लैंड के टॉप 3 बल्लेबाज सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए.