हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND Vs Pak: पहले बल्लेबाजों ने धोया, फिर गेंदबाजों ने किया पाकिस्तान का बुरा हाल; देखें भारत-पाक मैच की हाइलाइट्स

IND Vs Pak: पहले बल्लेबाजों ने धोया, फिर गेंदबाजों ने किया पाकिस्तान का बुरा हाल; देखें भारत-पाक मैच की हाइलाइट्स

IND-W vs PAK-W, ICC Women's World Cup 2025: रविवार को भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 88 रनों से हराया. क्रांति गौड़ प्लेयर ऑफ़ द मैच चुनी गईं, जिन्होंने अपने 10 ओवरों में 20 रन देकर 3 विकेट लिए थे.

Updated at : 06 Oct 2025 07:06 AM (IST)
आईसीसी महिला विश्व कप में रविवार को खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 88 रनों से हराया. इस जीत के साथ हरमनप्रीत कौर एंड टीम अंक तालिका (Women's World Cup 2025 Points Table) में पहले नंबर पर आ गई है. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए थे, जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 159 पर ढेर हो गई. क्रांति गौड़ प्लेयर ऑफ़ द मैच चुनी गईं, जिन्होंने अपने 10 ओवरों के स्पेल में 20 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे.

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. पुरुष क्रिकेट की तरह इस मैच में भी कप्तानों के बीच हैंडशेक नहीं हुआ.

हरलीन देओल ने बनाए सर्वाधिक रन

भारत की ओपनर्स प्रतिका रावल (31) और स्मृति मंधाना के बीच पहले विकेट के लिए 48 रनों की साझेदारी हुई थी. तीसरे नंबर पर आईं हरलीन देओल ने भारत की पारी में सबसे अधिक 46 रन बनाए, वह अपने अर्धशतक से चूक गई. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 19 रन बनाए.

जेमिमा-दीप्ति ने मिडिल आर्डर में बनाए महत्वपूर्ण रन

जेमिमा रोड्रिग्स ने 37 गेंदों में 32 रनों की पारी खेली, ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने महत्वपूर्ण 25 रन बनाए. स्नेह राणा ने 20 रन बनाए. पाकिस्तान के लिए डायना बैग ने सबसे अधिक 4 विकेट लिए, सादिया इक़बाल और कप्तान फातिमा सना ने 2-2 विकेट लिए.

ऋचा घोष ने अंत में खेली तूफानी पारी

विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने अंत में आकर 35 रनों की धुंआधार पारी खेली, जिसके सहारे टीम इंडिया 247 तक पहुंच पाई. ऋचा ने 20 गेंदों में 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से नाबाद 35 रन बनाए.

मुनीबा अली के रन आउट पर हुआ विवाद

पाकिस्तान की ओपनर मुनीबा अली को चौथे ओवर में दीप्ति शर्मा ने रन आउट किया, जिस पर काफी विवाद हुआ. मुनीबा के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, गेंद पीछे गई और दीप्ति शर्मा ने स्टंप्स पर थ्रो कर दिया. दीप्ति के थ्रो से पहले मुनीबा ने अपना बल्ला लाइन के अंदर टिका कर उठा लिया था. जब गेंद स्टंप पर लगी तब उनका बल्ला हवा में था, जिस कारण उन्हें आउट करार दिया गया. उन्होंने 12 गेंदों में 2 रन बनाए.

क्रांति गौड़ बनी प्लेयर ऑफ़ द मैच

पाकिस्तान के लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन एक छोर पर सिदरा आमीन टिकी रही. सिदरा ने 106 गेंदें खेलकर 81 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 1 छक्का और 9 चौके जड़े. भारत के लिए क्रांति गौड़ ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, वह काफी किफायती भी रहीं. क्रांति ने 10 ओवरों में सिर्फ 20 रन दिए, इसमें 3 ओवर उन्होंने मेडन डाले. क्रांति ने 3 विकेट लिए. उन्हें प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया. भारतीय टीम 88 रनों से इस मैच को जीतकर अंक तालिका में पहले नंबर पर आ गई है.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अगला मैच कब है?

हरमनप्रीत कौर एंड टीम का अगला मैच साउथ अफ्रीका के साथ है. ये मैच 9 अक्टूबर को एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 06 Oct 2025 07:00 AM (IST)
India Vs Pakistan Indian Women Cricket Team IND W Vs PAK W Women's World Cup Pakistan Women Cricket Team HARMANPREET KAUR Kranti Gaud ICC Women's ODI World Cup 2025
