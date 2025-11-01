महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में बारिश का खतरा मंडरा रहा है. खिताबी मुकाबला भारतीय महिला टीम और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच नवी मुंबई में खेला जाएगा. डीवाई पाटिल स्टेडियम में ही भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था. फाइनल को लेकर बुरी खबर ये हैं कि महाराष्ट्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, इसमें मुंबई और आसपास के शहरों में बारिश की संभावना जताई गई है. हालांकि आईसीसी ने फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा हुआ है. लेकिन अगर रिजर्व डे पर भी बारिश होती है और मैच नहीं हो पाता तो ट्रॉफी किसे दी जाएगी? जानिए आईसीसी का इस पर नियम क्या है.

भारत ने डीवाई पाटिल स्टेडियम में ही ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई है. 7 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सामने जेमिमा रोड्रिगेज नाबाद 127 रन बनाए थे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया. साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई है.

इतिहास में पहली बार हो रहा है ऐसा फाइनल

इतना तय हैं कि इस बार हमें नई चैंपियन टीम मिलेगी, क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका ने इससे पहले कभी वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीता. भारत तीसरी बार फाइनल में पहुंचा है जबकि साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल खेलेगा. इतिहास में पहली बार हो रहा है जब महिला वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से कोई टीम नहीं होगी.

कैसा रहेगा नवी मुंबई के मौसम का मिजाज

भारतीय महिला बनाम साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच वर्ल्ड कप फाइनल नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा. ये मुकाबला रविवार, 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. एक्यूआवेदर के अनुसार, रविवार को मैच वाले दिन बारिश की संभावना 63 प्रतिशत है, शाम 4 से 7 बजे तक संभावना 50 प्रतिशत है. इसी स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच लीग स्टेज का मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था.

अगर रविवार को मैच नहीं हुआ तो रिजर्व डे सोमवार, 3 नवंबर को तय है. फिर आगे का खेल सोमवार को खेला जाएगा, लेकिन इस दिन भी नवी मुंबई में बारिश की संभावना 55 प्रतिशत है. अगर दोनों दिन मैच नहीं हुआ और मैच रद्द हो गया तो नतीजा कैसे निकलेगा? किस टीम को चैंपियन और किसे रनर-अप बनाया जाएगा.

अगर बारिश के कारण रद्द हुआ वर्ल्ड कप फाइनल तो?

रविवार को मैच पूरा नहीं हुआ तो या शुरू नहीं हो पाया तो सोमवार को रिजर्व डे पर वहीँ से शुरू होगा, जहां रविवार को खत्म हुआ था. पहली कोशिश होगी कि मैच पूरा 50-50 ओवरों का हो, अगर दोनों दिन बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं हो पाता तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया जाएगा.