हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWomen's ODI World Cup Points Table: श्रीलंका-न्यूजीलैंड मैच रद्द होने से भारत को नुकसान या फायदा? देखें महिला विश्व कप अंक तालिका

Women's ODI World Cup 2025 Points Table: श्रीलंका-न्यूजीलैंड के बीच महिला विश्व कप का 15वां मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया. जानिए इससे भारतीय टीम को फायदा हुआ या नुकसान, देखें अंक तालिका की स्थिति.

By : शिवम | Updated at : 15 Oct 2025 08:49 AM (IST)
महिला विश्व कप 2025 अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां हर एक मुकाबला सेमीफाइनल के लिहाज से महत्वपूर्ण होता जा रहा है. इस बीच मंगलवार को श्रीलंका महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला टीम के बीच मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. इससे भारतीय महिला टीम को फायदा हुआ है. जानिए अभी महिला विश्व कप की अंक तालिका में कौन सी टीम कहां है.

आर प्रेमदासा स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. 50 ओवरों में श्रीलंका ने 258 रन बनाए थे. टीम के लिए सर्वाधिक रन नीलाक्षी डी सिल्वा ने बनाए, उन्होंने 28 गेंदों में ताबड़तोड़ 55 रनों की नाबाद पारी खेली. कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने भी अर्धशतक (53) जड़ा. लेकिन एक पारी खत्म होने के बाद कोलंबो में बारिश आ गई, न्यूजीलैंड की पारी शुरू ही नहीं हो पाई और मैच को रद्द करना पड़ा.

मैच रद्द होने से टीम इंडिया को फायदा

श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड मैच रद्द होने के कारण दोनों टीमों को 1-1 अंक मिल गया, जबकि अगर न्यूजीलैंड इस मैच को जीत जाती तो उसके भी भारत के बराबर 4 अंक हो जाते. अभी न्यूजीलैंड के 4 मैचों के बाद 3 अंक हैं, टीम ने 1 मैच जीता है और 2 हारे हैं. हालांकि न्यूजीलैंड का नेट रन रेट माइनस (-0.245) में है. न्यूजीलैंड अंक तालिका में 5वें स्थान पर है, भारतीय महिला टीम अंक तालिका में चौथे नंबर पर है. टीम इंडिया ने 4 में से 2 मैच जीते हैं. 4 अंक और +0.682 नेट रन रेट के साथ भारत चौथे स्थान पर है.

श्रीलंका टीम अभी तक 4 मैचों में कोई भी मुकाबला जीत नहीं पाई है, हालांकि 2 मैच उसके बारिश में धुल गए हैं. श्रीलंका अभी अंक तालिका में 7वें नंबर पर है, टीम के 2 अंक हैं और -1.526 का नेट रन रेट है.

टॉप पर है ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने 4 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं और 1 बारिश में धुला है. 7 अंक और +1.353 नेट रन रेट के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है. दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है, जिसने अपने तीनों मैच जीते हैं. इंग्लैंड के 6 अंक हैं और नेट रन रेट (+1.864) ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर है.

साउथ अफ्रीका ने 4 में से 3 मैच जीते हैं. 6 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप की अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है लेकिन नेट रन रेट (-0.618) उसका भारत से खराब है.

बांग्लादेश ने 4 में से 1 मैच जीता है. 2 अंक और -0.263 की नेट रन रेट के साथ बांग्लादेश छठे स्थान पर है. पाकिस्तान ने अपने तीनों मैच हारे हैं. -1.887 की नेट रन रेट के साथ पाकिस्तान अंक तालिका में सबसे नीचे (8वें स्थान पर) है.

महिला विश्व कप 2025 में आज किसका मैच है?

आज इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम आमने सामने होगी. ये मुकाबला भी कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. इंग्लैंड टीम अगर इस मैच को जीतती है तो वह ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर नंबर-1 पर आ जाएगी.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 15 Oct 2025 08:49 AM (IST)
Sri Lanka Women Indian Women Cricket Team New Zealand Women Australia Women Cricket Team England Women Cricket Team ICC Women's ODI World Cup 2025 Women World Cup 2025 Points Table
