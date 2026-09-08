IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशिया कप में विराट कोहली के ब्रांड का जूता पहनकर खेल रही पाकिस्तानी क्रिकेटर, फोटो वायरल

एशिया कप में विराट कोहली के ब्रांड का जूता पहनकर खेल रही पाकिस्तानी क्रिकेटर, फोटो वायरल

महिला एशिया कप में बीती रात पाकिस्तान ने हांगकांग को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. पाकिस्तान की कुछ खिलाड़ी विराट कोहली के ब्रांड के जूतों में नजर आईं, जिसके फोटो-वीडियो वायरल हो रहे हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 08 Sep 2026 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

महिला एशिया कप में पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी विराट कोहली के ब्रांड One8 के जूतें पहनकर खेल रही हैं, जिनका फोटो वायरल हो रहा है. सोमवार को हुए मुकाबले में पाकिस्तान महिला टीम ने हांगकांग को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. इस मैच में नाशरा संधू को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला, उन्होंने 6 विकेट चटकाए थे. ग्रुप-ए से दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम इंडिया है.

महिला एशिया कप के 11वें मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 143 रन बनाए थे. ओपनर शवाल जुल्फिकार ने 47 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए हांगकांग की पूरी टीम 71 रनों पर सिमट गई, नाशरा संधू ने 4 ओवरों में 7 रन देकर 6 विकेट लिए. पाकिस्तान ने 72 रनों से इस मैच को जीत लिया.

One8 के जूतों में दिखीं नाशरा संधू

इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाली नाशरा संधू विराट कोहली के ब्रांड के जूतों में पहनकर खेल रही थी, जिसकी लॉन्चिंग कोहली ने कुछ ही समय पहले की थी. बता दें कि इस ब्रांड के जूतों को ख़ास तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें एथलीटों की और मॉडर्न क्रिकेटर्स की जरुरत को ध्यान में रखा गया है.

यह भी पढ़ें- अभिषेक शर्मा ने लिया शुभमन गिल का विकेट, फिर 326 के स्ट्राइक रेट से ठोके इतने रन

श्रीलंका से सेमीफाइनल में भिड़ेगी पाकिस्तान

महिला एशिया कप में पाकिस्तान का सेमीफाइनल श्रीलंका के साथ होगा. श्रीलंका ग्रुप बी की टॉपर रही, जिन्होंने अपने तीनों मैच जीते. भारत सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम थी, हालांकि उनका मुकाबला किस टीम के साथ होगा ये अभी तय नहीं हुआ है. दरअसल ग्रुप बी की दूसरी दूसरी सेमीफाइनलिस्ट अभी तय नहीं है, जिससे भारत का सामना होगा.

आज महिला एशिया कप में बांग्लादेश बनाम यूएई मैच है, जिसकी विजेता सेमीफाइनल में टीम इंडिया से भिड़ेगी.

यह भी पढ़ें- अगर ड्रा हुआ दलीप ट्रॉफी का फाइनल, तो किसे मिलेगी ट्रॉफी? जानें नियम

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Women's Asia Cup VIRAT KOHLI Pakistan Women Cricket Team
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
अगर ड्रा हुआ दलीप ट्रॉफी का फाइनल, तो किसे मिलेगी ट्रॉफी? जानें नियम
अगर ड्रा हुआ दलीप ट्रॉफी का फाइनल, तो किसे मिलेगी ट्रॉफी? जानें नियम
क्रिकेट
दलीप ट्रॉफी फाइनल पर छिड़ी बहस, तिलक वर्मा और करुण नायर आमने-सामने
दलीप ट्रॉफी फाइनल पर छिड़ी बहस, तिलक वर्मा और करुण नायर आमने-सामने
क्रिकेट
Watch: शुभमन गिल ने परिवार संग यूं मनाया जन्मदिन, केक काटने का वीडियो वायरल
शुभमन गिल ने परिवार संग यूं मनाया जन्मदिन, केक काटने का वीडियो वायरल
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा ने लिया शुभमन गिल का विकेट, फिर 326 के स्ट्राइक रेट से ठोके इतने रन
अभिषेक शर्मा ने लिया शुभमन गिल का विकेट, फिर 326 के स्ट्राइक रेट से ठोके इतने रन
Advertisement

वीडियोज

BIHAR FLOOD: बिहार में बाढ़ का तांडव! 12 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, गंगा ने तोड़े.....
Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं मरना पसंद करूंगा...', फांसी की सजा सुनाते हुए बोले ADJ रवि दिवाकर
'मैं मरना पसंद करूंगा...', फांसी की सजा सुनाते हुए बोले ADJ रवि दिवाकर
इंडिया
मांगकर कपड़े पहने, राजाओं की तरह विएना में निकले शशि थरूर, वीडियो वायरल
मांगकर कपड़े पहने, राजाओं की तरह विएना में निकले शशि थरूर, वीडियो वायरल
क्रिकेट
अगर ड्रा हुआ दलीप ट्रॉफी का फाइनल, तो किसे मिलेगी ट्रॉफी? जानें नियम
अगर ड्रा हुआ दलीप ट्रॉफी का फाइनल, तो किसे मिलेगी ट्रॉफी? जानें नियम
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
बिहार में बाढ़ के बीच पटना में 5 लोगों की मौत, 13 जिलों के 79 प्रखंड डूबे
बिहार में बाढ़ के बीच पटना में 5 लोगों की मौत, 13 जिलों के 79 प्रखंड डूबे
इंडिया
तेलंगाना के मंत्री ने CPR देकर बचाई अधिकारी की जान, वीडियो वायरल
तेलंगाना के मंत्री ने CPR देकर बचाई अधिकारी की जान, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
हर महीने जोड़ें 55 रुपये, 60 के बाद मिलेगी 3000 की पेंशन
हर महीने जोड़ें 55 रुपये, 60 के बाद मिलेगी 3000 की पेंशन
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Embed widget