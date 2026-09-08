एशिया कप में विराट कोहली के ब्रांड का जूता पहनकर खेल रही पाकिस्तानी क्रिकेटर, फोटो वायरल

महिला एशिया कप में पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी विराट कोहली के ब्रांड One8 के जूतें पहनकर खेल रही हैं, जिनका फोटो वायरल हो रहा है. सोमवार को हुए मुकाबले में पाकिस्तान महिला टीम ने हांगकांग को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. इस मैच में नाशरा संधू को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला, उन्होंने 6 विकेट चटकाए थे. ग्रुप-ए से दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम इंडिया है.

महिला एशिया कप के 11वें मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 143 रन बनाए थे. ओपनर शवाल जुल्फिकार ने 47 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए हांगकांग की पूरी टीम 71 रनों पर सिमट गई, नाशरा संधू ने 4 ओवरों में 7 रन देकर 6 विकेट लिए. पाकिस्तान ने 72 रनों से इस मैच को जीत लिया.

One8 के जूतों में दिखीं नाशरा संधू

इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाली नाशरा संधू विराट कोहली के ब्रांड के जूतों में पहनकर खेल रही थी, जिसकी लॉन्चिंग कोहली ने कुछ ही समय पहले की थी. बता दें कि इस ब्रांड के जूतों को ख़ास तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें एथलीटों की और मॉडर्न क्रिकेटर्स की जरुरत को ध्यान में रखा गया है.

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Nashra Sundhu's career best spell earns her the 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 in Match 1️⃣1️⃣#DPWorldWomensAsiaCup2026 #PAKWvHKW #ACC pic.twitter.com/HWu87smv9t — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 7, 2026

Pakistani Women’s cricketer using Virat Kohli’s One8 brand shoes 😂😭 pic.twitter.com/iyCTNRkQC6 — " (@Im_Blazee) September 7, 2026

Half of the Pakistan women squad wearing one8 shoes tonight… pic.twitter.com/d2Bfciy5DQ — A. (@anhnjo) September 7, 2026

श्रीलंका से सेमीफाइनल में भिड़ेगी पाकिस्तान

महिला एशिया कप में पाकिस्तान का सेमीफाइनल श्रीलंका के साथ होगा. श्रीलंका ग्रुप बी की टॉपर रही, जिन्होंने अपने तीनों मैच जीते. भारत सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम थी, हालांकि उनका मुकाबला किस टीम के साथ होगा ये अभी तय नहीं हुआ है. दरअसल ग्रुप बी की दूसरी दूसरी सेमीफाइनलिस्ट अभी तय नहीं है, जिससे भारत का सामना होगा.

आज महिला एशिया कप में बांग्लादेश बनाम यूएई मैच है, जिसकी विजेता सेमीफाइनल में टीम इंडिया से भिड़ेगी.

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