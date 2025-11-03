भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने के बाद से देश में जश्न का माहौल है. हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने रविवार को फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता है. सूरत के व्यापारी और राज्यसभा सांसद गोविंद ढोलकिया भारतीय टीम को हीरे के गहने ईनाम में देना चाहते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया ने बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को लिखकर चैंपियंस भारतीय टीम की हर सदस्य को उनकी मेहनत और सम्मान स्वरुप हैंडमेड नेचुरल हीरे के आभूषण गिफ्ट करने की इच्छा जाहिर की.

सोलर पैनल लगाने की इच्छा भी जाहिर की

गोविंद ढोलकिया अपने समाजसेवा के कार्यों के लिए मशहूर हैं. उन्होंने पत्र में भारतीय महिला क्रिकेटर्स के घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने की भी इच्छा जाहिर की है. रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने लिखा, "जैसे वह खिलाड़ी हमारे देश में रौशनी लाती हैं, उनका जीवन भी हमेशा चमकता रहे."

BCCI ने दिए 51 करोड़ रुपये

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के चैंपियन बनने पर बीसीसीआई ने हरमनप्रीत कौर एंड टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए 51 करोड़ रुपये ईनामी राशि की घोषणा की. बता दें कि ये राशि आईसीसी द्वारा चैंपियन बनने पर दी गई राशि से भी अधिक है. आईसीसी से भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर 33.55 करोड़ रुपये मिलेंगे. रनर-अप (साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम) के लिए प्राइज मनी 20 करोड़ रुपये के करीब थी.

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने पीटीआई से बात करते हुए बताया, "वर्ल्ड कप चैंपियन बनने पर भारतीय महिला टीम को बीसीसीआई सम्मान के तौर पर 51 करोड़ रुपये नगद पुरस्कार राशि देगा. इसमें प्लेयर्स के साथ सहयोगी स्टाफ, सिलेक्शन कमिटी के सदस्य भी शामिल हैं.

फाइनल में चला शेफाली वर्मा का बल्ला

महिला वर्ल्ड कप फाइनल में शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ़ द मैच चुनी गईं, उन्होंने पहले 78 गेंदों में 87 रनों की शानदार पारी खेली थी. बता दें कि वह वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं थी, लेकिन प्रतिका रावल के चोटिल होने के बाद उन्हें टीम में शामिल किया गया था. उन्होंने गेंदबाजी में भी कमाल किया और फाइनल में साउथ अफ्रीका के 2 बड़े बल्लेबाजों को आउट किया. वर्ल्ड कप की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का ख़िताब दीप्ति शर्मा को मिला.