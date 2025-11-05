Team India Reached Delhi To Meet PM Modi: भारत की महिला क्रिकेट टीम ने वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया. टीम इंडिया की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी थी. वहीं आज बुधवार, 5 नवंबर को वर्ल्ड चैंपियन बनी टीम इंडिया की पीएम मोदी से मुलाकात होगी. प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के लिए टीम इंडिया नई दिल्ली पहुंच गई है. यहां ढोल-नगाड़ों के साथ भारतीय टीम का स्वागत किया गया है.

Champions on board, ft. #WomenInBlue ✈️



🎥 A special edition of 𝙏𝙧𝙖𝙫𝙚𝙡 𝘿𝙞𝙖𝙧𝙞𝙚𝙨 with our #CWC25 winning team as they touchdown in New Delhi 🙌#TeamIndia | #Champions pic.twitter.com/KIPMDYegJI — BCCI Women (@BCCIWomen) November 5, 2025

पीएम मोदी से होगी मुलाकात

वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला नवी मुंबई में खेला गया था. वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम स्पेशल फ्लाइट के जरिए मुंबई से दिल्ली पहुंची है. आज बुधवार, 5 नवंबर को टीम इंडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर के लिए बुलाया गया है. पीएम मोदी के साथ इस मुलाकात के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ी एक खास तोहफा भी लेकर आए हैं.वनडे वर्ल्ड कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब हासिल करने वाली ऑलराउंडर प्लेयर दीप्ति शर्मा ने बताया कि हमारी पूरी टीम मिलकर पीएम मोदी को देने के लिए एक खास गिफ्ट के बारे में सोच रही है. ये सभी खिलाड़ियों की साइन की हुई जर्सी भी हो सकती है या फिर एक बैट.

टीम इंडिया का दिल्ली में हुआ जोरदार स्वागत

भारतीय महिला टीम ने 52 साल के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप जीता है. भारत में महिला क्रिकेट के लिए ये एक बड़ा पल है. टीम इंडिया की जैसे ही दिल्ली में एंट्री हुई, खिलाड़ियों का ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया. प्लेयर्स पर फूल भी बरसाए गए और टीका लगाकर माला भी पहनाई गईं. भारतीय टीम के खिलाड़ी ढोल-बाजों की आवाज पर झूम उठे.

