बारिश की भेंट चढ़ा महिला विश्व कप मैच, श्रीलंका और न्यूजीलैंड को एक एक अंक

श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार को यहां आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप मुकाबले को लगातार बारिश के कारण रद्द करना पड़ा जिससे दोनों टीमों को एक एक अंक मिला.

मेजबान टीम दमदार बल्लेबाजी प्रदर्शन करते हुए छह विकेट पर 258 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, लेकिन न्यूजीलैंड के लक्ष्य का पीछा शुरू करने से ठीक पहले आर प्रेमदासा स्टेडियम में बारिश आ गई और मैच फिर से शुरू नहीं हो सका.

मैच के बाद अटापट्टू ने कहा, ‘‘हमने परिस्थितियों का आकलन कर अच्छा क्रिकेट खेला. दुर्भाग्य से हम मैच पूरा नहीं कर सके. अगला मैच बेहद अहम है. हमें तीन मैच जीतने होंगे. उम्मीद करते हैं कि हमारे मैच में बारिश नहीं हो. ’’

श्रीलंका चार मैचों में दो अंक लेकर सातवें स्थान पर बना हुआ है जबकि न्यूजीलैंड तीन अंक से तालिका में पांचवें स्थान पर है.

यह नतीजा न्यूजीलैंड के लिए भी एक बड़ा झटका है जो पहले ही दो हार झेल चुका है और अब उसके लिए सेमीफाइनल की दौड़ मुश्किल हो गयी है. न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने कहा, ‘‘दुर्भाग्य से मौसम ने हमें मैच नहीं खेलने दिया, हम लक्ष्य का पीछा करने के लिए उत्साहित थे. आंकड़े और संख्याएं केवल यहीं तक सीमित रह सकती हैं. ’’

यह विश्व कप का दूसरा मैच है जो बारिश के कारण रद्द हो गया. इससे पहले पिछले हफ्ते श्रीलंका का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच भी बारिश के कारण रद्द हो गया था.

इससे पहले बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद श्रीलंका ने निलाक्षिका डिसिल्वा (नाबाद 55 रन) के आक्रामक और कप्तान चामरी अटापट्टू (53 रन) के संयमित अर्धशतक से छह विकेट पर 258 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।

अटापट्टू ने अपनी 72 गेंद की धैर्य से खेली गई पारी के दौरान सात चौके लगाए तो वहीं दूसरी ओर निलाक्षिका ने टूर्नामेंट का सबसे तेज अर्धशतक जड़ते हुए 28 गेंद की पारी के दौरान सात चौके और एक छक्का जड़ा.

युवा बल्लेबाज विष्मी गुणरत्ने (42) के साथ मिलकर अटापट्टू ने 101 रन की साझेदारी करके एक मजबूत नींव रखी. हसिनी परेरा ने भी 44 रन का योगदान दिया.

अटापट्टू ने शानदार शुरुआत करते हुए पारी की दूसरी ही गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया और फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद को हवा में उड़ाकर इरादे जतला दिए.

टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ऊपरी क्रम में एक रणनीतिक बदलाव करते हुए 20 वर्षीय गुणरत्ने को अपनी कप्तान के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा जिसका उन्हें फायदा मिला. दोनों ने पावरप्ले में क्षेत्ररक्षण की पांबदियों का पूरा फायदा उठाया और पहले 10 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 52 रन बनाए.

न्यूजीलैंड की खिलाड़ी मैदान पर अपने तेज तर्रार क्षेत्ररक्षण से दूर दिखीं और कई मौकों पर दोनों सलामी बल्लेबाजों के आउट करने और रन आउट के मौके गंवाए. कई बार गलत क्षेत्ररक्षण करने के कारण उनकी निराशा और बढ़ गई। लेकिन पावरप्ले के बाद उन्होंने अपनी लाइन पर काम करते हुए वापसी की.

अटापट्टू ने सोफी डिवाइन की गेंद पर चौका लगाया और फिर मिडविकेट पर दो रन लेकर अपना 20वां वनडे अर्धशतक पूरा किया, लेकिन डिवाइन ने जल्द ही श्रीलंकाई कप्तान को डीप कवर पर मैडी ग्रीन के हाथों कैच आउट करा दिया.

गुणरत्ने ने 83 गेंद का सामना करते हुए तीन चौके लगाए. उन्होंने खुलकर खेलने की कोशिश की लेकिन रोजमैरी मैयर की गेंद पर बोल्ड हो गईं.

परेरा (44) और हर्षिता समरविक्रमा (26) ने 58 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला, लेकिन जैसे ही श्रीलंका तेजी से रन बनाने की स्थिति में दिख रहा था न्यूजीलैंड ने समरविक्रमा, कविशा दिलहारी (04) और परेरा को जल्दी आउट कर दिया जिससे फिर रन गति पर लगाम लग ​​गई.

निलाक्षिका ने शानदार पारी खेली जिसमें डिवाइन के अंतिम ओवर में लगाए गए तीन चौके शामिल रहे.