मुंबई इंडियंस (एमआई) ने नेट साइवर-ब्रंट की तूफानी पारी की मदद से सोमवार को बीसीए स्टेडियम में खेले गए विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 के 16वें मुकाबले को 15 रन से अपने नाम किया. इसी के साथ एमआई ने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को कायम रखा है.

आरसीबी लगातार 5 मुकाबले जीतने के साथ अगले दौर में पहुंचने वाली पहली टीम है, जिसके बाद उसे लगातार 2 मुकाबले गंवाने पड़े हैं. वहीं, मुंबई इंडियंस के साथ दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स ने 3-3 मुकाबले अपने नाम किए हैं. यूपी वॉरियर्स 6 में से 2 मुकाबले जीतकर पांचवें पायदान पर है. इन चारों टीमों के पास अगले दौर में पहुंचने का मौका है.

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी एमआई ने निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 199 रन बनाए. इस टीम ने 16 के स्कोर पर सलामी बल्लेबाज सजीवन सजना का विकेट खो दिया था. यहां से नेट साइवर-ब्रंट ने हेली मैथ्यूज के साथ मोर्चा संभाला. दोनों खिलाड़ियों ने 73 गेंदों में 131 रन की साझेदारी करते हुए स्कोर 147 तक पहुंचाया.

मैथ्यूज 39 गेंदों में 9 चौकों के साथ 56 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद ब्रंट ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 42 रन जुटाते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

ब्रंट 57 गेंदों में 1 छक्के और 16 चौकों के साथ 100 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि कौर ने 12 गेंदों में 20 रन की पारी खेली. विपक्षी खेमे से लॉरेन बेल ने 21 रन देकर 2 विकेट निकाले, जबकि नादिन डी क्लार्क और श्रेयंका पाटिल ने 1-1 विकेट हासिल किया.

विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी आरसीबी ने 5.1 ओवरों में 35 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन यहां से नादिन डी क्लार्क ने ऋचा घोष के साथ 36 गेंदों में 42 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला.

क्लार्क 20 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 28 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद घोष ने अरुंधति रेड्डी (14) के साथ 7वें विकेट के लिए 34 गेंदों में 52 रन जुटाए.

एक पल ऐसा लगा रहा था कि एमआई इस मुकाबले को बड़े अंतर से अपने नाम करेगी, लेकिन घोष ने श्रेयंका पाटिल के साथ महज 18 गेंदों में 55 रन की साझेदारी करते हुए आरसीबी की हार के अंतर को कम कर दिया.

ऋचा घोष 50 गेंदों में 6 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 90 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि पाटिल ने 5 गेंदों में 3 चौकों के साथ 12 रन बनाए. एमआई की तरफ से हेली मैथ्यूज ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले, जबकि शबनीम इस्माइल और अमेलिया केर को 2-2 विकेट हाथ लगे. इनके अलावा, अमनजोत कौर ने 1 विकेट निकाला.