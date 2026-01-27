हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWPL 2026: Nat Sciver Brunt का शतक, MI ने जीत के साथ कायम रखी प्‍लेऑफ की उम्‍मीदें

WPL 2026: Nat Sciver Brunt का शतक, MI ने जीत के साथ कायम रखी प्‍लेऑफ की उम्‍मीदें

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी एमआई ने निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 199 रन बनाए.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 27 Jan 2026 07:24 AM (IST)
Preferred Sources

मुंबई इंडियंस (एमआई) ने नेट साइवर-ब्रंट की तूफानी पारी की मदद से सोमवार को बीसीए स्टेडियम में खेले गए विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 के 16वें मुकाबले को 15 रन से अपने नाम किया. इसी के साथ एमआई ने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को कायम रखा है.

आरसीबी लगातार 5 मुकाबले जीतने के साथ अगले दौर में पहुंचने वाली पहली टीम है, जिसके बाद उसे लगातार 2 मुकाबले गंवाने पड़े हैं. वहीं, मुंबई इंडियंस के साथ दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स ने 3-3 मुकाबले अपने नाम किए हैं. यूपी वॉरियर्स 6 में से 2 मुकाबले जीतकर पांचवें पायदान पर है. इन चारों टीमों के पास अगले दौर में पहुंचने का मौका है.

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी एमआई ने निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 199 रन बनाए. इस टीम ने 16 के स्कोर पर सलामी बल्लेबाज सजीवन सजना का विकेट खो दिया था. यहां से नेट साइवर-ब्रंट ने हेली मैथ्यूज के साथ मोर्चा संभाला. दोनों खिलाड़ियों ने 73 गेंदों में 131 रन की साझेदारी करते हुए स्कोर 147 तक पहुंचाया.

मैथ्यूज 39 गेंदों में 9 चौकों के साथ 56 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद ब्रंट ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 42 रन जुटाते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

ब्रंट 57 गेंदों में 1 छक्के और 16 चौकों के साथ 100 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि कौर ने 12 गेंदों में 20 रन की पारी खेली. विपक्षी खेमे से लॉरेन बेल ने 21 रन देकर 2 विकेट निकाले, जबकि नादिन डी क्लार्क और श्रेयंका पाटिल ने 1-1 विकेट हासिल किया.

विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी आरसीबी ने 5.1 ओवरों में 35 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन यहां से नादिन डी क्लार्क ने ऋचा घोष के साथ 36 गेंदों में 42 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला.

क्लार्क 20 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 28 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद घोष ने अरुंधति रेड्डी (14) के साथ 7वें विकेट के लिए 34 गेंदों में 52 रन जुटाए.

एक पल ऐसा लगा रहा था कि एमआई इस मुकाबले को बड़े अंतर से अपने नाम करेगी, लेकिन घोष ने श्रेयंका पाटिल के साथ महज 18 गेंदों में 55 रन की साझेदारी करते हुए आरसीबी की हार के अंतर को कम कर दिया.

ऋचा घोष 50 गेंदों में 6 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 90 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि पाटिल ने 5 गेंदों में 3 चौकों के साथ 12 रन बनाए. एमआई की तरफ से हेली मैथ्यूज ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले, जबकि शबनीम इस्माइल और अमेलिया केर को 2-2 विकेट हाथ लगे. इनके अलावा, अमनजोत कौर ने 1 विकेट निकाला.

Published at : 27 Jan 2026 07:24 AM (IST)
Tags :
Nat Sciver Brunt WPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में फिर तेजी से बदला मौसम, आज इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी
यूपी में फिर तेजी से बदला मौसम, आज इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी
क्रिकेट
T-20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज टीम घोषित, शाई होप बने कप्तान, ये बड़ा खिलाड़ी टीम से बाहर
T-20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज टीम घोषित, शाई होप बने कप्तान, ये बड़ा खिलाड़ी टीम से बाहर
बॉलीवुड
Dhurandhar Box Office Collection: इंडिया में 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हुई धुरंधर, रणवीर सिंह का हर जगह जलवा
इंडिया में 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हुई धुरंधर, रणवीर सिंह का हर जगह जलवा
Advertisement

वीडियोज

Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress | Bollywood
Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress
HP News: Chamba में भारी बर्फबारी से दो लोगों की मौत | Snow Fall | News
Janhit: शंकराचार्य + UGC...ब्राह्मणों से BJP की दूरी? | CM Yogi | Shankaracharya | Akhilesh Yadav
Bharat Ki Baat: चुनावी पथ पर योगी-अखिलेश 'पर्सनल' | Yogi Vs Akhilesh | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में फिर तेजी से बदला मौसम, आज इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी
यूपी में फिर तेजी से बदला मौसम, आज इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी
क्रिकेट
T-20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज टीम घोषित, शाई होप बने कप्तान, ये बड़ा खिलाड़ी टीम से बाहर
T-20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज टीम घोषित, शाई होप बने कप्तान, ये बड़ा खिलाड़ी टीम से बाहर
बॉलीवुड
Dhurandhar Box Office Collection: इंडिया में 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हुई धुरंधर, रणवीर सिंह का हर जगह जलवा
इंडिया में 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हुई धुरंधर, रणवीर सिंह का हर जगह जलवा
इंडिया
दो कूबड़ वाले बर्फीले ऊंट, शिकारी ब्लैक काइट्स, रिपब्लिक डे परेड में ये देख पाकिस्तान की बढ़ी धड़कन
दो कूबड़ वाले बर्फीले ऊंट, शिकारी ब्लैक काइट्स, रिपब्लिक डे परेड में ये देख पाकिस्तान की बढ़ी धड़कन
जनरल नॉलेज
डॉक्टर का कोट सफेद और वकील का काला क्यों, क्या है इसके पीछे का राज?
डॉक्टर का कोट सफेद और वकील का काला क्यों, क्या है इसके पीछे का राज?
ट्रेंडिंग
Video: एक्टिवा लेकर सोलो ट्रिप पर निकली आंटी, चंडीगढ़ से लेकर कश्मीर तक नाप डाली रोड- यूजर्स हैरान
एक्टिवा लेकर सोलो ट्रिप पर निकली आंटी, चंडीगढ़ से लेकर कश्मीर तक नाप डाली रोड- यूजर्स हैरान
हेल्थ
फैटी लिवर से जूझ रहा हर तीसरा भारतीय, रिसर्च का खुलासा, बिना दर्द बढ़ रही खामोश बीमारी
फैटी लिवर से जूझ रहा हर तीसरा भारतीय, रिसर्च का खुलासा, बिना दर्द बढ़ रही खामोश बीमारी
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget