दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने मंगलवार को बीसीए स्टेडियम में खेले गए विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 के 13वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (एमआई) को 7 विकेट से मात दी. यह डीसी की सीजन में दूसरी जीत रही, जबकि एमआई को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है.

मुंबई इंडियंस 6 में से 4 मुकाबले गंवाने के बावजूद प्वाइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है, जबकि डीसी ने 5 में से 2 मैच जीतकर चौथा स्थान हासिल कर लिया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. वहीं, शेष चारों टीमें इस रेस में बनी हुई हैं.

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी मुंबई इंडियंस ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 154 रन बनाए.ल सजीवन सजना ने हेली मैथ्यूज के साथ पहले विकेट के लिए 21 रन की साझेदारी की. सजना 9 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, जबकि मैथ्यूज ने 12 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

एमआई 4.1 ओवर में 21 के स्कोर तक दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट खो चुकी थी. यहां से नैट साइवर-ब्रंट ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 58 गेंदों में 78 रन जुटाए. कौर ने 33 गेंदों में 7 चौकों के साथ 41 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

कप्तान के आउट होने के बाद साइवर-ब्रंट ने निकोला कैरी के साथ चौथे विकेट के लिए 31 रन जोड़े. निकोला 12 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद साइवर-ब्रंट ने मोर्चा संभालते हुए टीम को 154 के स्कोर तक पहुंचाया. उन्होंने 45 गेंदों में नाबाद 65 रन बनाए. इस पारी में 2 छक्के और 6 चौके शामिल रहे.

विपक्षी खेमे से श्री चरणी ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि मारिजैन कप्प और नंदिनी शर्मा ने 1-1 विकेट निकाला.

इसके जवाब में दिल्ली ने 19 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम को शेफाली वर्मा और लिजेली ली की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों के बीच 7.3 ओवरों में 63 रन की साझेदारी हुई. शेफाली 24 गेंदों में 6 चौकों के साथ 29 रन बनाकर आउट हुईं.

यहां से ली ने लौरा वोलवार्ड के साथ दूसरे विकेट के लिए 21 रन जुटाए. ली अर्धशतक से महज 4 रन दूर रह गईं. उन्होंने 1 छक्के और 7 चौकों के साथ 46 रन की पारी खेली.

वोलवार्ड ने कप्तान जेमिमा रोड्रिगेज के साथ तीसरे विकेट के लिए 35 गेंदों में 34 रन जुटाए. टीम को वोलवार्ड के रूप में तीसरा झटका लगा, जिन्होंने 19 गेंदों में 17 रन की पारी खेली.

यहां से जेमिमा ने मारिजैन कप्प के साथ 17 गेंदों में 37 रन की अटूट साझेदारी की और डीसी को महत्वपूर्ण जीत दिलाते हुए खिताबी रेस में बनाए रखा है.

जेमिमा ने 37 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ नाबाद 51 रन बनाए, जबकि कप्प ने 6 गेंदों में 10 रन की नाबाद पारी खेली. एमआई की तरफ से अमनजोत कौर और वैष्णवी शर्मा ने 1-1 विकेट हासिल किया.