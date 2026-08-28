आज से शुरू महिला क्रिकेट एशिया कप, देखें भारत का शेड्यूल, पाकिस्तान के साथ मुकाबला कब?

महिला ट्वेंटी-20 एशिया कप का आयोजन आज, 28 अगस्त से शुरू हो रहा है. टी20 फॉर्मेट का ये छठा संस्करण है, जिसकी मेजबानी यूएई कर रहा है. पहला मैच हांगकांग और थाईलैंड के बीच है, ये ग्रुप ए का मुकाबला है जिसमें भारत और पाकिस्तान भी हैं. चलिए आपको भारत के शेड्यूल, भारत बनाम पाकिस्तान मैच और टूर्नामेंट से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं.

महिला विमेंस ट्वेंटी-20 एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर के बीच होगा. महिला एशिया कप का ये 10वां और टी20 फॉर्मेट का छठा संस्करण है. इसमें भारत-पाकिस्तान समेत कुल 8 टीमें खेलेंगी. टूर्नामेंट में कुल 15 मैच होंगे.

महिला एशिया कप 2026 का फॉर्मेट

महिला एशिया कप 2026 में 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप ए में हांगकांग, भारत, पाकिस्तान और थाईलैंड हैं. ग्रुप बी में डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका, यूएई, इंडोनेशिया और बांग्लादेश की टीम हैं. ग्रुप राउंड रॉबिन के बाद नॉकआउट स्टेज शुरू होगा. प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की अन्य 3 टीमों से 1-1 मैच खेलेगी. प्रत्येक ग्रुप में अंक तालिका की टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी और अन्य टीमों का सफर खत्म हो जाएगा. पहला सेमीफाइनल 10 सितंबर और दूसरा 11 सितंबर को होगा, जिनकी विजेता टीमों के बीच 13 सितंबर को फाइनल होगा.

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भारत बनाम पाकिस्तान मैच कब है?

एक ग्रुप में होने के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैच तय है. भारतीय महिला बनाम पाकिस्तान महिला टीम के बीच मैच 5 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. ये मैच भारतीय समयनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा, टॉस 7:30 बजे होगा.

महिला एशिया कप 2026 में भारत का शेड्यूल

30 अगस्त- बनाम थाईलैंड (दुबई)- रात 8 बजे से शुरू



बनाम थाईलैंड (दुबई)- रात 8 बजे से शुरू 3 सितंबर- बनाम हांगकांग (दुबई)- रात 8 बजे से शुरू



बनाम हांगकांग (दुबई)- रात 8 बजे से शुरू 5 सितंबर- बनाम पाकिस्तान (दुबई)- रात 8 बजे से शुरू

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भारतीय स्क्वॉड

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, भारती फुलमाली, रेणुका सिंह, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), नंदनी शर्मा, प्रतीक रावल, क्रान्ति गौड़, श्री चरणी, कमालिनी (विकेटकीपर), प्रेमा रावत.