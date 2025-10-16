हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबुमराह के बिना उतरेगी टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में खेलेंगे भारत के ये 11 धुरंधर! ऐसी होगी प्लेइंग इलेवन

बुमराह के बिना उतरेगी टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में खेलेंगे भारत के ये 11 धुरंधर! ऐसी होगी प्लेइंग इलेवन

IND vs AUS Playing 11 Prediction: भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. जानिए टीम इंडिया किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Oct 2025 11:07 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की विजेता बनने के बाद टीम इंडिया अपनी पहली वनडे सीरीज खेल रही होगी. ये शुभमन गिल की बतौर कप्तान पहली एकदिवसीय शृंखला भी होगी, वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा भी चर्चा का केंद्र बने होंगे. ऑस्ट्रेलियाई टूर पर गई टीम इंडिया में युवा और अनुभव का बेजोड़ मिश्रण है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पहले वनडे में टीम इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है.

कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11?

टॉप ऑर्डर- लंबे अरसे से रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी वनडे में ओपनिंग करती आ रही है. गिल अभी बतौर कप्तान इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में छप्पर फाड़ प्रदर्शन करके आ रहे हैं, जहां उन्होंने 754 रन ठोक डाले थे. अब उनसे बतौर कप्तान अपनी पहली वनडे सीरीज में भी ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी. रोहित शर्मा पिछले कुछ समय में विस्फोटक बैटिंग करते दिखे हैं, वहीं विराट कोहली एक बार फिर नंबर-3 पर खेलते दिखेंगे. उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में 54 से अधिक औसत से 218 रन बनाए थे.

मिडिल/लोवर ऑर्डर बैटिंग- चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के टॉप स्कोरर (243 रन) रहे श्रेयस अय्यर नंबर-4 का जिम्मा संभाल सकते हैं, वो वनडे टीम के उपकप्तान भी हैं. पांचवें क्रम पर 56.48 का औसत रखने वाले केएल राहुल इस बार भी नंबर-5 की जिम्मेदारी ले सकते हैं और विकेटकीपर का रोल भी अदा करेंगे. अक्षर पटेल स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर के साथ-साथ व्हाइट बॉल मैचों में बढ़िया बल्लेबाजी भी करते आए हैं. इसी साल उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 53 के औसत से रन बनाए थे. वहीं नितीश कुमार रेड्डी को बतौर तेज गेंदबाजी विकल्प ODI डेब्यू का मौका मिल सकता है. वो टीम में चौथे तेज गेंदबाज का रोल अदा कर सकते हैं.

गेंदबाज- गेंदबाजी अटैक को मोहम्मद सिराज लीड कर रहे होंगे. दूसरे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह हो सकते हैं, जिनका लेफ्ट-आर्म एंगल ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर प्रभावी रह सकता है, साथ ही उनके पास स्विंग भी है. तीसरे तेज गेंदबाजी स्लॉट के लिए प्रसिद्ध कृष्ण और हर्षित राणा के बीच टक्कर होगी. टीम के मुख्य स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव हो सकते हैं. बताते चलें कि इस सीरीज में बुमराह नहीं खेलेंगे, क्योंकि उन्हें आराम दिया गया है.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा/प्रसिद्ध कृष्णा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 16 Oct 2025 11:07 PM (IST)
Tags :
IND Vs AUS Playing 11 IND Vs AUS ODI IND VS AUS INDIA VS AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 28: 'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: टिकट मिलते ही 'मुसीबत' में मैथिली!
महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 28: 'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
विश्व
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
बिहार
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
हेल्थ
Symptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
जनरल नॉलेज
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget