बुमराह के बिना उतरेगी टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में खेलेंगे भारत के ये 11 धुरंधर! ऐसी होगी प्लेइंग इलेवन
IND vs AUS Playing 11 Prediction: भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. जानिए टीम इंडिया किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है.
भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की विजेता बनने के बाद टीम इंडिया अपनी पहली वनडे सीरीज खेल रही होगी. ये शुभमन गिल की बतौर कप्तान पहली एकदिवसीय शृंखला भी होगी, वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा भी चर्चा का केंद्र बने होंगे. ऑस्ट्रेलियाई टूर पर गई टीम इंडिया में युवा और अनुभव का बेजोड़ मिश्रण है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पहले वनडे में टीम इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है.
कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11?
टॉप ऑर्डर- लंबे अरसे से रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी वनडे में ओपनिंग करती आ रही है. गिल अभी बतौर कप्तान इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में छप्पर फाड़ प्रदर्शन करके आ रहे हैं, जहां उन्होंने 754 रन ठोक डाले थे. अब उनसे बतौर कप्तान अपनी पहली वनडे सीरीज में भी ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी. रोहित शर्मा पिछले कुछ समय में विस्फोटक बैटिंग करते दिखे हैं, वहीं विराट कोहली एक बार फिर नंबर-3 पर खेलते दिखेंगे. उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में 54 से अधिक औसत से 218 रन बनाए थे.
मिडिल/लोवर ऑर्डर बैटिंग- चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के टॉप स्कोरर (243 रन) रहे श्रेयस अय्यर नंबर-4 का जिम्मा संभाल सकते हैं, वो वनडे टीम के उपकप्तान भी हैं. पांचवें क्रम पर 56.48 का औसत रखने वाले केएल राहुल इस बार भी नंबर-5 की जिम्मेदारी ले सकते हैं और विकेटकीपर का रोल भी अदा करेंगे. अक्षर पटेल स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर के साथ-साथ व्हाइट बॉल मैचों में बढ़िया बल्लेबाजी भी करते आए हैं. इसी साल उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 53 के औसत से रन बनाए थे. वहीं नितीश कुमार रेड्डी को बतौर तेज गेंदबाजी विकल्प ODI डेब्यू का मौका मिल सकता है. वो टीम में चौथे तेज गेंदबाज का रोल अदा कर सकते हैं.
गेंदबाज- गेंदबाजी अटैक को मोहम्मद सिराज लीड कर रहे होंगे. दूसरे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह हो सकते हैं, जिनका लेफ्ट-आर्म एंगल ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर प्रभावी रह सकता है, साथ ही उनके पास स्विंग भी है. तीसरे तेज गेंदबाजी स्लॉट के लिए प्रसिद्ध कृष्ण और हर्षित राणा के बीच टक्कर होगी. टीम के मुख्य स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव हो सकते हैं. बताते चलें कि इस सीरीज में बुमराह नहीं खेलेंगे, क्योंकि उन्हें आराम दिया गया है.
भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा/प्रसिद्ध कृष्णा
