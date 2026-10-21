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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटNZ के खिलाफ पहला टी20 खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? कप्तान अय्यर ने दिया जवाब

NZ के खिलाफ पहला टी20 खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? कप्तान अय्यर ने दिया जवाब

Shreyas Iyer on Vaibhav Sooryavanshi: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा या नहीं? कप्तान श्रेयस अय्यर ने खुद इस सवाल का जवाब दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 21 Oct 2026 11:19 AM (IST)
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भारत और न्यूजीलैंड का पहला टी20 मैच गुरुवार, 22 अक्टूबर को खेला जाएगा. मुकाबले से पूर्व भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने साफ शब्दों में कहा कि वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में आने के लिए इंतजार करना होगा. इससे पहले उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों में एक भी मौका नहीं मिला था. कप्तान अय्यर ने कहा कि ओपनिंग में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन लगातार अच्छा कर रहे हैं, इसलिए वैभव की फिलहाल टीम में जगह नहीं है.

पहले मैच से पूर्व मीडिया से वार्ता में कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि वैभव बेशक एक बेहतरीन टैलेंट है, लेकिन भारत के दोनों मौजूदा ओपनर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन लगातार अच्छा कर रहे हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ हालिया सीरीज में सैमसन ने 2, जबकि अभिषेक ने एक फिफ्टी लगाई थी. अय्यर ने कहा कि जब तक वैभव को मौका नहीं मिल रहा, यह अन्य खिलाड़ियों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वैभव को खुश रखा जाए, जिससे उनका मनोबल बना रहे.

वह अभी बहुत छोटा है...

कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, "उसकी उम्र अभी बहुत कम है, उसे मौके पाने के लिए अभी और साल मिलेंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि उसे अगले ही मैच में ले लिया जाए, क्योंकि हमारे ओपनर लगातार अच्छा कर रहे हैं और वर्ल्ड कप जीतकर आ रहे हैं."

याद दिला दें कि एशियन गेम्स 2026 में टीम इंडिया ने एक अतिरिक्त बल्लेबाज को खिलाया था, जिससे वैभव और सैमसन, दोनों को प्लेइंग इलेवन में स्थान मिला था. मगर फिलहाल के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी वैभव और प्लेइंग इलेवन के बीच की दीवार बनी हुई है.

जब वह अगली बार आएगा तो...

अय्यर ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को ड्रेसिंग रूम में रहने मात्र से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि 15 साल के वैभव टीम इंडिया के साथ विदेशी दौरे कर रहे हैं और जब वह अगली बार यहां आएंगे तो उन्हें पहले से अंदाजा होगा कि यहां की पिच से कैसे बर्ताव की उम्मीद करनी है.

यह तथ्य आपको भी हैरान कर सकता है कि वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक 8 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. ये सभी मैच उन्होंने विदेशी धरती पर खेले हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 21 Oct 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
India Tour Of New Zealand SHREYAS IYER IND VS NZ Vaibhav Sooryavanshi
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