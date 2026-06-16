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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या वैभव सूर्यवंशी पर लगेगा बैन? श्रीलंकाई टीम से झगड़े पर क्या हो सकता है एक्शन? जानें नियम

क्या वैभव सूर्यवंशी पर लगेगा बैन? श्रीलंकाई टीम से झगड़े पर क्या हो सकता है एक्शन? जानें नियम

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंका-ए टीम के खिलाड़ियों के साथ धक्का-मुक्की हो गई थी. तो क्या इसके लिए वैभव पर बैन लगेगा? आइए जानते हैं पूरा माजरा

Reported By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 16 Jun 2026 05:49 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज में इंडिया-ए का हिस्सा हैं. सीरीज का चौथा मैच बीते सोमवार (15 जून) इंडिया-ए और श्रीलंका-ए के बीच खेला गया. मुकाबले में टीम इंडिया को सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद वैभव को श्रीलंकाई खिलाड़ियों से भिड़ते हुए देखा गया.

बात सिर्फ बातचीत या बहस तक सीमित नहीं रही, वैभव और श्रीलंका के खिलाड़ियों के बीच धक्का-मुक्की देखने को मिली. अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या लड़ाई करने के लिए वैभव पर बैन लगेगा या फिर उन पर क्या एक्शन लिया जा सकता है? यहां आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी. 

क्या वैभव पर एक्शन लेगी ICC?

वैसे तो यह मामला काफी संगीन हो सकता है. शारीरिक लड़ाई और हाथापाई के मामले में ICC की तरफ से कई एक्शन लिए जा सकते हैं. लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि 'ए' सीरीज में आईसीसी आमतौर पर डिसिप्लिनरी मामलों पर फैसला नहीं करती है. ऐसे मैचों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल मैच ऑफीशियल्स भी अपाइंट नहीं करती है. लिहाजा मामले में उम्मीद कम ही है कि वैभव पर कोई बैन या जुर्माना लगे. फिलहाल इस मामले में बैन को लेकर अब तक किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं आई है. 

श्रीलंकाई खिलाड़ी ने किया था स्लेज 

क्रिकबज के मुताबिक, सुपर ओवर समाप्त होने के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी विशेन हलमबागे ने वैभव को स्लेज किया था. हलमबागे ने वैभव से कहा था, 'मैच खत्म हो गया है... अब तुम घर जाओ.' इतना सुनने के बाद वैभव गुस्से से लाल हो गए और वह अकेले ही जाकर लंका टीम से भिड़ गए. 

सुपर ओवर में इंडिया-ए की तरफ से निराशाजनक प्रदर्श देखने को मिला था. पहले बैटिंग के लिए उतरी श्रीलंका ने 16 रन बनाए थे. चेज के लिए उतरी इंडिया-ए 09 रन ही बना सकी. टीम के लिए सूर्यांश शेडगे और वैभव सूर्यवंशी मैदान पर आए थे. 

 

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी को क्यों आया भयंकर गुस्सा? श्रीलंकाई टीम से झगड़े की असली वजह आई; पढ़ें इनसाइट स्टोरी

Published at : 16 Jun 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
Vaibhav Sooryavanshi India A Vs Sri Lanka A
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