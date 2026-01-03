मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2026 के लिए हुए ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन बीसीसीआई के आदेश पर केकेआर को बांग्लादेशी प्लेयर को रिलीज करना पड़ा. केकेआर ने आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी. लेकिन अब सवाल है कि क्या इसकी गाज शाकिब अल हसन पर भी गिरेगी, जो इंटरनेशनल लीग टी20 में MI परिवार का हिस्सा हैं.

बांग्लादेश में 2 हिन्दू युवकों की हत्या का विरोध भारत में हो रहा है, जिसका असर आईपीएल पर भी पड़ा. कई लोग बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने के लिए केकेआर और टीम के मालिक शाहरुख खान की आलोचना कर रहे थे. हालांकि एक पक्ष इसके लिए बीसीसीआई को दोषी बता रहा था. बढ़ते विरोध के बाद ये फैसला लिया गया.

KKR ने क्या बताया?

कोलकाता नाइट राइडर्स ने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, "BCCI/IPL की रेगुलेटर ने आईपीएल के आगामी संस्करण से पहले केकेआर को निर्देश दिया कि वह मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करें. बीसीसीआई के निर्देश के बाद ये फैसला लिया गया. बीसीसीआई केकेआर को मुस्तफिजुर के रिप्लेसमेंट की इजाजत देगा. आगे की जानकारी सही समय पर साझा की जाएगी."

शाकिब अल हसन पर भी गिरेगी गाज?

शाकिब अल हसन इंटरनेशनल लीग टी20 में एमआई एमिरेट्स टीम का हिस्सा हैं. ये टीम जारी संस्करण के फाइनल में पहुंची है. फाइनल मैच एमआई और डेजर्ट वाइपर्स के बीच 4 जनवरी को खेला जाएगा. बता दें कि विरोध बांग्लादेशी खिलाड़ियों के भारत आकर खेलने पर हो रहा है, IPL में खेलने पर हो रहा है. आईपीएल बीसीसीआई आयोजित करता है.

शाकिब अल हसन इंटरनेशनल लीग टी20 में एमआई एमिरेट्स का हिस्सा हैं, ये लीग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आयोजित करता है. इसमें कुल 6 टीमें खेलती हैं. इस कारण से इसका असर शाकिब अल हसन के खेलने पर नहीं पड़ेगा.

IPL 2026 ऑक्शन लिस्ट में शामिल नहीं थे शाकिब

शाकिब अल हसन भी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पहले खेल चुके हैं. वह 7 सीजन केकेआर और 2 सीजन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं, वह 2021 में आखिरी बार आईपीएल खेलते हुए नजर आए थे. हालांकि खबर के अनुसार शाकिब ने IPL 2026 सीजन के लिए भी ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर किया था, लेकिन बीसीसीआई की फाइनल लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं था.