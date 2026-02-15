सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि रोहित शर्मा अपनी पत्नी के साथ भारत बनाम पाकिस्तान मैच देखने के लिए कोलंबो रवाना हो गए हैं. उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों मुंबई एयरपोर्ट के अंदर जाते दिख रहे हैं. बता दें कि रोहित टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एंबेसडर हैं. चलिए आपको इस दावे की सच्चाई बताते हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां मैच आज भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में खेला जाना है, जो शाम को 7 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले का सभी क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. रोहित शर्मा जब आज अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट पर नजर आए तो चर्चाएं होने लगी कि कहीं वो कोलंबो तो नहीं जा रहे हैं. कई यूजर्स वीडियो शेयर करने के साथ दावा भी करने लगे कि रोहित भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद रहेंगे.

Rohit Sharma with Ritika bhabhi at Mumbai airport as they were leaving for Colombo for the India vs Pakistan match.🇮🇳❤️



The brand ambassador of T20 World Cup🐐 pic.twitter.com/a0FTq7Zpdq — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) February 15, 2026

क्या है वायरल दावे की सच्चाई

रोहित शर्मा और रितिका सजदेह मुंबई से कोलंबो के लिए नहीं बल्कि अहमदाबाद के लिए रवाना हुए थे. कुछ देर बाद दोनों का अहमदाबाद एयरपोर्ट का वीडियो भी आ गया. रिपोर्ट के अनुसार वह कुछ ब्रांड से संबंधित काम के सिलसिले में अहमदाबाद गए हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एंबेसडर हैं रोहित

भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में ही अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप (2024) जीता था. फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराने और खिताब जीतने के बाद रोहित ने टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. रोहित के साथ विराट कोहली ने भी उसी समय टी20 से संन्यास लिया था. रोहित जारी संस्करण के ब्रांड एंबेसडर हैं. वह मुंबई में हुए उद्घाटन समारोह में ट्रॉफी लेकर आए थे.