IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट27 साल में संन्यास के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने स्कूल पर किया केस, जानें पूरा माजरा

27 साल में संन्यास के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने स्कूल पर किया केस, जानें पूरा माजरा

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी Will Pucovski ने अपने स्कूल पर केस कर दिया. उन्होंने 2014 में स्कूल से जुड़े एक मामले को उजागर किया. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 26 Aug 2026 04:40 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज विल पुकोवस्की ने पहले 27 साल की उम्र में संन्यास लेकर क्रिकेट फैंस को हैरान किया था. अब उन्होंने अपने स्कूल पर केस कर एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक पुकोवस्की ने एक लापरवाही के चलते स्कूल पर केस किया है. उनका आरोप है कि स्कूल ने पहली बार उनके कन्कशन पर ध्यान नहीं दिया था. इसी के चलते उन्हें आगे भी दिक्कत हुई. 

कन्कशन के चलते ही उनका क्रिकेट करियर समाप्त हुआ. सिर, गर्दन या उसके आसपास के हिस्से में चोट लगने को कन्कशन कहा जाता है. यह खिलाड़ियों के लिए गंभीर स्थिति होती है, जिसमें जान जाने का भी खतरा होता है. पहली बार स्कूल (मेलबर्न का ब्राइटन ग्रामर स्कूल) में ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल के ट्रेनिंग सेशन के दौरान पुकोवस्की को कन्कशन हुआ था. यह वाकया 2014 का है, जब उनकी उम्र 16 साल थी. 

सही इलाज नहीं मिलने का लगाया आरोप 

पुकोवस्की ने आरोप लगाते हुए कहा कि कन्कशन के बाद स्कूल ने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई थी. सिर पर चोट लगने के बाद पुकोवस्की बेहोश हो गए थे. लेकिन फिर भी उन्हें कुछ देर बाद ही दोबारा ट्रेनिंग करने की इजाजत दे दी गई थी. 

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी गेंदबाज ने अचानक संन्यास लेकर सबको चौंकाया, खेले 4 वर्ल्ड कप

स्कूल की घटना से बदली पुकोवस्की की जिंदगी 

इस घटना के बाद पुकोवस्की को कुछ वक्त के लिए स्कूल से दूर रहना पड़ा था. वह पहले भी इस घटना को अपनी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ बता चुके हैं. पुकोवस्की ने बताया कि वह दोबारा कभी ठीक महसूस नहीं कर सके. अगले ही दिन उन्हें धुंधला दिखने लगा था. इसके चलते उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ा था. 

विल पुकोवस्की का करियर 

एक वक्त पर पुकोवस्की को ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर माना जा रहा था, लेकिन करियर में 13 बार कन्कशन झेलने के बाद उन्हें मेडिकल पैनल की सलाह पर संन्यास लेना पड़ा. पुकोवस्की ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में सिर्फ 1 टेस्ट खेला. यह भारत के खिलाफ 2021 का टेस्ट था. मुकाबले की दोनों पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने क्रमश: 62 और 10 रन बनाए. 

 

यह भी पढे़ं: फील्डिंग और बैटिंग देख लोगों ने कहा फ्रॉड... DPL खेल रहे खिलाड़ी का उड़ रहा है मजाक

Published at : 26 Aug 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
Will Pucovski AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SL 2nd Test, Day-4 Live Score: बारिश की वजह से रुका मैच, भारत ने बनाई मजबूत पकड़; श्रीलंका के पास 16 रनों की बढ़त
Live: बारिश की वजह से रुका मैच, भारत ने बनाई मजबूत पकड़; श्रीलंका के पास 16 रनों की बढ़त
क्रिकेट
27 साल में संन्यास के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने स्कूल पर किया केस, जानें पूरा माजरा
27 साल में संन्यास के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने स्कूल पर किया केस
क्रिकेट
फील्डिंग और बैटिंग देख लोगों ने कहा फ्रॉड... DPL खेल रहे खिलाड़ी का उड़ रहा है मजाक
फील्डिंग और बैटिंग देख लोगों ने कहा फ्रॉड... DPL खेल रहे खिलाड़ी का उड़ रहा है मजाक
क्रिकेट
पाकिस्तानी गेंदबाज ने अचानक संन्यास लेकर सबको चौंकाया, खेले 4 वर्ल्ड कप
पाकिस्तानी गेंदबाज ने अचानक संन्यास लेकर सबको चौंकाया, खेले 4 वर्ल्ड कप
Advertisement

वीडियोज

Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहें’
Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हिजाब पर HC के फैसले से गुस्से में ओवैसी! | HC | Muslim
Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हाईकोर्ट का फैसला...ओवैसी को चुभा! | Allahabad | HC | Muslim
Kriti Sanon Ad Controversy: Kangana Ranaut और कृति के विवाद में अब आया नया ट्विस्ट! | Baba Ramdev
Heavy Rain News Today | Weather Alert: इफको चौक पर धंसी सड़क...बेसमेंट में लबालब पानी | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में बाढ़ से बड़ी तबाही, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, जानें क्या है इसकी वजह
नेपाल में बाढ़ से बड़ी तबाही, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, जानें क्या है इसकी वजह
महाराष्ट्र
हिजाब पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'मंगलसूत्र-सिंदूर पर हम तो...'
हिजाब पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'मंगलसूत्र-सिंदूर पर हम तो...'
क्रिकेट
अनाया बांगर को क्रिकेट खेलने की अनुमति, ट्रांसजेंडर ने BCCI से की नियम बदलने की अपील
अनाया बांगर को क्रिकेट खेलने की अनुमति, ट्रांसजेंडर ने BCCI से की नियम बदलने की अपील
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
H-1B वीजा से फिर बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें, क्या बोले एक्सपर्ट
H-1B वीजा से फिर बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें, क्या बोले एक्सपर्ट
इंडिया
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
बिहार
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget